«Фернандес ушел к бразильским корешам. Болельщики не поймут, так что он попал по-крупному». Биатлонист Латыпов о трансфере Марио в «Зенит»
Биатлонист Латыпов считает, что перешедший в «Зенит» Марио Фернандес «попал по-крупному».
– Как тебе последние трансферные новости, связанные с ЦСКА?
– Знаешь, мне кажется, иностранцам нет разницы, какие цвета защищать. Это наши ребята так никогда не сделают, а иностранцам предложили улучшенные условия, вот они и переходят.
Фернандес тем более ушел к своим, к бразильским корешам. Осуждать, конечно, я не стану, потому что всегда есть много нюансов, которых мы не знаем.
– Но ты как болельщик как реагируешь?
– Да мне, в целом, без разницы. Зиньковский ушел из «Крыльев» в «Спартак» в свое время, разве я должен сказать: «Ах, ты кинул Самару»? Это его жизнь и его карьера.
Ну и на того же Фернандеса зачем обижаться? Он 10 лет отыграл в ЦСКА, он часть истории клуба. Теперь ему захотелось вот так. С бразильцами из «Зенита» ему, может быть, комфортнее. Может быть, у него братья троюродные там играют, ха-ха. Я переживаю за ЦСКА, но перешел и перешел.
Но, кажется, болельщики не поймут его перехода, не будут любить его за такой поступок. У нас в России такое не любят: когда говоришь одно, а делаешь другое. Так что он попал по-крупному, ха-ха.
Но все же в глубине души надеюсь, что болельщики когда-нибудь ему это простят. Марио отдавал всего себя как в ЦСКА, так и в сборной России, – сказал трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов.
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто
Медина действительно, к нему и привыкнуть то не успели толком. Так что это не так обидно, ну перешел и перешел. Обидно только за то, что он был ключевым игроком команды в прошлом сезоне и то что ему до сих пор не нашли равноценную замену. Если бы например сначала кого-нибудь купили вместо него, а потом Медина ушел бы, то еще меньше негатива было бы.
За Еременко было обидно, лишь только потому что он подвел команду, команда из-за него ослабла, но ему простили его поведение вне поля, ждали назад и надеялись, что он усилит команду, тем более в такой сложный тогда период. А он свалил в Спартак. Но благо он там и не играл почти, немножко относительно успешно поиграл за Ростов, а сейчас заканчивает у себя дома в Финляндии за довольно слабые команды в полулюбительском чемпионате. Так что время все расставило по местам. Еременко после всей той истории сильно сдал и уже на свой прежний уровень не вернулся.
Да и как бы Еременко тоже всего два года играл в ЦСКА, хотя конечно был очень полезен и ключевой игрок команды. Но, как-то проехали. К тому же он и не воспитанник и до ЦСКА играл за Рубин тот же.
Чернов перешел в Спартак не напрямую, а через некоторое время, поиграв в Крыльях даже еще в первой лиге. Хоть он и свой, но сыграл буквально несколько игр. Негатива к нему нет, наоборот даже немного обидно за то, что в свое время его Ганчаренко выкинул из состава, а потом у нас в команде стали появляться какие-то пассажиры Шарлия, Гогуа и Карпов.
Чернов то уж явно сильнее всех троих.
За другую команду в России он не играл. Контракт он свой отработал как надо. Он даже в своем последнем матче против Виктории Плезень был лучший на поле, в конце даже почти забил со штрафного.
Потом, когда в 2018 году с Японцами приезжал на ЧМ, то с приятной ностальгией вспомнил о 4 годах проведенных в России.
Все что надо было по контракту, отработал. В другую российскую команду не перебегал.
"ну всё, попал парень, несдобровать. болельщики с ним ух что сделают"
наверное, перед походом в школу проклинать его будут
Так что тут не все так, как вы описали