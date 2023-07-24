Иржи Ярошик: «В «Спартак» никогда не пойду работать. Надеюсь, не буду как Фернандес через несколько лет»
Иржи Ярошик заявил, что никогда не будет работать в «Спартаке».
– Марио Фернандес – игрок «Зенита». Ваша реакция.
– Меня удивил этот переход, большой сюрприз.
– Вы бы согласились работать в «Спартаке»?
– Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать – «Спартак»…
– «Зенит»?
– Нет. Еще две команды – «Славия» Прага и «Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать.
Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», – сказал главный тренер «Оренбурга».
Ярошик играл за ЦСКА с 2003 по 2005 год. В составе армейцев он стал чемпионом России.
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