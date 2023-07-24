Иржи Ярошик: «В «Спартак» никогда не пойду работать. Надеюсь, не буду как Фернандес через несколько лет»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Рейнджерс Иржи Ярошик премьер-лига Россия Славия Прага Оренбург Марио Фернандес Футбол

Иржи Ярошик заявил, что никогда не будет работать в «Спартаке».

– Марио Фернандес – игрок «Зенита». Ваша реакция.

– Меня удивил этот переход, большой сюрприз.

– Вы бы согласились работать в «Спартаке»?

– Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать – «Спартак»…

– «Зенит»?

– Нет. Еще две команды – «Славия» Прага и «Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать.

Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», – сказал главный тренер «Оренбурга».

Ярошик играл за ЦСКА с 2003 по 2005 год. В составе армейцев он стал чемпионом России.

26 комментариев

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noti22
В Спартак не пойдет, а в Зенит не против
+25
-4
+21
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ddddan 2
Ответ noti22
В Спартак не пойдет, а в Зенит не против
разве зенит и ЦСКА принципиальные соперники. у газовых и коней тёрок кроме Фернандеса особо нет
+17
-2
+15
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Ебздрогыч
Ответ noti22
В Спартак не пойдет, а в Зенит не против
Это другое. В смысле совсем другие деньги, от такого лучше загодя не отказываться
+20
-6
+14
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Ярик01
Ответ noti22
В Спартак не пойдет, а в Зенит не против
Раз в фарм пошел, значит и в головной офис нет препятствий.
+6
-2
+4
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Алар
Акционеры Спартака ночами не спали и ломали голову: согласится ли Ярошик пойти главным тренером красно-белых? Слава Богу, теперь необходимость в его приглашения отпала сама собой)))
+3
-1
+2
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градус ненависти
Спустя два года: Сбылась моя мечта, я счастлив тренировать кб
+2
0
+2
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Сергей Круглов
После Оренбурга как раз Глазго собиралось приглашать великого Иржжжжи 😂😂😂
+3
-2
+1
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Ярик01
Ответ Давид Agabekyan
В фарм он не пойдёт. Вы вообще интервью читали?
Читал. Возьми 15 рублей с полочки у бригадира.
+1
0
+1
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sanek_rabona
Как жаль(нет).
+1
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Alex Metallov
В Селтике хорошо два сезона сыграл. Ну, а так конечно наверное его любимая команда эта Пражская Спарта.
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Ковид 07.10.52
Вот как...Зенитом непобрезгует....а Фернандесом удивлен....лицемер...
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Spartakus1984
Ну и глупо
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Eric_Cartman
Журналистика просто топ… его туда кто-то звал? Зачем это тут?
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pav11k
Сначала «не буду», а потом «надеюсь»)
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shafigullin.manufacture
Вот его надо в подтрибунке нарисовать)
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Creator178
Теперь все следят за языками.
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TiNO
Не зарекайся
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Истинный зенитовец
Я даже не знаю кто меня сильнее бесит: журналисты, которые задают подобные провокационные вопросы про переход к принципиальным соперникам или футболисты/тренеры, которые никак не могут научиться грамотно отвечать на эти вопросы
+3
-3
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Ковид 07.10.52
Ответ ddddan 2
разве зенит и ЦСКА принципиальные соперники. у газовых и коней тёрок кроме Фернандеса особо нет
Шатов...
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