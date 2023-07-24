«Фернандес ушел к бразильским корешам. Болельщики не поймут, так что он попал по-крупному». Биатлонист Латыпов о трансфере Марио в «Зенит»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Марио Фернандес Эдуард Латыпов Антон Зиньковский Матч ТВ Футбол

Биатлонист Латыпов считает, что перешедший в «Зенит» Марио Фернандес «попал по-крупному».

– Как тебе последние трансферные новости, связанные с ЦСКА?

– Знаешь, мне кажется, иностранцам нет разницы, какие цвета защищать. Это наши ребята так никогда не сделают, а иностранцам предложили улучшенные условия, вот они и переходят.

Фернандес тем более ушел к своим, к бразильским корешам. Осуждать, конечно, я не стану, потому что всегда есть много нюансов, которых мы не знаем.

– Но ты как болельщик как реагируешь?

– Да мне, в целом, без разницы. Зиньковский ушел из «Крыльев» в «Спартак» в свое время, разве я должен сказать: «Ах, ты кинул Самару»? Это его жизнь и его карьера.

Ну и на того же Фернандеса зачем обижаться? Он 10 лет отыграл в ЦСКА, он часть истории клуба. Теперь ему захотелось вот так. С бразильцами из «Зенита» ему, может быть, комфортнее. Может быть, у него братья троюродные там играют, ха-ха. Я переживаю за ЦСКА, но перешел и перешел.

Но, кажется, болельщики не поймут его перехода, не будут любить его за такой поступок. У нас в России такое не любят: когда говоришь одно, а делаешь другое. Так что он попал по-крупному, ха-ха.

Но все же в глубине души надеюсь, что болельщики когда-нибудь ему это простят. Марио отдавал всего себя как в ЦСКА, так и в сборной России, – сказал трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

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21 комментарий

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Встречный ветер
Ответ Bashibuzuck
Болельщики ЦСКА всё понимают, и встретят его как надо😁
Отличная была бы акция на стадионе, если бы его закидали тысячами пачек фальшивых денег
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градус ненависти
Спасибо что раскидал, все в цвет
+6
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Ковид 07.10.52
По другому у питерских корешей не бывает...да и Фернандес не первый, помню Шатова, кинувшего "армейцев"...
+5
-1
+4
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Встречный ветер
Ответ Ковид 07.10.52
По другому у питерских корешей не бывает...да и Фернандес не первый, помню Шатова, кинувшего "армейцев"...
Но Шатов точно не первый в этом списке ,так как он и не был армейским игроком . А там Еременко ,Хонда...Ну а Фернандес просто непоколебимый номер 1 будет )
+4
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Встречный ветер
Нет,"понять и простить",в этой ситуации не прокатит. Серьезно,у человека была такая репутация крепкая. И правда ,не любят люди когда громкие слова,сильно расходятся с делом. Так что нет.
+4
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Alex Metallov
Ну, неет. Это непростительно. 10 лет играл и перешел в Зенит, когда ждали назад или уж думали, что он просто закончит карьеру и все. Шли ему навстречу. Он все эти годы говорил о том, как ему хорошо в ЦСКА, в Зенит не перешел бы не за что.
Медина действительно, к нему и привыкнуть то не успели толком. Так что это не так обидно, ну перешел и перешел. Обидно только за то, что он был ключевым игроком команды в прошлом сезоне и то что ему до сих пор не нашли равноценную замену. Если бы например сначала кого-нибудь купили вместо него, а потом Медина ушел бы, то еще меньше негатива было бы.
За Еременко было обидно, лишь только потому что он подвел команду, команда из-за него ослабла, но ему простили его поведение вне поля, ждали назад и надеялись, что он усилит команду, тем более в такой сложный тогда период. А он свалил в Спартак. Но благо он там и не играл почти, немножко относительно успешно поиграл за Ростов, а сейчас заканчивает у себя дома в Финляндии за довольно слабые команды в полулюбительском чемпионате. Так что время все расставило по местам. Еременко после всей той истории сильно сдал и уже на свой прежний уровень не вернулся.
Да и как бы Еременко тоже всего два года играл в ЦСКА, хотя конечно был очень полезен и ключевой игрок команды. Но, как-то проехали. К тому же он и не воспитанник и до ЦСКА играл за Рубин тот же.
Чернов перешел в Спартак не напрямую, а через некоторое время, поиграв в Крыльях даже еще в первой лиге. Хоть он и свой, но сыграл буквально несколько игр. Негатива к нему нет, наоборот даже немного обидно за то, что в свое время его Ганчаренко выкинул из состава, а потом у нас в команде стали появляться какие-то пассажиры Шарлия, Гогуа и Карпов.
Чернов то уж явно сильнее всех троих.
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Konstantin Frolov
Будет ночами не спать, переживать, вытирая слезы купюрами. Такой смешной этот Латыпов, слов нет
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Alex Metallov
Ответ Встречный ветер
Но Шатов точно не первый в этом списке ,так как он и не был армейским игроком . А там Еременко ,Хонда...Ну а Фернандес просто непоколебимый номер 1 будет )
А Хонда то чего? Он когда переходил в ЦСКА сразу дал понять, что это всего лишь для него временный вариант перед переходом в команду из топ-5. Посчитал, что из сильной команды, которая регулярно играет в ЛЧ ему легче будет в топ-5 попасть, засветившись в ЛЧ. Понятно должно было всем в руководстве ЦСКА, что он переподписывать контракт не будет.
За другую команду в России он не играл. Контракт он свой отработал как надо. Он даже в своем последнем матче против Виктории Плезень был лучший на поле, в конце даже почти забил со штрафного.
Потом, когда в 2018 году с Японцами приезжал на ЧМ, то с приятной ностальгией вспомнил о 4 годах проведенных в России.
Все что надо было по контракту, отработал. В другую российскую команду не перебегал.
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Roman Araslanov
Главные кореша Фернандеса-деньги
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JBa
Ответ Konstantin Frolov
Будет ночами не спать, переживать, вытирая слезы купюрами. Такой смешной этот Латыпов, слов нет
Латыпов смешной - ок. но проблема в том, что так считают и 80% болел ЦСКА.

