Для «Реала» Влахович – запасной вариант на случай срыва трансфера Мбаппе (Cadena SER)

Душан Влахович может стать альтернативой Килиану Мбаппе.

Как утверждает Cadena SER, на тот случай, если приобрести форварда « » этим летом не удастся, « » нужен запасной план.

Такой опцией может оказаться сербский нападающий « », заинтересованный в том, чтобы выступать в чемпионов. Туринцы будут готовы отпустить его, чтобы сократить расходы на зарплаты.

Тем временем «бьянконери» работают над обменом на Лукаку. Сообщалось, что от «Челси» они также попытаются получить 40 млн евро.

Со статистикой 23-летнего серба можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER