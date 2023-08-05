Команды Зинченко и Шевченко сыграли 2:2 в Лондоне в благотворительном матче

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Команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко сыграли в Лондоне.

Команды экс-футболиста и тренера сборной Украины, игравшего за «Челси», и игрока «Арсенала» и сборной Украины провели благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж». Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

Благотворительный матч

Лондон, Англия

Команда Шевченко – команда Зинченко – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Нобл (38), 1:1 – Зеедорф (42), 1:2 – Срна (52), 2:2 – Галлас (78).

Команда Зинченко (стартовый состав): Леманн, Санья, Морган, Риисе, Клиши, Пирес, Жилберто Силва, Уилшер, Зинченко, Якубу, Нобл.

Команда Шевченко (стартовый состав): Чех, Оддо, Каннаваро, Пике, Сержинью, Зеедорф, Дзола, Макелеле, Джо Коул, Это′О, Шевченко.

Заявки на матч:

Команда Зинченко: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс, Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертесакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон-Арне Риисе, Гаэль Клиши, Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшер, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки, Евгений Левченко, Якубу Айегбени.

Тренер – Арсен Венгер.

Команда Шевченко: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини, Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Вильям Галлас, Кларенс Зеедорф, Майкл Эссьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти, Джо Коул, Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самюэль Это′О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хасселбайнк.

Тренер – Эмма Хейс.

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120 комментариев

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"Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области"
Ну, или на новый гелик для военкомов из Одессы🤓
+71
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+35
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А составчики то мощные были
+13
-2
+11
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Ответ Mihail0910
На слёзы Зинченко все лоси округа наверное сбежались.
Вижу, что только зетники в комментариях сбежались, ты про них?
+25
-14
+11
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
куда этим лицемерам любителям до истины мастеров этого дела из россии. они хоть не жмутся от страха, да слово имеют. я вот в россии жизнь должна наладиться со вчерашнего дня. весь наконец посадили за экстремизм самого опасного и главного экстремиста)) как вы с в этом цирке живете, наверное никому не понять
+29
-21
+8
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Это’О приехал на матч на Бугатти,который подарил Керимов, чтобы заработать немного денег для украинцев.
+11
-3
+8
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Ответ Василий Монксов
90% ватного зомбированного населения,пропитанного страхом и ненавистью ко всему ,так и живём .
это пишет укр с одним телеканалом на украине и где пересажали всю опозицию. забавно )
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Оддо успевает и с Кадыровым сыграть в др Путина, и в поддержку Украины.
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Классные составы
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Ответ ноунэйм
экономист от Бога)))
я нет всего лишь всемириный банк опубликовал
Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира.
Россия также стала первой в этой списке страной Европы, опередив Германию.
Представленные данные по ВВП основаны на официальных данных по странам, опубликованных Всемирным банком и МВФ, в пересчёте на паритет покупательной способности. Данные скорректированы с использованием оценок мировой экономики за устаревшие базовые годы ВВП и оценок неформальной экономической активности, уточняет ВБ.
Пятёрка стран мира по ВВП выглядит так:
Китай ($31,559 млрд)
США ($23,149 млрд)
Индия ($15,875 млрд)
Япония ($5,675 млрд)
Россия ($5,510 млрд)
санкции работают , все идет по плану )
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Офигенный матч получился!
+4
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Ответ Василий Монксов
я зарегистрирован тут уже 10 лет ,за правду обычно банят) Так что иди ваты поешь.
аккаунт зарегистрирован
5 августа 2023
🤡
+5
-1
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Ответ noti22
Комментарий удален пользователем
Потому что нас не надо заставлять поддерживать.
+7
-4
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Ответ Alex Moorag
Покупательная способность 🤦🏻😂 Ох эти мамкины экономисты
Покупа́тельная спосо́бность — экономический показатель, обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для покрытия определённой потребительской корзины из товаров и услуг.
забавно читать школьника который пытается умничать )
+4
-2
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Ответ museum
Команда Зинченко? Значит играли в водное поло.
Что против водного поло имеешь?
+3
-1
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Ответ ноунэйм
куда этим лицемерам любителям до истины мастеров этого дела из россии. они хоть не жмутся от страха, да слово имеют. я вот в россии жизнь должна наладиться со вчерашнего дня. весь наконец посадили за экстремизм самого опасного и главного экстремиста)) как вы с в этом цирке живете, наверное никому не понять
90% ватного зомбированного населения,пропитанного страхом и ненавистью ко всему ,так и живём .
+14
-12
+2
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Ответ ноунэйм
я из США) но в чем то согласен. при нынешних друзьях и партнерах, вам разве что Украину слушать остается)
Успел сбежать?:)))
+3
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Ответ murzzzzzilka
Спортс, вы издеваетесь? Кому интересно это идиотское лицемерное мероприятие?
тебе, раз ты коммент написал
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Ответ ноунэйм
скажите, как на вас конкретно сказалась эта восхитительная статистика? вы теперь можете себе позволить больше тушенки? только проватный патриот может сморозить такую глупость, глядя на поднятие цены, курс валют и призывы пересесть на отечественные авто. вы действительно верите в светлое будущее?:))
на мне никак не сказалась у меня все и было хорошо ) а вы я смотрю очень переживаете , кто на чем ездит и чем питается в рф , такой сердобольный укр, о себе лучше подумайте )
+3
-1
+2
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На слёзы Зинченко все лоси округа наверное сбежались.
+33
-31
+2
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Ответ David Aprasidze
Что за натовский герой на аве, почему не чебурашка?
Это Дзюба !
Какое НАТО ?!
+1
0
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Ответ murzzzzzilka
Спортс, вы издеваетесь? Кому интересно это идиотское лицемерное мероприятие?
Судя по комментариям интереснее половины матчей рпл. В том числе для тебя
+3
-2
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Ответ Mykytka
Да да, точно, забыл! На России, на Украине, На Франции. Спасибо, что поправил)
А, видимо, правильнее - «в Кубе», «в Цейлоне». Будем знать:)))
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так я и говорю, что в жизни #потерьнет и прилётов тоже. Особенно если ничего не снимать🥰 А всё остальное - происки мосфильма😡
Почему нет потерь? Из очень много!
Официальная статистка с обеих сторон это подтверждает, увы.
На вопрос будет ответ?)
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Ответ Mykytka
Германию?)))))) Одну из сильнейших мировых экономик и одну из лучших стран по социальному обеспечению граждан? Хахахахахахахахахахах
Иди, поржи над Всемирным банком:))
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Ответ Василий Монксов
90% ватного зомбированного населения,пропитанного страхом и ненавистью ко всему ,так и живём .
🐽
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