«Интер» не готов платить за Анатолия Трубина столько, сколько требует «Шахтер».

По данным Sport.ua, украинская команда хочет получить за вратаря не менее 35 млн евро. «Нерадзурри» за игрока с контрактом до 2024 года платить столько не собираются.

Миланцы надеются снизить сумму за счет обязательства перечислить « » определенный процент от суммы возможной перепродажи.

Если договориться не удастся, « » может переключиться на из « ».