Зеленский о матче команд Зинченко и Шевченко в Лондоне: «Футбол – сила, объединяющая людей. И сегодня мир объединен»

Теги Стэмфорд Бридж Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Политика Владимир Зеленский Благотворительность Футбол

Владимир Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне.

Команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко играют на «Стэмфорд Бридж». Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Спасибо вам за то, что приняли участие в этом прекрасном событии.

Футбол – это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы видим, что мир объединен – объединен командами Шевченко и Зинченко», – сказал президент Украины.

После слов Владимира Зеленского состоялась минута молчания.

Зинченко о поездке на Украину во время конфликта: «Я говорил с детьми и был в шоке – они не могут лгать. Такого не увидишь даже в кино»

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56 комментариев

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«После слов Зеленского состоялась минута молчания».
Неловкого молчания?
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А после этого попросил денег, самолётов, и принятия в НАТО.
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затянулся конечно стенд ап этого комика, в Киеве шпили есть?
+34
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Ответ brodovan
А после этого попросил денег, самолётов, и принятия в НАТО.
Он весь матч, стоял с этим плакатом
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Почему в конце не добавил украинский лозунг - дайте грошей?
+20
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Как говорилось, в финале Чемпионата Мира по футболу 2022 было все, кроме Зеленского, и это сделало финал еще лучше
+19
-4
+15
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Ответ Vićtor Diaź
«После слов Зеленского состоялась минута молчания». Неловкого молчания?
Зеля хотел про НАТО, про гроши и славу Украине добавить, но что то не срослось
+17
-3
+14
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Ответ Bishkek Reds
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Вот смотри. Идешь ты по двору. И тут к тебе докапывается хромой кривой гопник "Слышь, дай сижку". "Что, нет сижки ? А если найду ?". И вот ты собираешься его ушатать, и спокойно идти дальше по своим делам, ты легко можешь его победить. Но тут вдруг случаются некоторые обстоятельства - сзади этого гопника появляются его два брата, ну например как лысые близнецы Саламанки из сериала. И обстоятельства меняются, правда же ? Ты уже не можешь просто так ему втащщить, тебе нужно отступить, и предпринять что-то другое. Вроде простой для понимания пример. Вот и здесь так. За спиной комика появилось целое НАТО, поэтому возникли сложности, ну ничего, справятся
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Зелень , тебе максимум 6-7 месяцев осталось , делай как ваш же кролик ) убегай )
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новость неполная, на какой минуте плакали)
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Минута молчания о ком ? О детях из Донбасса, которые на Аллее ангелов ? Молодцы, респект, что осознали
+12
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Ответ fatei4
А я думал это ваши ракеты уничтожают всё подряд, ан нет, ошибся, оказывается это они сами
Когда ты думаешь-ты бредишь)))
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Ответ fatei4
А я думал это ваши ракеты уничтожают всё подряд, ан нет, ошибся, оказывается это они сами
Так ракеты еще в том году закончились... Как там говорили в/на украине? это все "кондиционеры".
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Зачем этот здесь нужен? Спортс как обычно накинул на вентилятор
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Хм, в первый раз соглашусь с великим комедиантом Володимиром! Только он снова чуть не точен в формулировках. Весь ЗАПАДНЫЙ мир действительно объединился! В едином порыве выдаивает Украину на несколько поколений вперед, а хозяева американского ВПК обогатятся так, что их прапрапотомки смогут всю жизнь валяться на диване и ничего не делать! Ура великому вождю! Этот матч - очередная геополитическая победа, показывающая, что весь мир только и думает об этой территории между людьми и Польшей!
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Ну и зачем очередная лицемерная популистическая речь политика в разделе футбол. Спорта тут ноль, персонаж мерзкий.
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Вот смотришь на составы команд-крутые и легендарные футболисты. Потом вспоминаешь, что никто из них до этого ни разу не организовал и не сыграл в благотворительном матче для детей Донбасса или сирийских детей
После такого ценность подобных матчей падает примерно к нулевой отметке. Они сыграют только ради тех, о ком чаще всего говорят в новостях по CNN
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Лол
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"лицея имени Михаила Коцюбинского"

Я так понимаю, что сами то "свидомые украинцы" украинскую литературу и литераторов не знают. А то Михаил Коцюбинский как бы воспитал своих детей как пламенных революционеров. И сам идеи разделял. Дети его и в революции поучаствовали и партийными деятелями долгое время были. Недоработка в рамках декоммунизации. Из-за недостатка образования у современных укродеятелей.
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Ответ Bishkek Reds
А че клоуна не можете победить всей армией? Что здесь не так?
Там ес+нато. И сейчас посчитай со сколькими странами которые типа "любителями демократии" приходится России воевать.
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какой же Спортс набрасывающий
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А лозунг у матча, вокруг которого объединился "мир", наверное, "до последнего украинца"?
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Ответ Bishkek Reds
Комментарий скрыт
Какой дух у наркота?
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Ответ Herman
Затянулось царствование моли
Твоя моль зелёная потеряла больше территорий и людей чем петлюры турчиновы и порошенки вместе взятых)
+4
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Ответ igor.igorev
Какой дух у наркота?
Не ну ты серьёзно? Как можно верить в такой бред.
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