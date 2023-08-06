«Месси сам решал исход многих матчей, с ним «Барса» была уверена хотя бы в одном трофее за сезон. Он все еще лучший игрок мира». Денис Суарес о Лео

Теги МЛС Барселона Вильярреал Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Денис Суарес Интер Майами Футбол

Денис Суарес описал влияние Лионеля Месси на игру «Барселоны».

«Играть с Лео было большой честью. Когда он в твоей команде, все намного проще. Он фактически сам решал исход многих матчей. По уровню он был намного выше всех остальных.

С Лео в «Барселоне» мы практически каждый год были уверены в том, что выиграем хотя бы один турнир, будь то Ла Лига, Кубок Испании или Лига чемпионов.

Его трансфер выведет МЛС на другой уровень. Все-таки туда перешел лучший футболист в истории. Он все еще лучший в мире, он только что выиграл ЧМ.

Для МЛС это огромный прыжок», – сказал полузащитник «Вильярреала», принадлежавший «Барселоне» с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2019 год.

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12 комментариев

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В 35 лет в одиночку перевернул весь ЧМ, когда все уже отправляли Аргентину домой:) С игроками из Брайтонов и Астон Вилл:)) Лучший игрок в истории футбола!:)
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Лучшим был и будет !
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Лучший футболист за всю историю футбола.
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Ответ rigobersong
В 35 лет в одиночку перевернул весь ЧМ, когда все уже отправляли Аргентину домой:) С игроками из Брайтонов и Астон Вилл:)) Лучший игрок в истории футбола!:)
В стартовом составе Аргентины играли не только игроки Астон Вилла, Брайтон, но там играли и игроки Бенфики, Бетис, Севилья.
А так же Игроки Уденизе ( МОЛИНА И ДЕ ПОЛЬ) которые всего пол года играют за Атлетико до ЧМ.
Из топ клубов там только Месси и Альварес был.
Ди Мария и Дибала весь ЧМ сидели на лавке. Лаутаро что есть что нет его на поле.
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Ответ Гномович!
Особенно в сезоне 19/20 решал, когда Барса уверенно забрала требл из 0+0+0 кубков.
Не было такого сезона, что Месси закончил сезон без трофея. Так что ты б###### .
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Ответ зак
вот судья да тащил в одиночку согласен, а Месси позорился вылетами из ЛЧ..
ЛЧ это турнир по сравнению с ЧМ, как СА и АПЛ.
Так что этих ЛЧ у Месси 4 штуки.
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Сам Денис Суарес тоже был одним из первых «новый Иньеста»))
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Кринж даже не лучший в песках))
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Чем ближе ЗМ, тем больше в СМИ будет интервью о том, какой великий Месси. Пиарщики работают
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