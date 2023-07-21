ЦСКА предложил «Леону» 3,5+0,5 млн долларов за форварда сборной Чили Давилу

ЦСКА сделал мексиканскому «Леону» предложение о трансфере Виктора Давилы.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы предложили 3,5 млн долларов и еще 500 тысяч в качестве бонусов.

В контракте футболиста есть опция выкупа за 5 млн долларов.

перешел в « » из «Пачуки» в 2021 году. Чилиец может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки.

Со статистикой 25-летнего игрока атаки можно ознакомиться здесь.