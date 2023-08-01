Гендиректор «Спартака» о травме Медины: «Не очень серьезная, но торопиться нельзя, чтобы не усугубить»
Гендиректор «Спартака» рассказал о восстановлении Хесуса Медины от травмы.
Хавбек еще не дебютировал за красно-белых после перехода из ЦСКА.
«Почему не играет Медина? К сожалению, у него небольшая травма. С одной стороны, не очень серьезная. С другой стороны, с такой травмой торопиться нельзя, чтобы не усугубить.
Если бы вы задержались на поле, то увидели бы, что он участвовал в заминке после матча [с «Балтикой»]. То есть он, в принципе, в нормальном состоянии, тренируется в команде, но мы дали возможность ему подлечиться, чтобы выходить на сто процентов готовым», — сказал Олег Малышев.
есть кому сыграть на его позиции, а здоровьем лучше не рисковать!