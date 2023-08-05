«Игры против Месси всегда отмечались в календаре. Было время, когда он доминировал в Ла Лиге. Увидев его вблизи, вы понимали, насколько он велик». Рауль Гарсия об экс-форварде «Барсы»
Рауль Гарсия рассказал, каково было играть против Лионеля Месси в чемпионате Испании.
«Игры против Месси всегда были отмечены в календаре. Было время, когда он полностью доминировал в Ла Лиге.
Я помню, что никогда, ни на секунду нельзя было терять концентрацию. Хотя были матчи, когда казалось, что он по-настоящему не включается, внезапно он получал мяч, обводил нескольких футболистов и создавал момент.
Когда вы видели его вблизи, то понимали, насколько он велик. Он был лучшим, когда играл в полузащите, был лучшим, когда получал мяч на фланге, был лучшим в завершении атак», – сказал форвард «Атлетика», сыгравший против Месси 33 раза.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
https://www.youtube.com/watch?v=Gqev5NrWnvM&ab_channel=SportOfView