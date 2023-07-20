ЦСКА интересуется форвардом сборной Чили и мексиканского «Леона» Давилой
ЦСКА может подписать форварда мексиканского «Леона» Виктора Давилу.
По информации «Чемпионата», московский клуб проявляет интерес к игроку сборной Чили. Трансферная стоимость Давилы составляет 5,5 млн евро по оценке Transfermarkt.
Виктор Давила перешел в «Леон» из «Пачуки» в 2021 году. Чилиец может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки.
Со статистикой 25-летнего игрока атаки можно ознакомиться здесь.
Но лучше бы взяли Диего Вальдеса, слухи о котором проскакивали. Тот реально лучшая десятка мексиканской лиги.
Не болею за Америку, даже можно сказать болею против, но Вальдес всякий раз заставляет злиться, что такой классный игрочила и не за твоих.
P.S. всем шутящим о фамилии, ударение на первый слог
Давила забивал голы
А испанских трёхсложных слов с ударением на первый дофига и больше. Acido (кислота), aguila (орёл), sabana (простыня), pajaro (птица), rabano (редиска) - все на первый слог, это так к примеру.
Хоть нападающий Давила
Давиле дали фланг пахать
В прошлом сезоне играл в основном в паре нападающих в 4-4-2, в этом сезоне в первых матчах играл левого форварда в 3-4-3. В игре Леона против Тигрес (проиграли 0:1 при равной игре) в последнем туре часто острота создавалась через перегруз левого фланга за счёт перемещений Давилы и освобождённого пространства для латераля Эрнандеса (играет роль, похожую на роль Медины у Федотова).
Несмотря на комплименты Вальдесу в комментарии выше, Вальдес возможно был бы гораздо менее полезен в системе Федотова, чем Давила.
Насчёт "мало забивает" - сказал бы, что десятка голов за сезон это очень качественный результат, учитывая интенсивность мексиканской лиги. Лучшие бомбардиры забивают 15-18 голов за сезон.