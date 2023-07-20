ЦСКА интересуется форвардом сборной Чили и мексиканского «Леона» Давилой

Теги ЦСКА сборная Чили по футболу возможные трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила Чемпионат.com Футбол

ЦСКА может подписать форварда мексиканского «Леона» Виктора Давилу.

По информации «Чемпионата», московский клуб проявляет интерес к игроку сборной Чили. Трансферная стоимость Давилы составляет 5,5 млн евро по оценке Transfermarkt.

Виктор Давила перешел в «Леон» из «Пачуки» в 2021 году. Чилиец может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки.

Со статистикой 25-летнего игрока атаки можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gonzoo
Полное имя у него красивое: Виктор Алехандро Давила Завала. Заиграет)
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Ветров
Хорошая фамилия
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Амирджанян
Жду фото с Бабаевым
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Сергеевич
Ответ Артём Амирджанян
Жду фото с Бабаевым
Походу в это окно реально увидить фото Бабаева только в виде селфи
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Ну наконец-то. Зениту как раз нужен нормальный нападающий.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Хороший игрок, без дураков.
Но лучше бы взяли Диего Вальдеса, слухи о котором проскакивали. Тот реально лучшая десятка мексиканской лиги.
Не болею за Америку, даже можно сказать болею против, но Вальдес всякий раз заставляет злиться, что такой классный игрочила и не за твоих.

P.S. всем шутящим о фамилии, ударение на первый слог
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artpal
Давила был хорошим напом
Давила забивал голы
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tverd1
Ну судя по статистике он делает результативное действие почти в каждом втором матче. И судя по количеству голов он более нацелен завершать, чем пасовать под завершающий удар.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бен Гаан
Ответ Trash Talking
Ну наконец-то. Зениту как раз нужен нормальный нападающий.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Ответ artpal
А почему на первый? В испанском как правило все ударения на предпоследний
Ну так сложилось, не знаю я. У меня близкая подруга есть по имени Карла Давила. Достаточно распространённая фамилия.
А испанских трёхсложных слов с ударением на первый дофига и больше. Acido (кислота), aguila (орёл), sabana (простыня), pajaro (птица), rabano (редиска) - все на первый слог, это так к примеру.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
бегло полистал нарезки с ним... судя по ним, если купим, уход Медины мы даже не заметим
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекват по будням
Пока покупать, а не только интересоваться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бен Гаан
Берём ✅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
[ADO]
Конь-давила)) Звучит грозно!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stpn1503
Интерес можно проявлять сколько угодно, купил бы уже Гинер кого-нибудь. А пока Гинер, Гинер нихрена не купил, Набабкина продлил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Ответ Gonzoo
Как бы его не сдуло.
Иди попробуй Мендеса сдуй, он не выше/ниже
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Грачёв
Ответ artpal
Давила был хорошим напом Давила забивал голы
Лишь бы не получилось как с кое кем другим:
Хоть нападающий Давила
Давиле дали фланг пахать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ NikoVinkovic
Хороший игрок, без дураков. Но лучше бы взяли Диего Вальдеса, слухи о котором проскакивали. Тот реально лучшая десятка мексиканской лиги. Не болею за Америку, даже можно сказать болею против, но Вальдес всякий раз заставляет злиться, что такой классный игрочила и не за твоих. P.S. всем шутящим о фамилии, ударение на первый слог
что конкретнее можешь по игроку сказать, как он вообще? в том сезоне чистого напа играл, или в оттяжке? смущает, что не так много забивает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Ответ Egor Aleksandrovich
что конкретнее можешь по игроку сказать, как он вообще? в том сезоне чистого напа играл, или в оттяжке? смущает, что не так много забивает.
Юркий, быстрый, техничный, может и убежать, и завершить, абсолютно бесполезен как таргет-девятка, даже ложная. Чем-то похож на Дриусси по функционалу.
В прошлом сезоне играл в основном в паре нападающих в 4-4-2, в этом сезоне в первых матчах играл левого форварда в 3-4-3. В игре Леона против Тигрес (проиграли 0:1 при равной игре) в последнем туре часто острота создавалась через перегруз левого фланга за счёт перемещений Давилы и освобождённого пространства для латераля Эрнандеса (играет роль, похожую на роль Медины у Федотова).
Несмотря на комплименты Вальдесу в комментарии выше, Вальдес возможно был бы гораздо менее полезен в системе Федотова, чем Давила.
Насчёт "мало забивает" - сказал бы, что десятка голов за сезон это очень качественный результат, учитывая интенсивность мексиканской лиги. Лучшие бомбардиры забивают 15-18 голов за сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий