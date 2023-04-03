«Ты уже выиграл титул, какого хрена тебе еще надо?» Мальдини – Спаллетти, жаловавшемуся из-за желтой Лоботке

Теги Милан Лучано Спаллетти Паоло Мальдини серия А Италия происшествия Наполи Станислав Лоботка Рафаэл Леау Футбол

Лучано Спаллетти и Паоло Мальдини поругались в перерыве матча «Наполи» – «Милан».

В матче 28-го тура Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Милану» со счетом 0:4, потерпев крупнейшее поражение с 2003 года. Хавбек «Милана» Рафаэл Леау отметился дублем.

Перед выходом на второй тайм тренер «Наполи» пожаловался судье на желтую карточку Станислава Лоботки, полученную на 40-й минуте. После этого в спор вмешался директор «Милана» Паоло Мальдини.

«Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого хрена тебе еще надо?» – сказал Мальдини.

Изначально сообщалось, что Спаллетти не понравились жесты, которыми Леау отпраздновал первый гол, забитый на 17-й минуте матча – португалец приложил руки к щекам и высунул язык. Однако сам Лучано объяснил, что спор возник из-за карточки Лоботки. Леау при этом пытался сгладить конфликт Мальдини и Спаллетти, положив руку на спину тренеру «Наполи».

«Наполи» остается лидером турнирной таблицы Серии А, опережая идущий на втором месте «Лацио» на 16 очков.

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12 комментариев

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Splin
смешны все эти претензии, не таа отпраздновал, не так обвел и т.д...идите лесом
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Эрнандес Эрнандес
Можно вечно смотреть на три вещи:

Как течёт вода
Как горит огонь
И как разрывается кулес у Риго

😆
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lizarazu
Будь Паоло сам тренером - не говорил бы так, проигрывать всегда обидно :) Ох, ждем ЛЧ! Зарубу!
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Pelerin
Ответ Александра Александрова
Спалетти играет до конца , выиграет он , когда поднимет кубок )
Спалетти ноет до конца )
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Игорь Новиков
Какие споры по карточке Лоботки? Она вообще второй могла быть. В начале игры грубо наступил шипами на ногу игроку Милана - судья простил.
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Марина Быстрова
Ответ Victor Victor
А ну ка хватит сидеть с телефоном под одеялом, иди спать. Завтра физика первым уроком.
Судя по всему,сегодня ригоберка изучал химию. Притом низкокачественную)
+1
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ivan_ba
Спал докопался до Рафы в первую очередь, пытался деморализовать, набрасывая невнятные претензии. А Паоло вовремя вступился за своего птенца, предложив лысому следовать дальше по тоннелю. По крайней мере так это выглядело на видео. А слова про Лоботку и желтую - это какое-то нелепое оправдание. Тогда логичнее к рефу подходить с таким вопросом, причем здесь вообще Леао
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Victor Victor
Ответ rigobersong
Мальдини всегда был гопником, не даром его свои же фаны освистали конда он последний матч в карьере играл и сказали, что Эль Капитано это Барези:))
А ну ка хватит сидеть с телефоном под одеялом, иди спать. Завтра физика первым уроком.
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rigobersong
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Александра Александрова
Спалетти играет до конца , выиграет он , когда поднимет кубок )
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Rick Sorkin
Так себе аргумент.
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Абдул Абакаев
любопытный эпизод конечно
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