«Шахтер» хочет 35 млн евро за Трубина. «Интер» надеется снизить сумму за счет процента от перепродажи
«Интер» не готов платить за Анатолия Трубина столько, сколько требует «Шахтер».
По данным Sport.ua, украинская команда хочет получить за вратаря не менее 35 млн евро. «Нерадзурри» за игрока с контрактом до 2024 года платить столько не собираются.
Миланцы надеются снизить сумму за счет обязательства перечислить «Шахтеру» определенный процент от суммы возможной перепродажи.
Если договориться не удастся, «Интер» может переключиться на Марко Карнезекки из «Кремонезе».
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