"ну всё, попал парень, несдобровать. болельщики с ним ух что сделают"
наверное, перед походом в школу проклинать его будут
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фанат Карпеначчо
Ответ Alex Metallov
А Хонда то чего? Он когда переходил в ЦСКА сразу дал понять, что это всего лишь для него временный вариант перед переходом в команду из топ-5. Посчитал, что из сильной команды, которая регулярно играет в ЛЧ ему легче будет в топ-5 попасть, засветившись в ЛЧ. Понятно должно было всем в руководстве ЦСКА, что он переподписывать контракт не будет. За другую команду в России он не играл. Контракт он свой отработал как надо. Он даже в своем последнем матче против Виктории Плезень был лучший на поле, в конце даже почти забил со штрафного. Потом, когда в 2018 году с Японцами приезжал на ЧМ, то с приятной ностальгией вспомнил о 4 годах проведенных в России. Все что надо было по контракту, отработал. В другую российскую команду не перебегал.
Насколько помню, ситуация была иная: была устная договорённость на продление контракта, а в итоге он обманул Гинера и ушёл бесплатно
Так что тут не все так, как вы описали
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Ковид 07.10.52
Ответ Встречный ветер
Но Шатов точно не первый в этом списке ,так как он и не был армейским игроком . А там Еременко ,Хонда...Ну а Фернандес просто непоколебимый номер 1 будет )
Семак не вернулся ...у него какой номер? Ой забыл, его Гинер на все тех же бразильцев променял...Может за это и наказала судьба Фернандесом....
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Андрей Андреев
лично моё мнение ,я думаю Семак его в матчах с ЦСКА выпускать не будет,не дома не в гостях.
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Алексей Тарлыков
Так в ЦСКА тоже есть бразильские кореша, не 10 конечно, но есть
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Валерий Рытов
Действительно "попал по-крупному", на жирный контракт в Зенит))
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Алексей Ильин
Да пошел ты, болельщик , ))ров
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Simplicissimus
Да все у него окей. Будет тусизл со своими чувизл. Правда, и запомнится болелам, не как легенда, а как очередной продажный братизл из фавелос.
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Bashibuzuck
Болельщики ЦСКА всё понимают, и встретят его как надо😁
+6
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