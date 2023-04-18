Фанаты «Наполи» жгли файеры и шумели у отеля «Милана» в 03:30 перед матчем Лиги чемпионов
Фанаты «Наполи» мешали спать игрокам «Милана» перед матчем Лиги чемпионов.
Около 03:30 утра примерно 150 болельщиков «Наполи» собрались у отеля в Неаполе, где остановились «россонери». Фанаты гудели из машин, жгли файеры и скандировали кричалки. Около 04:45 утра болельщики снова зажгли файеры.
Sky Sport Italia отмечает, что «Милан», по всей видимости, был готов к подобному, поэтому игроков команды поселили в отдаленную часть отеля. Тем не менее шум и запах файеров были заметны.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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