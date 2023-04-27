Полиция Неаполя изъяла 18 000 контрафактных товаров с символикой «Наполи». Прибыль от продажи могла составить 800+ тысяч евро

Теги серия А Италия происшествия болельщики Наполи игровая форма стиль деньги Футбол

Полиция Неаполя изъяла партию контрафактной атрибутики «Наполи».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на складе площадью 200 квадратных метров было обнаружено более 18 000 контрафактных товаров с символикой «Наполи». Отмечается, что на поддельной продукции также был логотип Emporio Armani EA7.

В случае попадания изъятых товаров на рынок, прибыль от их продажи, по предварительным оценкам, могла составить более 800 тысяч евро.

Сообщается, что контрафактная атрибутика «Наполи» продавалась в наиболее посещаемых туристами районах Неаполя.

Одним из фигурантов цепочки поставок контрафакта оказался уроженец Марокко. Мужчине предъявлены обвинения в подделке и незаконном сбыте товаров.

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4 комментария

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olegio rosso
Видно уроженец Марокко с кем-то не поделился
+2
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Антон Абызов
Странно... Я-то думал Лацио впереди всех)
+1
0
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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jonnysilverhand01
Каморра бессмертна
0
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