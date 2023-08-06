«Месси сам решал исход многих матчей, с ним «Барса» была уверена хотя бы в одном трофее за сезон. Он все еще лучший игрок мира». Денис Суарес о Лео
Денис Суарес описал влияние Лионеля Месси на игру «Барселоны».
«Играть с Лео было большой честью. Когда он в твоей команде, все намного проще. Он фактически сам решал исход многих матчей. По уровню он был намного выше всех остальных.
С Лео в «Барселоне» мы практически каждый год были уверены в том, что выиграем хотя бы один турнир, будь то Ла Лига, Кубок Испании или Лига чемпионов.
Его трансфер выведет МЛС на другой уровень. Все-таки туда перешел лучший футболист в истории. Он все еще лучший в мире, он только что выиграл ЧМ.
Для МЛС это огромный прыжок», – сказал полузащитник «Вильярреала», принадлежавший «Барселоне» с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2019 год.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
А так же Игроки Уденизе ( МОЛИНА И ДЕ ПОЛЬ) которые всего пол года играют за Атлетико до ЧМ.
Из топ клубов там только Месси и Альварес был.
Ди Мария и Дибала весь ЧМ сидели на лавке. Лаутаро что есть что нет его на поле.
Так что этих ЛЧ у Месси 4 штуки.