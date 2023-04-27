Полиция Неаполя изъяла 18 000 контрафактных товаров с символикой «Наполи». Прибыль от продажи могла составить 800+ тысяч евро

Полиция Неаполя изъяла партию контрафактной атрибутики «Наполи».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на складе площадью 200 квадратных метров было обнаружено более 18 000 контрафактных товаров с символикой « ». Отмечается, что на поддельной продукции также был логотип Emporio Armani EA7.

В случае попадания изъятых товаров на рынок, прибыль от их продажи, по предварительным оценкам, могла составить более 800 тысяч евро.

Сообщается, что контрафактная атрибутика «Наполи» продавалась в наиболее посещаемых туристами районах Неаполя.

Одним из фигурантов цепочки поставок контрафакта оказался уроженец Марокко. Мужчине предъявлены обвинения в подделке и незаконном сбыте товаров.

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