Для «Реала» Влахович – запасной вариант на случай срыва трансфера Мбаппе (Cadena SER)
Душан Влахович может стать альтернативой Килиану Мбаппе.
Как утверждает Cadena SER, на тот случай, если приобрести форварда «ПСЖ» этим летом не удастся, «Реалу» нужен запасной план.
Такой опцией может оказаться сербский нападающий «Ювентуса», заинтересованный в том, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Туринцы будут готовы отпустить его, чтобы сократить расходы на зарплаты.
Тем временем «бьянконери» работают над обменом Влаховича на Лукаку. Сообщалось, что от «Челси» они также попытаются получить 40 млн евро.
Со статистикой 23-летнего серба можно ознакомиться здесь.
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