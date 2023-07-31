Генсек РФС допустил проведение товарищеских матчей с африканскими сборными: «Видим позитивное отношение, все готовы играть. В России есть интерес к африканскому футболу»

Генеральный секретарь РФС допустил, что сборная России сыграет с африканскими командами.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия – Африка. Там РФС и Федерация футбола Мавритании подписали меморандум о сотрудничестве.

«На форуме мы встречались с различными правительственными делегациями, обсуждали вопросы сотрудничества в области футбола, в частности с Федерацией футбола Мавритании подписали меморандум. Конечно, было бы странно, если бы мы не обсуждали вопросы возможных товарищеских матчей, мы их действительно обсуждали вместе с целым рядом других тем.

Но пока это начало диалога – в пристрелочном формате, без конкретных дат. Мы видим позитивное отношение, все готовы играть, и это важно. Потому что в условиях тех ограничений, в которых находится российский футбол, проводить товарищеские матчи, организовывать их достаточно сложно. Потому что у команд немного свободных слотов, когда они не играют официальные матчи.

Осенью начнутся официальные соревнования в Азии, соответственно, команды из этого региона будут труднее доступны для товарищеских матчей. Поэтому такой прямой диалог между Российским футбольным союзом и нашими коллегами из других национальных ассоциаций позволяет расширить возможности взаимодействия с теми командами, теми национальными ассоциациями, с которыми мы могли бы проводить товарищеские матчи.

Пока нельзя сказать, что в сентябре вторым соперником будет команда из африканской страны. Но мы сразу смотрим и подыскиваем партнера для проведения матча в марте 2024 года. У многих планы верстаются уже сейчас, есть официальные матчи, есть какие-то предварительные договоренности о товарищеских матчах. Поэтому с каждой командой мы пытаемся найти точки соприкосновения, где и когда этот матч мог бы состояться. Потом мы учитываем еще и логистику.

Потому что, как правило, во время сборов разумно проводить два матча, соответственно, если это будут разные части света, то это тяжело и неправильно по отношению к нашим клубам, игрокам и, конечно, тренерскому штабу сборной. Поэтому мы учитываем еще эти моменты – удобство игроков, удобство клубов. Потому что все-таки чемпионат и кубок России, особенно с учетом отсутствия официальных матчей, объективно являются приоритетным направлением.

Поэтому будем учитывать и эти моменты для того, чтобы возвращать игроков в соревнования регулярно в хорошей кондиции. Чтобы клубы не испытывали проблем из-за того, что мы за пять дней побывали в различных часовых поясах и пролетели много тысяч километров.

Я не могу исключать, что один из матчей осенью пройдет против африканской сборной. Но тут нет прямой зависимости – раз мы на саммите Россия – Африка, значит, мы должны провести матч обязательно с африканской командой. В Африке огромное количество прекрасных команд, большое количество африканских футболистов в разные периоды времени принимали участие в чемпионате России.

Некоторые из них оставили в России заметный след, становились чемпионами, обладателями кубка страны. Поэтому интерес к африканскому футболу есть в нашей стране, есть у наших клубов, есть давняя история сотрудничества между российским, советским футболом и африканским футболом.

И раз уж мы оказались в ситуации таких геополитических ограничений, то надо использовать ее не только как вызов, который нужно преодолеть, но и как возможность и необходимость построить прямой диалог и взаимоотношения с различными национальными ассоциациями по всему миру», – сказал .