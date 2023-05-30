Александр Зинченко и Андрей Шевченко примут участие в благотворительной игре в Англии.

Полузащитник « » и бывший форвард « » соберут команды, в состав которых войдут «величайшие футболисты современности и приглашенные знаменитости». Одни участники матча будут играть в желтых цветах, другие – в синих, в цветах украинского флага.

Имена игроков будут раскрываться постепенно в течение ближайших месяцев.

Матч пройдет на « » 5 августа. Билеты поступят в продажу 31 мая по цене от 15 до 50 фунтов. Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

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