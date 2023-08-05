Зеленский о матче команд Зинченко и Шевченко в Лондоне: «Футбол – сила, объединяющая людей. И сегодня мир объединен»

Владимир Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне.

Команды Александра Зинченко и играют на «Стэмфорд Бридж». Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Спасибо вам за то, что приняли участие в этом прекрасном событии.

Футбол – это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы видим, что мир объединен – объединен командами Шевченко и Зинченко», – сказал президент .

После слов Владимира Зеленского состоялась минута молчания.

Зинченко о поездке на Украину во время конфликта: «Я говорил с детьми и был в шоке – они не могут лгать. Такого не увидишь даже в кино»

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