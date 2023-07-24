«Фернандес ушел к бразильским корешам. Болельщики не поймут, так что он попал по-крупному». Биатлонист Латыпов о трансфере Марио в «Зенит»

Биатлонист Латыпов считает, что перешедший в «Зенит» Марио Фернандес «попал по-крупному».

– Как тебе последние трансферные новости, связанные с ЦСКА?

– Знаешь, мне кажется, иностранцам нет разницы, какие цвета защищать. Это наши ребята так никогда не сделают, а иностранцам предложили улучшенные условия, вот они и переходят.

Фернандес тем более ушел к своим, к бразильским корешам. Осуждать, конечно, я не стану, потому что всегда есть много нюансов, которых мы не знаем.

– Но ты как болельщик как реагируешь?

– Да мне, в целом, без разницы. Зиньковский ушел из «Крыльев» в «Спартак» в свое время, разве я должен сказать: «Ах, ты кинул Самару»? Это его жизнь и его карьера.

Ну и на того же Фернандеса зачем обижаться? Он 10 лет отыграл в ЦСКА, он часть истории клуба. Теперь ему захотелось вот так. С бразильцами из «Зенита» ему, может быть, комфортнее. Может быть, у него братья троюродные там играют, ха-ха. Я переживаю за ЦСКА, но перешел и перешел.

Но, кажется, болельщики не поймут его перехода, не будут любить его за такой поступок. У нас в России такое не любят: когда говоришь одно, а делаешь другое. Так что он попал по-крупному, ха-ха.

Но все же в глубине души надеюсь, что болельщики когда-нибудь ему это простят. Марио отдавал всего себя как в ЦСКА, так и в сборной России, – сказал трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто