Гендиректор «Спартака» о травме Медины: «Не очень серьезная, но торопиться нельзя, чтобы не усугубить»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Хесус Медина Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал о восстановлении Хесуса Медины от травмы.

Хавбек еще не дебютировал за красно-белых после перехода из ЦСКА.

«Почему не играет Медина? К сожалению, у него небольшая травма. С одной стороны, не очень серьезная. С другой стороны, с такой травмой торопиться нельзя, чтобы не усугубить.

Если бы вы задержались на поле, то увидели бы, что он участвовал в заминке после матча [с «Балтикой»]. То есть он, в принципе, в нормальном состоянии, тренируется в команде, но мы дали возможность ему подлечиться, чтобы выходить на сто процентов готовым», — сказал Олег Малышев.

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6 комментариев

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IgorBudda
Здоровья всем!!!
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Dr.Gebbelsss
и это правильно!
есть кому сыграть на его позиции, а здоровьем лучше не рисковать!
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Алексей Иванов
ждём на поле с отличной игрой!
+2
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OldRedWhite
Ответ Dr.Gebbelsss
и это правильно! есть кому сыграть на его позиции, а здоровьем лучше не рисковать!
Имея 2 практически равноценных состава - можно себе позволить не спешить !
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Ильдар Фарукшин
Медине-хорошей Медицины 😊😊😊😊
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