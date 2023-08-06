«Месси сам решал исход многих матчей, с ним «Барса» была уверена хотя бы в одном трофее за сезон. Он все еще лучший игрок мира». Денис Суарес о Лео

Денис Суарес описал влияние Лионеля Месси на игру «Барселоны».

«Играть с Лео было большой честью. Когда он в твоей команде, все намного проще. Он фактически сам решал исход многих матчей. По уровню он был намного выше всех остальных.

С Лео в «Барселоне» мы практически каждый год были уверены в том, что выиграем хотя бы один турнир, будь то , Кубок Испании или Лига чемпионов.

Его трансфер выведет МЛС на другой уровень. Все-таки туда перешел лучший футболист в истории. Он все еще лучший в мире, он только что выиграл ЧМ.

Для МЛС это огромный прыжок», – сказал полузащитник « », принадлежавший «Барселоне» с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2019 год.

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