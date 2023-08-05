«Бенфике» интересен Трубин, «Шахтер» хочет 20 млн евро. «Интер» тоже претендует на вратаря

Анатолий Трубин может перейти из «Шахтера» в «Бенфику».

22-летний игрок стал приоритетной целью португальского клуба для усиления позиции вратаря, сообщает Maisfutebol. Спортивный директор «орлов» Руй Педру Брас отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с представителями «горняков».

В «Бенфике» ожидают, что переговоры будут сложными, особенно из-за трансферной стоимости вратаря – « » хочет получить около 20 миллионов евро. Однако трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами.

Ранее сообщалось, что интерес к украинскому голкиперу проявляет « ».

В сезоне УПЛ-2022/23 провел 28 матчей и пропустил 19 голов. Статистику игрока можно найти здесь.

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