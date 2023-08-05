Команды Зинченко и Шевченко сыграли 2:2 в Лондоне в благотворительном матче

Команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко сыграли в Лондоне.

Команды экс-футболиста и тренера сборной Украины, игравшего за « », и игрока « » и сборной провели благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж». Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

Благотворительный матч

Лондон, Англия

Команда Шевченко – команда Зинченко – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Нобл (38), 1:1 – Зеедорф (42), 1:2 – Срна (52), 2:2 – Галлас (78).

Команда Зинченко (стартовый состав): Леманн, Санья, Морган, Риисе, Клиши, Пирес, Жилберто Силва, Уилшер, Зинченко, Якубу, Нобл.

Команда Шевченко (стартовый состав): Чех, Оддо, Каннаваро, Пике, Сержинью, Зеедорф, Дзола, Макелеле, Джо Коул, Это′О, Шевченко.

Заявки на матч:

Команда Зинченко: , , , , , , Пер Мертесакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, , Йон-Арне Риисе, Гаэль Клиши, Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшер, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки, Евгений Левченко, Якубу Айегбени.

Тренер – Арсен Венгер.

Команда Шевченко: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини, Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Вильям Галлас, Кларенс Зеедорф, Майкл Эссьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти, Джо Коул, Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самюэль Это′О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк.

Тренер – Эмма Хейс.

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