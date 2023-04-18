Фанаты «Наполи» жгли файеры и шумели у отеля «Милана» в 03:30 перед матчем Лиги чемпионов

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Наполи Футбол

Фанаты «Наполи» мешали спать игрокам «Милана» перед матчем Лиги чемпионов.

Около 03:30 утра примерно 150 болельщиков «Наполи» собрались у отеля в Неаполе, где остановились «россонери». Фанаты гудели из машин, жгли файеры и скандировали кричалки. Около 04:45 утра болельщики снова зажгли файеры.

Sky Sport Italia отмечает, что «Милан», по всей видимости, был готов к подобному, поэтому игроков команды поселили в отдаленную часть отеля. Тем не менее шум и запах файеров были заметны.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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48 комментариев

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Mercedes
Сколько помню не работает эта схема, сами не выспались и еще потом плакать всю ночь из-за вылета своей команды
+121
-6
+115
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alexis2020
Такое чувство, что в полуфинал пройдет Милан
+68
-5
+63
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Люблю Марго Робби
Победы великому Милану
+68
-12
+56
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eskerro
Ответ alexis2020
Такое чувство, что в полуфинал пройдет Милан
Такой чувство, что Милан выиграет ЛЧ
+45
-10
+35
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Андрей Хенто
Конечно не верю в такие стечения обстоятельств, но факт на лицо, болельщики команд, кто так делает обычно после матча возвращаются со стадиона с грустными лицами.
+22
0
+22
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Vvvv Xxxx
Ответ eskerro
Такой чувство, что Милан выиграет ЛЧ
Одна из самых неожиданных концовок будет тогда
+22
-2
+20
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ilnaz Shafigullin
Вроде как перед финалом евро 2020 английские болельщики устроили подобное у отеля, где спали игроки сборной Италии. В итоге не помогло. Надеюсь и в этот раз будет так же
+14
0
+14
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Andrew Petrov
Милану это думаю по боку,пройдут южан и отоспятся под шум ликующего Милана
+14
-2
+12
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Макс Фет
так вот кто чег фаевы
+7
0
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Vvvv Xxxx
Одна из самых неожиданных концовок будет тогда
В команде же Ибра, а это один из сильнейших анти-оберегов от ЛЧ🥲
Хотя, было бы круто, если бы взяли и Златан с кубком обьявил о завершении карьеры, даже условному Нетфликсу переснимать не придётся, прям так можно будет заливать🎥😎
+5
0
+5
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Милан 737..
Ответ ХавиГави_Паратрупер
В команде же Ибра, а это один из сильнейших анти-оберегов от ЛЧ🥲 Хотя, было бы круто, если бы взяли и Златан с кубком обьявил о завершении карьеры, даже условному Нетфликсу переснимать не придётся, прям так можно будет заливать🎥😎
Ибра не заявлен на эту ЛЧ так что его оберёг не действует ☝️ ...
+5
-1
+4
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Rossoner0
Только судейство может помочь Наполи сегодня, больше нет ни одной причины. Как-бы вам не хотелось обратного.
+8
-4
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Михаил Родченков
надеюсь, их накажут за это на поле)
+3
0
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Vvvv Xxxx
Такая типичная и недейственная схема против соперника )) ей наверное уже лет 20. Неужели действительно думали что это хоть как-то поможет Наполи
+4
-1
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74447sjhcs
Н-да, это здесь ещё не написали о том, как самые умные фанаты Наполи заспамили инстаграм Тео Эрнандеса оскорблениями и пожеланиями смерти ему, его жене и годовалому ребенку после завирусившегося фото перепалки с Лосано
+3
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Syndycate
Обычно после такого вылетает та команда, чьи фанаты так делают)
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Азрет-Али Айбазов
Ай ай ай Неаполитанцы, ай ай ай🤭
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Футбол, хоккей итд
Зря они так, теперь шансы Наполи понизились.
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Милан 737..
А на стадионе будут только мычать мууу, мууу, мууу 🤦‍♂️ ...
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Милан 737..
Так делали фанаты ещё одной английской команды, не буду сейчас говорить какой, в итоге их очень наказали на поле ☝️🤭 ...
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Sabit Hernandez
Бояться столь?Нахера так делать то вообще?
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ya_za_ac_milan
Молодцы разозлили команду. Милан это не Барселона, которая, когда начинает злиться сразу горит 4-0. Милан команда с яйцами и теперь будет закапывать в газон неаполитанцев. Злость это только доп мотивация для команды. Помню Интер в частности игроки нерадзури смотрели на Милан свысока после победы в дерби и чемпионства. В след сезоне, Милан поставил выскочку на место. Шапал в дерби, потом отжим скудетто. Сейчас Наполи нарывается и для меня по сути исход ясен в дерби. Милан просто сильнее, возможно фаны Наполи где то в глубине души понимают это и пытаются насолить. Но это отработает в обратку.
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Милан 737..
Только так и надеются победить, лучше бы так поддерживали свою команду на своём стадионе а не мычали как коровы ☝️🤦‍♂️ ...
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alexis2020
Ответ eskerro
Такой чувство, что Милан выиграет ЛЧ
Ну а что? Я бы порадовался за них)
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Syroezhkin
Мелкий клуб, мелкие болелы
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