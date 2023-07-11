«Спартак» заплатил ЦСКА 6 млн евро за Медину одним траншем («РИА Новости»)
«Спартак» полностью рассчитался с ЦСКА за трансфер Хесуса Медины.
«Спартак» выплатил ЦСКА всю сумму за трансфер Медины одним траншем», – сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что переход хавбека обойдется красно-белым в 6 млн евро.
Еще 1 млн в виде бонусов армейцы смогут получить за достижения 26-летнего парагвайца в «Спартаке» – количество сыгранных матчей, забитых голов и сделанных ассистов.
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