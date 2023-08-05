Мафиозо Ла Порта был задержан из-за фото, сделанного во время празднования чемпионства «Наполи». Член каморры скрывался 11 лет

Теги серия А Италия происшествия Наполи Футбол

Итальянского мафиозо арестовали благодаря чемпионству «Наполи».

Винченцо Ла Порта, член клана Контини, был заочно приговорен к 14 годам и 4 месяцам тюремного заключения – он был признан виновным в организации преступного сговора, связанного с систематическим уклонением от уплаты налогов, налоговым мошенничеством и мошенничеством с целью причинения вреда иностранным поставщикам.

Ла Порта провел в бегах 11 лет и был включен Министерством внутренних дел Италии в список опасных лиц, скрывающихся от правосудия. Его арестовали на греческом острове Корфу. 

Правоохранители выследили преступника благодаря тому, что он был сфотографирован во время празднования чемпионства «Наполи» в ресторане на Корфу. Итальянские карабинеры в сотрудничестве с греческой полицией провели операцию по задержанию члена каморры. 

«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23, набрав 90 очков по итогам сезона. Это первое скудетто неаполитанской команды за 33 года. 

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30 комментариев

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Очередной рычаг Барселоны провалился…
Ждём скрывающегося Пе Реса
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+124
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Ответ Очки Дани Алвеса
Очередной рычаг Барселоны провалился… Ждём скрывающегося Пе Реса
Затем на очереди будет корейский мошенник Бо У Ли.
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Такое бывает один раз в жизни...
Слишком долго ждали.
+34
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+34
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хорошо, что болельщики Динамо в безопасности
+18
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Спалетти медаль дадут? Помог поймать опасного преступника.
+15
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Ответ Никита Самарин
Такое бывает один раз в жизни... Слишком долго ждали.
Таких случаев много: мафиози сидят в "засаде", но соцсети их привлекают - понты и т.п. Полиция не пальцем делана - тоже мониторят соцсети.
И профит! Вуаля.
* пару лет назад случай из Южной Америки: мафиози лет 20 скрывался, но его спалили на Ютуб-канале про кухню - готовить он любил. Дебил. 🤭😂
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не удержался ,для Неаполя и Италии футбол это религия )
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Ответ несахар
в интернете можно найти фото марадоны с лидерами каморры
свежие?
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До этого в обычной больнице поймали мафиози, который 30 лет в розыске был. Они там вообще их поиском не занимаются что ли, раз те спокойно перед носом ходят?
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Заметил в практически любой стране- полиция работает так себе, прокуратура коррумпирована, власть предвзята и учитывает интересы сильнейших- но налоговая всегда работает хорошо, вот до*баться и найти изъян вообще легко. Вот почему так? Даже в самой паршивой по экономике стране- налоговая любую мелкую фирму вытресет последний пени. Ты где то когда то 5 лет назад не доплатил 1000 рублей и всё. Найдут и оштрафуют. Почему как налоговая не работает полиция, судебная система, прокуратура, местная исполнительная власть. Ведь когда это нужно могут сделать хорошо, когда это в их интересах.
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Невероятные приключения итальянцев в Греции
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Еще один пример того, как футбол делает жизнь лучше.
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украл, выпил, в тюрьму ...романтика
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Каморра тоже отпраздновала долгожданное чемпионство
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и почему то мне кажется, что он об этом не жалеет
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Они взяли не того 🤔
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в интернете можно найти фото марадоны с лидерами каморры
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Вспоминается классика: "Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын" Чижа :)
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Ответ Andria Managadze
может Азербайджанский Хорват Абрамо вич
Абрам Ович не азербайджанский хорват )
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Ответ Очки Дани Алвеса
Очередной рычаг Барселоны провалился… Ждём скрывающегося Пе Реса
😂😂😂😂😂😂
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Не судьба )
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