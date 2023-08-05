Федотов о голе Медины за «Спартак»: «Объясняли, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере, финансово»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Хесус Медина Иван Обляков Футбол

Владимир Федотов прокомментировал гол Хесуса Медины «Рубину» за «Спартак».

– Медина забил за «Спартак», что это для вас?

– Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял.

Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере, финансово. Могу лишь пожелать удачи.

– Когда выздоровеет Обляков?

– Сегодня уже сидел с нами на скамейке, и все сработало. Завтра присоединится к основной группе, – заявил главный тренер ЦСКА.

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16 комментариев

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Ответ Roman Araslanov
Неплохо его корёжит)
Почему же «корёжит» ?
Разве это не правда, что Медина забил на принципиальность противостояния между клубами и пошел в Спартак на повышение зп ?)

Да и задавать Федотову вопрос «что для вас значит гол Медины за Спартак» как-то некорректно, как по мне.
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«Наше противостояние» сказал человек, называвший себя болельщиком Спартака, но потом сказавшим, что его не так поняли
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Ответ Chuha-Motibg
Какой же он гнилой по отношению к иностранцам. Что с Абаскалем дичь сморозил, что сейчас
А журналист, спрашивающий у главного тренера другой команды «что значит для вас значит гол Медины за Спартак» - это нормально, да ?)
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Какой же он гнилой по отношению к иностранцам. Что с Абаскалем дичь сморозил, что сейчас
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Ответ TaR
Глупость то какая… Игрок на контракте не может сам уйти из клуба или правила изменились? Зачем очернять то? Или Федотов пытается сказать что Медина парагвайский конь с детства был и играл на общественных началах?
он вообще не об этом говорил! и если что он просто отвечал на вопрос!
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Забавно, как в комментариях пытаются, как то задеть Федотова за его ответ, а то что ему такой наитупейший вопрос задали вообще никого не смущает.
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Ответ Кирилл
Почему же «корёжит» ? Разве это не правда, что Медина забил на принципиальность противостояния между клубами и пошел в Спартак на повышение зп ?) Да и задавать Федотову вопрос «что для вас значит гол Медины за Спартак» как-то некорректно, как по мне.
Так он мог бы сказать, что не комментирует футболистов другого клуба, но зачем-то стал это делать.
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не любит Вова иностранцев, не любит
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то есть начало вопроса... забил для... вообще не смутило ни кого? хорошо что я больше смотрю и анализирую, чем здесь
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Глупость то какая… Игрок на контракте не может сам уйти из клуба или правила изменились? Зачем очернять то?
Или Федотов пытается сказать что Медина парагвайский конь с детства был и играл на общественных началах?
+5
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Медина иуда который выбрал деньги а не уважение фанатов цска.
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Достали уже клубным патриотизмом, футболисты такие же люди как и все, работающие за деньги. Учитывая что карьера скоротечна то и заработать на оставшуюся жизнь надо успеть.
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Ответ Лысый_Шарлатан
Медина иуда который выбрал деньги а не уважение фанатов цска.
да никому просто не нужен ваш цска
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