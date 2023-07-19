«Интер» предложил за Трубина 12 млн евро, «Шахтер» готов продать вратаря за 18 млн

Теги Бавария Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ян Зоммер Анатолий Трубин Футбол

«Интер» предложил за Анатолия Трубина 12 млн евро, «Шахтер» готов продать вратаря за 18.

Миланский клуб продолжает искать замену Андре Онана, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».

«Интер» намерен подписать Яна Зоммера из «Баварии» и Анатолия Трубина из «Шахтера». 

Сообщается, что 34-летний швейцарец готов к переходу. Миланцы будут договариваться с «Баварией» о скидке за трансфер. Отступные за футболиста составляют 8 миллионов евро. 

Что касается Трубина, то пока стороны не договорились о сумме компенсации. Итальянский клуб хочет купить вратаря за 12 млн евро, украинский готов продать его за 18 млн, сообщает FCInterNews.

«Интер» оценивает Зоммера в 3,4 млн фунтов, Трубина – в 10 млн. Клуб начал переговоры с вратарями (The Times)

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3 комментария

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Александр Колосов
У Интера начинаются тяжелые времена. Даже не вспомню, когда в последний раз клуб финалист ЛЧ раздавал своих лидеров и покупал дешёвых игроков на замену. Желаю терпения болельщикам Интера
+4
-1
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Е.Р.
Ответ Александр Колосов
У Интера начинаются тяжелые времена. Даже не вспомню, когда в последний раз клуб финалист ЛЧ раздавал своих лидеров и покупал дешёвых игроков на замену. Желаю терпения болельщикам Интера
тяжёлые времена начались когда Интер нанял ГЕНИЯ по фамилии Маротта
+2
0
+2
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Chyngyz Orozaliev
Давид Де Хеа свободен
0
0
0
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