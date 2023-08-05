«Бенфике» интересен Трубин, «Шахтер» хочет 20 млн евро. «Интер» тоже претендует на вратаря

Теги Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Португалия Бенфика серия А Италия возможные трансферы Анатолий Трубин Футбол

Анатолий Трубин может перейти из «Шахтера» в «Бенфику».

22-летний игрок стал приоритетной целью португальского клуба для усиления позиции вратаря, сообщает Maisfutebol. Спортивный директор «орлов» Руй Педру Брас отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с представителями «горняков». 

В «Бенфике» ожидают, что переговоры будут сложными, особенно из-за трансферной стоимости вратаря – «Шахтер» хочет получить около 20 миллионов евро. Однако трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами. 

Ранее сообщалось, что интерес к украинскому голкиперу проявляет «Интер». 

В сезоне УПЛ-2022/23 Трубин провел 28 матчей и пропустил 19 голов. Статистику игрока можно найти здесь

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8 комментариев

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Удачи орлам в этом вопросе!
+3
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Пока руководство думает,уже перекупят...
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Дни Трубиных.
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Ответ Palacio8
Удачи орлам в этом вопросе!
Шахтер крайне удачно продает своих игроков. Из клубов стран бывшего СССР только Зенит пытается составить ему конкуренцию.
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Ответ Давид Agabekyan
Интер уже Соммера купил. Зачем Интеру второй вратарь за 20 миллионов?
Может потому что оба ушли? И онана и ханданович.
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Ответ Алексей Гусев
уже купил?
Да, вчера Романо сообщал. 6 млн
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