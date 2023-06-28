В матче Зинченко и Шевченко сыграют Пике, Макелеле, Это′О, Каннаваро, Зеедорф, Виейра. Венгер возглавит одну из команд

Пять бывших игроков «Челси» примут участие в благотворительной игре в Англии.

Ранее стало известно, что 5 августа на « » пройдет матч между командами, которые соберут Александр Зинченко и . Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Челси» объявил, что в этой игре примут участие бывшие футболисты клуба: , , , Майкл Эссьен, Джанфранко Дзола, Вильям Галлас, Дэниэл Дринкуотер и Джимми Флойд Хасселбайнк.

Одной из команд будет руководить тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз.

Тренером другой команды станет Арсен Венгер, ранее возглавлявший «Арсенал». Капитаном этой команды будет Александр Зинченко, за нее также сыграет Михаил Мудрик.

Кроме того, подтверждено участие в матче и других бывших футболистов. Среди них – Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Роберт Пирес, Кларенс Зеедорф и Патрик Виейра.