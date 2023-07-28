Генсек РФС о 2-м матче сборной в сентябре: «Соперник из Азии с высокой вероятностью. В начале недели будет ясность, надеюсь»

Генсек РФС рассказал, с кем Россия может провести второй товарищеский матч в сентябре.

– Надеюсь, что в начале следующей недели будет ясность.

– Будет ли это соперник из Африки?

– Нет. С высокой долей вероятности это соперник из Азии. Есть два варианта: один вариант в Москве, второй не в России, – заявил .

Ранее сообщалось, что соперником России по первой сентябрьской игре станет Катар. Игра пройдет в Дохе 12-го.