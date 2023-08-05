Мартино о том, что Месси уступил пенальти Мартинесу: «Это было мило с его стороны. Джозеф очень хорошо играл, его работа без мяча привела к голам Лео»

Главный тренер «Интер Майами» оценил решение Лионеля Месси отдать пенальти партнеру.

Клуб из Флориды одержал победу над « » в 1/16 финала Кубка лиг (3:1). На 51-й минуте при счете 1:1 Месси уступил право пробить пенальти своему партнеру .

«Матч на днях [против «Орландо»] полностью отличался от предыдущих, это правда. Было больше разногласий. Я связываю это с тем фактом, что на поле было много южноамериканцев.

Очевидно, [у футболистов] есть уважение к лучшему игроку в мире, но реальность такова, что в течение 90 минут каждая команда хочет победить. И игра [Месси] послужила предупреждением: «Наша команда здесь, берегитесь».

Со стороны Лео было мило позволить Джозефу [пробить]. Иногда мы осознаем необходимость того, чтобы определенный игрок забил. Джозеф очень хорошо играл в последних двух матчах, его работа без мяча привела к голам », – сказал .

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