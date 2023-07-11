Альба интересен «Интеру», «Бенфике» и двум саудовским клубам. Переход в «Интер Майами» еще не оформлен

Жорди Альба может остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» близок к переходу в « ». По информации As, стороны ведут переговоры, но сделка еще не оформлена.

У 34-летнего испанца есть варианты продолжения карьеры в Европе: им интересуются «Интер» и « ». Кроме того, в трансфере заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии.

Футболист еще не знает, принять ли ему предложение из или перейти в другой клуб.

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Альба провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.