«Интер» предложил за Трубина 12 млн евро, «Шахтер» готов продать вратаря за 18 млн

«Интер» предложил за Анатолия Трубина 12 млн евро, «Шахтер» готов продать вратаря за 18.

Миланский клуб продолжает искать замену Андре Онана, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».

«Интер» намерен подписать из «Баварии» и из « ».

Сообщается, что 34-летний швейцарец готов к переходу. Миланцы будут договариваться с «Баварией» о скидке за трансфер. Отступные за футболиста составляют 8 миллионов евро.

Что касается Трубина, то пока стороны не договорились о сумме компенсации. Итальянский клуб хочет купить вратаря за 12 млн евро, украинский готов продать его за 18 млн, сообщает FCInterNews.

«Интер» оценивает Зоммера в 3,4 млн фунтов, Трубина – в 10 млн. Клуб начал переговоры с вратарями (The Times)