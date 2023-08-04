Для «Реала» Влахович – запасной вариант на случай срыва трансфера Мбаппе (Cadena SER)

Теги ПСЖ Ювентус Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Душан Влахович Футбол

Душан Влахович может стать альтернативой Килиану Мбаппе.

Как утверждает Cadena SER, на тот случай, если приобрести форварда «ПСЖ» этим летом не удастся, «Реалу» нужен запасной план.

Такой опцией может оказаться сербский нападающий «Ювентуса», заинтересованный в том, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Туринцы будут готовы отпустить его, чтобы сократить расходы на зарплаты.

Тем временем «бьянконери» работают над обменом Влаховича на Лукаку. Сообщалось, что от «Челси» они также попытаются получить 40 млн евро.

Со статистикой 23-летнего серба можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Так себе вариант, Йович 2.0. Конечно входить в сезон с одним Хоселу - огромный риск, но покупать Влаховича за огромные деньги - это еще больший риск. Лучше уж собрать сумму на следующий сезон, ведь форвард в любом случае Мадриду необходим, даже с учетом прихода Мбаппе.
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Нормального правого защитника на место Карвахаля не хотите купить?
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Лучше бы в защиту кого-то купили, а то проходной двор весь прошлый сезон и после предсезонки нет ощущения, что Карло хотя бы нащупал надёжный вариант
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Если не удастся купить Хакими, хотя бы надо арендовать Канселу на правый край!!! Зимой хотели же купить Гвардиола в защиту, вот упустили его. Центр нап и правый защитник нужны как воздух и вода! На предсезонке показали, что в защите полный провал! Где выводы из игры с Сити? Из матчей предсезонки? Продайте Одриосолу и Менди!!! Верните Тео и Хакими на края защиты!!! Вопросов много...
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Ответ corazón blanco
Так себе вариант, Йович 2.0. Конечно входить в сезон с одним Хоселу - огромный риск, но покупать Влаховича за огромные деньги - это еще больший риск. Лучше уж собрать сумму на следующий сезон, ведь форвард в любом случае Мадриду необходим, даже с учетом прихода Мбаппе.
тем временем отвратительно играющий Карвахаль будет безальтернативным вариантом на ПЗ в следующем сезоне... Почему-то все говорят про перемудревания Пепа,но никто ни говорит про безграничное доверие Анчелотти к игрокам,которое не менее вредно
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Ответ QWertY
‼️Педро Гарсия Васкес (сват Флорентино Переца): «Мамой клянусь Мбаппе перешел в «Реал Мадрид»
😂😂😂👍
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Ответ Алексей Смолин
‼️ Хосе Мануэль Морено (близкий к Флорентино Пересу): «Поверьте, Мбаппе перешел в «Реал Мадрид»
‼️Педро Гарсия Васкес (сват Флорентино Переца):

«Мамой клянусь Мбаппе перешел в «Реал Мадрид»
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Ответ Panurge From hell
есть надежда на Камавингу с Рюдигером.Алаба-не ЦЗ,а Менди не уровень Реала.Только бы Карл не продолжал Алабу на ЦЗ пихать
Просто мне кажется, что ставить Камавинга на фланг - трата его лучших качеств. Да, он надёжен в защите, но к атаке как латераль не особо подключался, его место в центре всё же.
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Ответ Ophiomorph
Лучше бы в защиту кого-то купили, а то проходной двор весь прошлый сезон и после предсезонки нет ощущения, что Карло хотя бы нащупал надёжный вариант
есть надежда на Камавингу с Рюдигером.Алаба-не ЦЗ,а Менди не уровень Реала.Только бы Карл не продолжал Алабу на ЦЗ пихать
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Ответ MESSIya
Водитель и массажист?
Источник: барса проходила в Еврокубках))
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Ответ MESSIya
Они месяц назад тоже самое писали)
Ну походу щас уже все!
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Ответ corazón blanco
Так себе вариант, Йович 2.0. Конечно входить в сезон с одним Хоселу - огромный риск, но покупать Влаховича за огромные деньги - это еще больший риск. Лучше уж собрать сумму на следующий сезон, ведь форвард в любом случае Мадриду необходим, даже с учетом прихода Мбаппе.
Это отличный скоростной нападающий
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Ответ Panurge From hell
тем временем отвратительно играющий Карвахаль будет безальтернативным вариантом на ПЗ в следующем сезоне... Почему-то все говорят про перемудревания Пепа,но никто ни говорит про безграничное доверие Анчелотти к игрокам,которое не менее вредно
не говорит* редачить почему-то нельзя
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Химки тоже будет иметь ввиду Влаховича в качестве запасного. Куда-то только не пытаются пристроить.
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купите Альвареса и позиция нападающего закрыта минимум на 10 лет
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Такая себе альтернатива.
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вот Влахович то молится, чтобы Мбаппе снова какой нибудь фокус не выкинул
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Всегда нужен план В. Но лучше бы что-бы получилось с А
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