ЦСКА предложил «Леону» 3,5+0,5 млн долларов за форварда сборной Чили Давилу

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная Чили по футболу возможные трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила Футбол

ЦСКА сделал мексиканскому «Леону» предложение о трансфере Виктора Давилы.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы предложили 3,5 млн долларов и еще 500 тысяч в качестве бонусов. 

В контракте футболиста есть опция выкупа за 5 млн долларов.

Виктор Давила перешел в «Леон» из «Пачуки» в 2021 году. Чилиец может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки.

Со статистикой 25-летнего игрока атаки можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Криштиану Роналду
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано ?
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Олег Комисаров
Ответ Криштиану Роналду
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано ?
Подождут пока поиграет в ЦСКА, станет легендой, присягнет на верность, поцелует эмблему, только потом уже можно будет перехватить 😏
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Mark Safa
Зениту как раз нужен нападающий 🤭
+13
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Olga.t
Ответ Олег Комисаров
Подождут пока поиграет в ЦСКА, станет легендой, присягнет на верность, поцелует эмблему, только потом уже можно будет перехватить 😏
А может быть перебьют цену, выкупят и отдадут кому-нибужь в аренду за ненадобностью))
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Это уже похоже на реальные суммы, а не сказки про 10 млн за него.
+4
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Александр Жердин
Когда вижу, что новость от И.Карпова, даже не воспринимаю её. Всё равно, одно враньё.
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Andrew Weird
Давила... Силовой форвард наверное
+4
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Жлобиньо
Там Семаку Габигол не подходит, а вы тут какого-то ноунейма ведёте. Заинтересуйтесь там Холландом или Кейном других нападающих забивать он не заставит.
+3
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Black Banana
Даже 10 лет назад это была бы смешная цена за качественного игрока на усиление состава ЦСКА.
Учитывая постоянно растущую стоимость трансферов и ЗП, сейчас это выглядит еще сомнительней.
Кто хоть в курсе, что это фрукт?
+3
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Caniball
В финальную треть. Про уровень данного игрока не знаю, но Цска очень необходим туда игрок.
+2
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мутятя
Зенит может перебить и граффити сделать с ним.
+3
-1
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Shuller18
Ответ Andrew Weird
Давила... Силовой форвард наверное
173 ростом
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Кирилл Эсаулов
Ответ Black Banana
Даже 10 лет назад это была бы смешная цена за качественного игрока на усиление состава ЦСКА. Учитывая постоянно растущую стоимость трансферов и ЗП, сейчас это выглядит еще сомнительней. Кто хоть в курсе, что это фрукт?
Не сомнительнее Зе и Ермакова
+1
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Петр Дьяконов
Ответ Криштиану Роналду
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано ?
это будет следующая новость )) сейчас менеджеры Зенита ищут факс мексиканского клуба ))
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TushcanRash
Ответ Криштиану Роналду
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано ?
Теперь эти шутки за 300 будет под каждой трансферной новостью ЦСКА ?
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Владислав Бондарчук
Ответ Криштиану Роналду
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано ?
Они его ещё гуглят пока, завтра ждём новость
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Berti
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Это уже похоже на реальные суммы, а не сказки про 10 млн за него.
Фамилия как раз подходящая для нашей лиги приколов, все сходится.
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Бен Гаан
Не отдадут за 3,5
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Евгений Цыбулин
Всё экономим блин-5 лямов,невелика сумма,за Медину как раз получили,плати и забирай!Жадный,жалкий Бабай)))
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Chiquita Banana
20% прав будут принадлежать Матильде.
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Мельников Михаил
Чем игрок в 25 лет с отступными 5 млн может быть принципиально лучше Гайча или Заболотного? Шило на мыло.
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Teodrakis
Мне кажется ни о чем, но за такую цену выгодно
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Григорий Геник
Наш Давила в этом сезоне всех раздавил
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MosFzz
У Зенита есть приоритетное право? Это нужно выяснять до вступления в переговоры.
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Кудри Гендузи
Интерес хоть кем-то радует, но форвард который к 26 забивал максимум 10 и это в Мексике. Вызывает вопросы.
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