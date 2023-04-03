«Ты уже выиграл титул, какого хрена тебе еще надо?» Мальдини – Спаллетти, жаловавшемуся из-за желтой Лоботке
Лучано Спаллетти и Паоло Мальдини поругались в перерыве матча «Наполи» – «Милан».
В матче 28-го тура Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Милану» со счетом 0:4, потерпев крупнейшее поражение с 2003 года. Хавбек «Милана» Рафаэл Леау отметился дублем.
Перед выходом на второй тайм тренер «Наполи» пожаловался судье на желтую карточку Станислава Лоботки, полученную на 40-й минуте. После этого в спор вмешался директор «Милана» Паоло Мальдини.
«Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого хрена тебе еще надо?» – сказал Мальдини.
Изначально сообщалось, что Спаллетти не понравились жесты, которыми Леау отпраздновал первый гол, забитый на 17-й минуте матча – португалец приложил руки к щекам и высунул язык. Однако сам Лучано объяснил, что спор возник из-за карточки Лоботки. Леау при этом пытался сгладить конфликт Мальдини и Спаллетти, положив руку на спину тренеру «Наполи».
«Наполи» остается лидером турнирной таблицы Серии А, опережая идущий на втором месте «Лацио» на 16 очков.
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И как разрывается кулес у Риго
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