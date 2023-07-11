Альба интересен «Интеру», «Бенфике» и двум саудовским клубам. Переход в «Интер Майами» еще не оформлен

Теги Интер высшая лига Португалия Бенфика МЛС серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба может остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» близок к переходу в «Интер Майами». По информации As, стороны ведут переговоры, но сделка еще не оформлена. 

У 34-летнего испанца есть варианты продолжения карьеры в Европе: им интересуются «Интер» и «Бенфика». Кроме того, в трансфере Альбы заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии. 

Футболист еще не знает, принять ли ему предложение из МЛС или перейти в другой клуб.

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Альба провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

15 комментариев

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Stasinho7
Бенфика уже подписала Давида Юрашека из пражской Славии за 14 лямов на левый фланг обороны себе.
Зачем им 34летний с большой зп?
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Los Galácticos
Официально: Альба переходит в миланский Интер.
Месси: Жорди ты случайно Интером не ошибся ?
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Тухель
Странно что не Ювентус, а то у бесполезного, возрастного ЛЗ Ювентуса через сезоне закончится контракт и надо уже думать как его заменить, а тут прям второй такой же.
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Joey Ramone
Интеру он вообще не упал, там и так всё норм
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Мужанов Дмитрий Александрович
В Интере мог бы сезон ещё поиграть, учитывая что Гойзенс уходит. Клуб играет в 3 цз а значит ему не так много придётся отрабатывать в обороне, ну а в атаке он по прежнему хорош(процент точных навесов и прострелов в штрафную) Зарплату тоже большую требовать не будет(учитывая на какие условия его зовут в Маями) разве что подъёмные.
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yumurta
дом престарелых
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BZB
Это самая укомплектованная линия в Интере. Даже даром не возьмут.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ещё бы он не был интересен, даже сейчас он многим даст прикурить. А в чемпионатах Италии и Португалии попросту нет сопоставимых с ним по классу игроков.
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Бухгалтер2021
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Ответ barca13
Что значит не оформлен, легендарную связку с Месси надо восстанавливать, жаль Дани в тюряге, а так и его можно было хапнуть
кому то пущеный нужен теперь
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