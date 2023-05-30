Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж» 5 августа. Сыграют легенды футбола и знаменитости

Теги Челси Стэмфорд Бридж Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Благотворительность Футбол

Александр Зинченко и Андрей Шевченко примут участие в благотворительной игре в Англии.

Полузащитник «Арсенала» и бывший форвард «Челси» соберут команды, в состав которых войдут «величайшие футболисты современности и приглашенные знаменитости». Одни участники матча будут играть в желтых цветах, другие – в синих, в цветах украинского флага.

Имена игроков будут раскрываться постепенно в течение ближайших месяцев.

Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» 5 августа. Билеты поступят в продажу 31 мая по цене от 15 до 50 фунтов. Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

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30 комментариев

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Abbak Video
Аршавина позовут?
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ВладимирНеПутин
А чего не в Киеве?
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Камбоджа Иванов
Благотворительный матч посвященный бездарной игре Мудрика?
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Вертушка Чака
В докладе Конашенкова от 6 августа - Вчера силами МО РФ на территории стадиона в Таврической губернии были поражены два полузащитника Арсенала, два нападающих Челси, так же при использовании системы Солнцепек были уничтожены величайшие футболисты современности и приглашённые знаменитости.
+6
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ВладимирНеПутин
Ответ Итачи Учиха
Т.е. знаменитостям можно в Лондон сгонять лицом посветить, а обычным мужчинам нет? Настоящее европейское толерантное государство. И никакой классовой дискриминации
Они деньгами откупаются. У кого нет денег, тот берет оружие в руки и расплачивается жизнью.
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Syndycate
Ждем Зинченко в слезах
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Назар Игорь
Вырученные средства передайте на личные нужды Зеленского, а то он поистратился на поездки по миру с протянутой рукой.
+12
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London.is.blue
Ответ ВладимирНеПутин
А чего не в Киеве?
Потому что идет война? Что за дебильные вопросы?
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Итачи Учиха
Т.е. знаменитостям можно в Лондон сгонять лицом посветить, а обычным мужчинам нет? Настоящее европейское толерантное государство. И никакой классовой дискриминации
+8
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Алексей Елистратов
Зинченко, я так понимаю, - знаменитость?)
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Sergey Bogomolov
Играли бы уже в красно-чёрных цветах, один х фашисты))
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London.is.blue
Красавцы, гордость украинского футбола.
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TexasLonghorns
Ответ Новый Орлеан
Нет, Кыив был взят львовскими селюками и до сих пор находится в их осаде.
Тебя ксенофоба (если не верите, посмотрите его комментарии) забыли спросить. И ведь ставят плюсы такому дерьму.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dauren Akhmetov
Ой сейчас представители державы раскудахтаются. Молодцы Зинченко и Шева, приносят пользу своей стране, борются за правое дело. Оттеснили противника, скоро заберут себе отобронное. А оккупанты пусть просыпаются каждый день от ударов беспилотников. Алга Украина, алга Казахстан
Алга Борисовна! Алгалкин Максим!
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Eden Hazard
Ответ Syndycate
Ждем Зинченко в слезах
Да прольются слезы!!!😎😂
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Поцелуй Оздоева
Ответ ВладимирНеПутин
Они деньгами откупаются. У кого нет денег, тот берет оружие в руки и расплачивается жизнью.
В России-то все по-другому.
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Итачи Учиха
Ответ ВладимирНеПутин
Они деньгами откупаются. У кого нет денег, тот берет оружие в руки и расплачивается жизнью.
Та и я о том же. Чистой воды пиар
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TexasLonghorns
Ответ ВладимирНеПутин
А чего не в Киеве?
А, вы, наверное, выходите с протестами против войны? Или только так убого острить умеете?
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Новый Орлеан
Ответ Vasya Tanchinets
потому что Киев был взят русскими за 3 дня и с 27 февраля больше не является частью Украины
Нет, Кыив был взят львовскими селюками и до сих пор находится в их осаде.
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Владимир Лейхтер
Деньги никто неувидит
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Фан Рубина
Что один, сменивший Уфу из сильнейшей лиги мира - РПЛ на роль вечного резервиста в мешке, что второй - провалившийся в английской бей-беги лиге - такие себе "якоря" для формирования команд.
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llolishe
Лукомского позвали?
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