В матче Зинченко и Шевченко сыграют Пике, Макелеле, Это′О, Каннаваро, Зеедорф, Виейра. Венгер возглавит одну из команд

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Пять бывших игроков «Челси» примут участие в благотворительной игре в Англии.

Ранее стало известно, что 5 августа на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч между командами, которые соберут Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Челси» объявил, что в этой игре примут участие бывшие футболисты клуба: Клод МакелелеСамюэль Это′ОРикарду Карвалью, Майкл Эссьен, Джанфранко Дзола, Вильям Галлас, Дэниэл Дринкуотер и Джимми Флойд Хасселбайнк.

Одной из команд будет руководить тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз.

Тренером другой команды станет Арсен Венгер, ранее возглавлявший «Арсенал». Капитаном этой команды будет Александр Зинченко, за нее также сыграет Михаил Мудрик. 

Кроме того, подтверждено участие в матче и других бывших футболистов. Среди них – Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Роберт Пирес, Кларенс Зеедорф и Патрик Виейра.

30 комментариев

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Talgat Ergeshov
какие имена!!! настоящий и классный футбол 2000-2010 гг😍
+17
0
+17
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Streetbor
Дзола, Галлас, Хассельбайнк это к слову, а том что у Челси не было истории до Абрамовича. Футбольные глыбы).
+15
-1
+14
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Tratata
Ответ HI MARS
Благое дело делают эти люди.Украина будет восстановлена!
в границах 17 века)
+23
-10
+13
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Месси из Сибири
Ответ Tratata
в границах 17 века)
т.е. прям совсем им ничего не хотите оставить?
+11
-2
+9
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Ихарь Окенфэйлов
Дзола и Хассельбайнк. Сейчас у фанатов АПЛ со стажем свело олд скулы. Эти двое шикарно играли за Челси 20 лет назад. Особенно Дзола, маленький волшебник
+10
-2
+8
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Red_Marlboro_
В команде Шевченко конечно сильно выделяется Дринкуотер,лучший игрок в истории Челси
+5
0
+5
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Talgat Ergeshov
какие имена!!! настоящий и классный футбол 2000-2010 гг😍
+3
-1
+2
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Tratata
Ответ Red_Marlboro_
В команде Шевченко конечно сильно выделяется Дринкуотер,лучший игрок в истории Челси
на русский его фамилия переводится как "водохлеб")
+3
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red hikkikomori
Команда Венгера займёт 4 место)
+3
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Tratata
Ответ Месси из Сибири
т.е. прям совсем им ничего не хотите оставить?
ну почему же...отправить их всех в волынь и галичину, которые подарить полякам и пусть они делают с ними что хотят)
+5
-3
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London.is.blue
Ответ Streetbor
Дзола, Галлас, Хассельбайнк это к слову, а том что у Челси не было истории до Абрамовича. Футбольные глыбы).
Галлас играл в этот переходный период, скажем так.
А в конце 90х, начала 00х еще Десайи и Виали играли. Гуллит заканчивал карьеру в Челси.

Глорики таких имен то и не знают, увы.
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Igor Pivovarov
Ответ sergei krilov
и ещё на каждое кресло положите по плоточу (((слезы вытерать (((( и незабудте радужную форму надеть(((
Ты готовься к хоккейной битве с Монголией.
+1
0
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Валерий Охотин
Ответ Tratata
на русский его фамилия переводится как "водохлеб")
Водохлебалов.
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Igor Pivovarov
Ответ Tratata
ну почему же...отправить их всех в волынь и галичину, которые подарить полякам и пусть они делают с ними что хотят)
Господь всемогущий, до Москвы зэк не доехал, и ты опять поверил в себя?
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Ковид 07.10.52
Вот вам и Это,о....оскорбил дагестанцев, которые его кормили, а теперь ...
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lemming
Второй команде против Эммы Хейз нужно было Смородскую брать.
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Zidane 21
РоберТ Пирес?
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Зизуха
Аршавин сыграет?
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Александр Колосов
Венгер настолько прокачает Виейра и Пиреса, что Боэли подпишет обоих.
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Savardus
Ждем, когда Мостовой начнет возмущаться, что его не позвали
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