Иржи Ярошик: «В «Спартак» никогда не пойду работать. Надеюсь, не буду как Фернандес через несколько лет»

Иржи Ярошик заявил, что никогда не будет работать в «Спартаке».

– Марио Фернандес – игрок « ». Ваша реакция.

– Меня удивил этот переход, большой сюрприз.

– Вы бы согласились работать в « »?

– Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать – «Спартак»…

– «Зенит»?

– Нет. Еще две команды – Прага и «Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать.

Надеюсь, не буду как через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», – сказал главный тренер «Оренбурга».

Ярошик играл за с 2003 по 2005 год. В составе армейцев он стал чемпионом России.