РФС об играх с африканскими сборными: «Это позволит развивать российский футбол. Не должно быть предубеждений, что Африка далеко от нас. Аргентина не стесняется играть с Индонезией»

В РФС считают, что матчи с африканскими сборными позволят развивать российский футбол.

Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.



«Нужно понимать, что африканские сборные за последние 60 лет проделали огромный путь в развитии. Например, Марокко сейчас на 12-м месте в рейтинге ФИФА, Сенегал – на 18-м. Но не только уровень соперника важен, нужно смотреть на разные стили футбола.

Например, Аргентина не стесняется сейчас играть со сборной Индонезии, которая на 150-м месте в рейтинге. Поэтому не должно быть предубеждений, что Африка далеко от нас.

Там есть большое количество сборных, чей уровень мы превосходим, но есть и соперники достойные. Встречи с ними позволят развивать наш футбол», – сказал Митрофанов, выступая на сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России».