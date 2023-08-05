Мафиозо Ла Порта был задержан из-за фото, сделанного во время празднования чемпионства «Наполи». Член каморры скрывался 11 лет

Итальянского мафиозо арестовали благодаря чемпионству «Наполи».

Винченцо Ла Порта, член клана Контини, был заочно приговорен к 14 годам и 4 месяцам тюремного заключения – он был признан виновным в организации преступного сговора, связанного с систематическим уклонением от уплаты налогов, налоговым мошенничеством и мошенничеством с целью причинения вреда иностранным поставщикам.

Ла Порта провел в бегах 11 лет и был включен Министерством внутренних дел Италии в список опасных лиц, скрывающихся от правосудия. Его арестовали на греческом острове Корфу.

Правоохранители выследили преступника благодаря тому, что он был сфотографирован во время празднования чемпионства «Наполи» в ресторане на Корфу. Итальянские карабинеры в сотрудничестве с греческой полицией провели операцию по задержанию члена каморры.

« » стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23, набрав 90 очков по итогам сезона. Это первое скудетто неаполитанской команды за 33 года.

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