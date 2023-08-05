Мартино о том, что Месси уступил пенальти Мартинесу: «Это было мило с его стороны. Джозеф очень хорошо играл, его работа без мяча привела к голам Лео»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Джозеф Мартинес Орландо Сити Интер Майами Футбол

Главный тренер «Интер Майами» оценил решение Лионеля Месси отдать пенальти партнеру.

Клуб из Флориды одержал победу над «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг (3:1). На 51-й минуте при счете 1:1 Месси уступил право пробить пенальти своему партнеру Джозефу Мартинесу

«Матч на днях [против «Орландо»] полностью отличался от предыдущих, это правда. Было больше разногласий. Я связываю это с тем фактом, что на поле было много южноамериканцев.

Очевидно, [у футболистов] есть уважение к лучшему игроку в мире, но реальность такова, что в течение 90 минут каждая команда хочет победить. И игра [Месси] послужила предупреждением: «Наша команда здесь, берегитесь».

Со стороны Лео было мило позволить Джозефу [пробить]. Иногда мы осознаем необходимость того, чтобы определенный игрок забил. Джозеф очень хорошо играл в последних двух матчах, его работа без мяча привела к голам Месси», – сказал Херардо Мартино

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2 комментария

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Двигается неплохо, но по технике - самый деревянный партнер-нападающий в карьере Месси
+2
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Ответ Robert Oganyan
Двигается неплохо, но по технике - самый деревянный партнер-нападающий в карьере Месси
да не гони . Алькасер, Бретвейт,
+2
-1
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