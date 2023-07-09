«Шахтер» хочет 35 млн евро за Трубина. «Интер» надеется снизить сумму за счет процента от перепродажи

Теги Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер серия А Италия возможные трансферы Кремонезе Анатолий Трубин деньги Марко Карнезекки Футбол

«Интер» не готов платить за Анатолия Трубина столько, сколько требует «Шахтер».

По данным Sport.ua, украинская команда хочет получить за вратаря не менее 35 млн евро. «Нерадзурри» за игрока с контрактом до 2024 года платить столько не собираются.

Миланцы надеются снизить сумму за счет обязательства перечислить «Шахтеру» определенный процент от суммы возможной перепродажи.

Если договориться не удастся, «Интер» может переключиться на Марко Карнезекки из «Кремонезе».

8 комментариев

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Александр Зубков
Ханданович ищет гвоздь на котором его перчатки.
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Евгений Толкачев
Ну это и правда слишком много. Вратарь неплохой, но 35 миллионов - это перебор..
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Герман Галаган
Уже Карнезеки. А где Мамардашвили и Викарио?
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Любезный Коссутий
вратарь хороший, но Шахта заряжает
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alexmixer9
Ответ Евгений Толкачев
Ну это и правда слишком много. Вратарь неплохой, но 35 миллионов - это перебор..
Да зная шахтер думал не меньше 50 зарядят, так что 35 ещё побожески)
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