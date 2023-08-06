Федотов считает, что ЦСКА не должен убирать граффити Марио с фасада арены: «Это история. Надо помнить всех, кто приносил трофеи»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Марио Фернандес Футбол

Владимир Федотов считает, что ЦСКА не стоит убирать граффити Марио Фернандеса с арены.

– Стоит ли клубу убирать с фасада арены изображение Марио Фернандеса?

– Нет, это история – надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает.

Мы с Марио не беседовали на эту тему – что же все-таки произошло – у каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает, – сказал тренер ЦСКА.

Напомним, этим летом Марио перешел в «Зенит». Бразилец выступал за ЦСКА на протяжении 10 лет.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Доктор Броманталь
На фасаде арены должны быть люди только с безупречной репутацией. Марио там не место.
И только люди с фасад-айди.
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Доктор Броманталь
На фасаде арены должны быть люди только с безупречной репутацией. Марио там не место.
Безупречная репутация? Серьёзно?
+35
-12
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Берендей Ватрушкин
Комментарий скрыт
Потому что смерть Мандрыкина не является главной новостью для среднестатистического читателя sports.ru. Что не отменяет того, что для его друзей и родных это невосполнимая утрата.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну, вообще, это факт. Делать вид, что этого человека не было, означает забыть и хорошее, что он принес. Ну, и уроки забыть, которые можно бы выучить в связи с его переходом. Не нужно идеализировать никого, и наоборот, хейт ничего хорошего не даёт никому.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На фасаде арены должны быть люди только с безупречной репутацией.

Марио там не место.
+37
-27
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все сказал правильно, разжигать лишний раз негатив не имеет никакого смысла
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так никто историю не отменяет. Просто граффити должны быть только у тех игроков которые не говорят в интервью что болеют за зенит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ MyGerodot
Прочитал и зауважал Федотова ещё больше.
Не плакал?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надо ещё больше нарисовать! Чтоб в цветах Зенита! С огромной конской головой.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прочитал и зауважал Федотова ещё больше.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А может, его ещё и овациями встретить, когда он в составе Зенита приедет и будет стараться "изо всех сил" забить в ворота ЦСКА? Или в аплодисментах рассыпаться, когда он голевую отдаст? История ведь...
Федотову то похрен. Сегодня он ЦСКА тренерует, а завтра в условный Краснодар уйдёт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Доктор Броманталь
На фасаде арены должны быть люди только с безупречной репутацией. Марио там не место.
В наше время благодарность стала редким качеством. К сожалению.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ redbalance
Не плакал?
Всей маршруткой )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Комментарий удален модератором
Исинбаева?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Берендей Ватрушкин
Комментарий скрыт
https://www.sports.ru/football/1115360036-umer-eks-vratar-czska-mandrykin-emu-byl-41-god.html?sl=1
в главных новостях тоже есть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ jerry40
И только люди с фасад-айди.
)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только не когда в эту историю, тот кто её писал, сам же и плюёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марио оставить, форму перекрасить в зенитовскую. Можно даже рядом пару кабинок туалетных продумать.. посмотрел, облегчился, и Марио приятно и фанаты помнят
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий