Генсек РФС о 2-м матче сборной в сентябре: «Соперник из Азии с высокой вероятностью. В начале недели будет ясность, надеюсь»
Генсек РФС рассказал, с кем Россия может провести второй товарищеский матч в сентябре.
– Надеюсь, что в начале следующей недели будет ясность.
– Будет ли это соперник из Африки?
– Нет. С высокой долей вероятности это соперник из Азии. Есть два варианта: один вариант в Москве, второй не в России, – заявил Максим Митрофанов.
Ранее сообщалось, что соперником России по первой сентябрьской игре станет Катар. Игра пройдет в Дохе 12-го.
Верим , что договорится !