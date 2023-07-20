ЦСКА интересуется форвардом сборной Чили и мексиканского «Леона» Давилой

ЦСКА может подписать форварда мексиканского «Леона» Виктора Давилу.

По информации «Чемпионата», московский клуб проявляет интерес к игроку сборной Чили. Трансферная стоимость Давилы составляет 5,5 млн евро по оценке Transfermarkt.

перешел в « » из «Пачуки» в 2021 году. Чилиец может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки.

Со статистикой 25-летнего игрока атаки можно ознакомиться здесь.