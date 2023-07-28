РФС об играх с африканскими сборными: «Это позволит развивать российский футбол. Не должно быть предубеждений, что Африка далеко от нас. Аргентина не стесняется играть с Индонезией»
В РФС считают, что матчи с африканскими сборными позволят развивать российский футбол.
Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Нужно понимать, что африканские сборные за последние 60 лет проделали огромный путь в развитии. Например, Марокко сейчас на 12-м месте в рейтинге ФИФА, Сенегал – на 18-м. Но не только уровень соперника важен, нужно смотреть на разные стили футбола.
Например, Аргентина не стесняется сейчас играть со сборной Индонезии, которая на 150-м месте в рейтинге. Поэтому не должно быть предубеждений, что Африка далеко от нас.
Там есть большое количество сборных, чей уровень мы превосходим, но есть и соперники достойные. Встречи с ними позволят развивать наш футбол», – сказал Митрофанов, выступая на сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России».
Новая ось, новые центры силы. Ой, держите меня семеро. А они становятся силой когда что? Когда на фуршете в СПБ красной икорки навернут? Или когда будут представлять из себя что-то во всех известных потенциалах: экономическом, техническом, научном, военном и культурном.
Путин устраивает это от безысходности, потому что из всех действительно приличных мест и центров силы его либо вышвырнули, либо выкручивают руки, пользуясь его же изоляцией.
С Угандой он договора о нераспространении оружия в космосе не от хорошей жизни подписывает. А не потому что Уганда мировой центр космической силы. Это просто пыль в глаза причем дорогостоящая, рукопожатность его даже у африканцев нынче стоит много - списание долгов, бесплатное зерно, чтобы хоть как-то скрасить тот факт, что ему даже в ЮАР стремно поехать.
https://lenta.ru/news/2022/12/07/vich/