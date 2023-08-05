Федотов о голе Медины за «Спартак»: «Объясняли, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере, финансово»

Владимир Федотов прокомментировал гол Хесуса Медины «Рубину» за «Спартак».

– Медина забил за « », что это для вас?

– Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял.

Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере, финансово. Могу лишь пожелать удачи.

– Когда выздоровеет ?

– Сегодня уже сидел с нами на скамейке, и все сработало. Завтра присоединится к основной группе, – заявил главный тренер .

Медина забил за «Спартак» через 45 секунд после дебюта – «Рубину». Он пришел из ЦСКА

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER