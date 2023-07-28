РФС об играх с африканскими сборными: «Это позволит развивать российский футбол. Не должно быть предубеждений, что Африка далеко от нас. Аргентина не стесняется играть с Индонезией»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу РФС Сборная Сенегала по футболу сборная Индонезии Максим Митрофанов Сборная Марокко по футболу товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Футбол

В РФС считают, что матчи с африканскими сборными позволят развивать российский футбол.

Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Нужно понимать, что африканские сборные за последние 60 лет проделали огромный путь в развитии. Например, Марокко сейчас на 12-м месте в рейтинге ФИФА, Сенегал – на 18-м. Но не только уровень соперника важен, нужно смотреть на разные стили футбола.

Например, Аргентина не стесняется сейчас играть со сборной Индонезии, которая на 150-м месте в рейтинге. Поэтому не должно быть предубеждений, что Африка далеко от нас.

Там есть большое количество сборных, чей уровень мы превосходим, но есть и соперники достойные. Встречи с ними позволят развивать наш футбол», – сказал Митрофанов, выступая на сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России».

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33 комментария

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Ебздрогыч
Африка к нам гораздо ближе, чем многие думают. По многим направлениям мы уже Африка.
+36
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savik-A.M.
Ответ goshforever
Комментарий удален модератором
ну то неправильная Африка, правильная которая воюет со своими соседями или между собой
+8
-2
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Зайцев Руслан
Следующий этап - встречи с Северной Кореей. Вот она точно нас выведет в космос
+8
-3
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krealpmoney
Ответ sp.msk.86
Путин не просто так это устраивает, он создает новую ось, новые центры силы, причем дружественные нам. Шутить так глупо на эту тему могут либо школьники, либо люди далекие от геополитики, живущие новостными клише и читающие аналитику Каца и подобных клоунов.
эта ось сейчас с нами в одной комнате?
+4
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Alexander K
Ответ sp.msk.86
Путин не просто так это устраивает, он создает новую ось, новые центры силы, причем дружественные нам. Шутить так глупо на эту тему могут либо школьники, либо люди далекие от геополитики, живущие новостными клише и читающие аналитику Каца и подобных клоунов.
"Новая ось", потрясающе. Старую ось одолели ценой миллионов жизней, а этот новую создаёт.
+6
-2
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igls54
Да, и вообще дружба с Африкой должна вывести Россию на лидирующие позиции в мире. Это ж не какие-то там загнивающие Америка с Европой
+3
-2
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Ale87
Каким образом бессмысленные товарники будут развивать наш футбол? 🤷🏻‍♂️
+1
0
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Igor Pivovarov
Ответ sp.msk.86
Путин не просто так это устраивает, он создает новую ось, новые центры силы, причем дружественные нам. Шутить так глупо на эту тему могут либо школьники, либо люди далекие от геополитики, живущие новостными клише и читающие аналитику Каца и подобных клоунов.
Ахаха, геополитика от пула самых передовых стран мира на Западе и Востоке к оси из самых нищих и ведущих бесконечные гражданские и межгосударственные войны.

Новая ось, новые центры силы. Ой, держите меня семеро. А они становятся силой когда что? Когда на фуршете в СПБ красной икорки навернут? Или когда будут представлять из себя что-то во всех известных потенциалах: экономическом, техническом, научном, военном и культурном.

Путин устраивает это от безысходности, потому что из всех действительно приличных мест и центров силы его либо вышвырнули, либо выкручивают руки, пользуясь его же изоляцией.

С Угандой он договора о нераспространении оружия в космосе не от хорошей жизни подписывает. А не потому что Уганда мировой центр космической силы. Это просто пыль в глаза причем дорогостоящая, рукопожатность его даже у африканцев нынче стоит много - списание долгов, бесплатное зерно, чтобы хоть как-то скрасить тот факт, что ему даже в ЮАР стремно поехать.
+2
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Уся Ваткин
Ответ arwen
Это по каким же?
Например, по скорости распространения ВИЧ-инфекции:
https://lenta.ru/news/2022/12/07/vich/
+4
-3
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Сергей Посохов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А сколько индонезия заплатила за матч Аргентине?
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Ковид 07.10.52
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
На самом деле , африканские сборные будут поинтереснее смотреться , более самобытные . Что тут говорить африканские сборные из раза в раз на ЧМ проходять дальше и дальше в турнире , думаю на следующем мундиале могут и до полуфиналов дойти ! Так товарняки с африканскими сборными это ГУД. ! По хорошему можно уже сделать ЧМ среди БРИКС + , будет вообще ОГОНЬ !
А гору Арарат переместим в Армению...вот это будет вообще....
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Patriarkh Kirill
Ответ Зайцев Руслан
Следующий этап - встречи с Северной Кореей. Вот она точно нас выведет в космос
Ну один уже вроде поехал туда, мосты налаживать.
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Денис Давыдов
Ответ sp.msk.86
Путин не просто так это устраивает, он создает новую ось, новые центры силы, причем дружественные нам. Шутить так глупо на эту тему могут либо школьники, либо люди далекие от геополитики, живущие новостными клише и читающие аналитику Каца и подобных клоунов.
А какую аналитику читайте вы? И сколько перед этим бутылок водки выпивайте?
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savik-A.M.
Ответ Ебздрогыч
Африка к нам гораздо ближе, чем многие думают. По многим направлениям мы уже Африка.
и будем стремится что бы была ещё ближе в нашем сознании. В.В.П.
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Tom_York
Кстати, а если 100% негров набрать в команды, а УЕФА все также оставит бан в еврокубках, начать давить на расизм сработает?)))
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Сергей Изотов
Вот читаю я комменты и удивляюсь: сколько же желченосителей среди так называемых "болельщиков от футбола"! Вот спрошу всё-таки у всех у них: "Мужики, а не пробовали лечиться?"
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Любезный Коссутий
интересно, кем он считает Россию в контексте "Аргентина-Индрнезия".
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Алар
Аргентине страны, такие как Индонезия, платят за игру с ней, а Россия, чтобы сыграть со сборным африканских стран, должна заплатить сама и то вон Египет нос воротит... Ну что, наблюдаем разницу)))
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Бронислав Каминский
С Индонезией не стесняется,а вот с Россией вряд ли согласится играть)))Вот и вся разница
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Заборостроитель
На Шойгу орденов мало, до КНДР ещё далеко😅
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hulk&boloto
О чём он вообще? это нам надо стремиться к их уровню уже...
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goshforever
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Alexander K
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