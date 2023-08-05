Федотов о голе Медины за «Спартак»: «Объясняли, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере, финансово»
Владимир Федотов прокомментировал гол Хесуса Медины «Рубину» за «Спартак».
– Медина забил за «Спартак», что это для вас?
– Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял.
Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере, финансово. Могу лишь пожелать удачи.
– Когда выздоровеет Обляков?
– Сегодня уже сидел с нами на скамейке, и все сработало. Завтра присоединится к основной группе, – заявил главный тренер ЦСКА.
Медина забил за «Спартак» через 45 секунд после дебюта – «Рубину». Он пришел из ЦСКА
Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче
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Разве это не правда, что Медина забил на принципиальность противостояния между клубами и пошел в Спартак на повышение зп ?)
Да и задавать Федотову вопрос «что для вас значит гол Медины за Спартак» как-то некорректно, как по мне.
Или Федотов пытается сказать что Медина парагвайский конь с детства был и играл на общественных началах?