Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж» 5 августа. Сыграют легенды футбола и знаменитости
Александр Зинченко и Андрей Шевченко примут участие в благотворительной игре в Англии.
Полузащитник «Арсенала» и бывший форвард «Челси» соберут команды, в состав которых войдут «величайшие футболисты современности и приглашенные знаменитости». Одни участники матча будут играть в желтых цветах, другие – в синих, в цветах украинского флага.
Имена игроков будут раскрываться постепенно в течение ближайших месяцев.
Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» 5 августа. Билеты поступят в продажу 31 мая по цене от 15 до 50 фунтов. Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.
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