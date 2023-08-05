Команды Зинченко и Шевченко сыграли 2:2 в Лондоне в благотворительном матче
Команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко сыграли в Лондоне.
Команды экс-футболиста и тренера сборной Украины, игравшего за «Челси», и игрока «Арсенала» и сборной Украины провели благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж». Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.
Благотворительный матч
Лондон, Англия
Команда Шевченко – команда Зинченко – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Нобл (38), 1:1 – Зеедорф (42), 1:2 – Срна (52), 2:2 – Галлас (78).
Команда Зинченко (стартовый состав): Леманн, Санья, Морган, Риисе, Клиши, Пирес, Жилберто Силва, Уилшер, Зинченко, Якубу, Нобл.
Команда Шевченко (стартовый состав): Чех, Оддо, Каннаваро, Пике, Сержинью, Зеедорф, Дзола, Макелеле, Джо Коул, Это′О, Шевченко.
Заявки на матч:
Команда Зинченко: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс, Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертесакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон-Арне Риисе, Гаэль Клиши, Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшер, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки, Евгений Левченко, Якубу Айегбени.
Тренер – Арсен Венгер.
Команда Шевченко: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини, Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Вильям Галлас, Кларенс Зеедорф, Майкл Эссьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти, Джо Коул, Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самюэль Это′О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк.
Тренер – Эмма Хейс.
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Ну, или на новый гелик для военкомов из Одессы🤓
Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира.
Россия также стала первой в этой списке страной Европы, опередив Германию.
Представленные данные по ВВП основаны на официальных данных по странам, опубликованных Всемирным банком и МВФ, в пересчёте на паритет покупательной способности. Данные скорректированы с использованием оценок мировой экономики за устаревшие базовые годы ВВП и оценок неформальной экономической активности, уточняет ВБ.
Пятёрка стран мира по ВВП выглядит так:
Китай ($31,559 млрд)
США ($23,149 млрд)
Индия ($15,875 млрд)
Япония ($5,675 млрд)
Россия ($5,510 млрд)
санкции работают , все идет по плану )
5 августа 2023
🤡
забавно читать школьника который пытается умничать )
Какое НАТО ?!
Официальная статистка с обеих сторон это подтверждает, увы.
На вопрос будет ответ?)