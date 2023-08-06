Федотов считает, что ЦСКА не должен убирать граффити Марио с фасада арены: «Это история. Надо помнить всех, кто приносил трофеи»

Владимир Федотов считает, что ЦСКА не стоит убирать граффити Марио Фернандеса с арены.

– Стоит ли клубу убирать с фасада арены изображение Марио Фернандеса?

– Нет, это история – надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает.

Мы с Марио не беседовали на эту тему – что же все-таки произошло – у каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает, – сказал тренер ЦСКА.

Напомним, этим летом Марио перешел в «Зенит». Бразилец выступал за ЦСКА на протяжении 10 лет.

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