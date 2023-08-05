Зеленский о матче команд Зинченко и Шевченко в Лондоне: «Футбол – сила, объединяющая людей. И сегодня мир объединен»
Владимир Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне.
Команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко играют на «Стэмфорд Бридж». Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.
«Спасибо вам за то, что приняли участие в этом прекрасном событии.
Футбол – это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы видим, что мир объединен – объединен командами Шевченко и Зинченко», – сказал президент Украины.
После слов Владимира Зеленского состоялась минута молчания.
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Неловкого молчания?
После такого ценность подобных матчей падает примерно к нулевой отметке. Они сыграют только ради тех, о ком чаще всего говорят в новостях по CNN
Я так понимаю, что сами то "свидомые украинцы" украинскую литературу и литераторов не знают. А то Михаил Коцюбинский как бы воспитал своих детей как пламенных революционеров. И сам идеи разделял. Дети его и в революции поучаствовали и партийными деятелями долгое время были. Недоработка в рамках декоммунизации. Из-за недостатка образования у современных укродеятелей.