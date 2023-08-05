Зарема Салихова: «Семак без Малкома сразу поплыл. Карпин без судей – жалкое зрелище. Осинькин зрелищно играет молодыми русскими игроками, браво!»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Валерий Карпин Игорь Осинькин Малком Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова сравнила работу Сергея Семака, Валерия Карпина и Игоря Осинькина.

«У Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера [Карпин] без судей – жалкое зрелище.

У Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

В 3-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» Осинькина разгромили «Ростов» Карпина со счетом 5:1. В данный момент клуб из Самары занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 

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90 комментариев

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Забери у Заремы Федуна - тоже поплывёт)
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Про Осинькина правда кстати
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Ответ red hikkikomori
Забери у Заремы Федуна - тоже поплывёт)
УТОНЕТ нафиг)))
+37
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+33
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Куда он поплыл? 4 матча сыграли, трофей выиграли, всего один гол пропустили.

При этом Зенит на старте сезона зачастую бывает уныл и набирает ход осенью, когда пятитуровые чемпионы уже сдуваются
+32
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девушки, уймите вашу мать
+26
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+19
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Ответ red hikkikomori
Забери у Заремы Федуна - тоже поплывёт)
и сиськи заберет
+15
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Ответ Александр Елисов
кому интересно её мнение вообще
убери у неё дом работницу, повара, стилиста, швею и её не до футбола сразу станет)
+12
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+10
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Поплыл после двух туров)))Ну это примерно,как 5туровое чемпионство партака в августе каждый сезон
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Зарема что - владелец этого сайта? Почему мы непрерывно видим её высказывания?…🤭
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Ответ Сергей Яковенко
Пошла
на
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кому интересно её мнение вообще
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Джикия в подкате срубает владеющего мячом Фемие, а Кукуляк даёт жёлтую как раз Фемие. Капец полный. Кукуляк второй матч подряд чудит. Ну ладно, если честно то я думаю к Спартаку любой судья будет лоялен, никто же не хочет чтобы на него набросилась вся проспартааовская свора. Так что болельщикам других клубов нужно будет как то жить с этим. Надеюсь только что времена хусаиновщины из 90х не вернутся.
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Эта хвалебная риторика ровно до тех пор, пока этот молодняк КС не обыграет Спартак. Потом самарцы для Заремы приравняются к Ростову и Зениту :)
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Ахаха куда он поплыл,два тура сыграно.У эскортницы как всегда гениальная аналитика.
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Сколько ненависти у Заремы к миру, такое впечатление, что она который год переживает невероятные стрессы. Может ей нужно сменить сферу деятельности и забыть о футболе
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Ртом она хорошо работает, что умеет - то умеет, годы тренировок
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Перевод от Заремы пришёл. Давно её здесь не было.
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Пошла
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Семак то выплывет, а Зарема так и останется дурой).
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Осинькин будущий тренер топ клубов )
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Ответ Егор Крид58
на
место
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Спартак с этой Заремой или как её там зовут, самое большое посмешище в медийном футбольном и вообще спортивном пространстве всей континентальной Европы от Атлантики до Урала. Такого шапито не видел ни в одном чемпионате. А ведь клуб с большой историей.
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А Хлусевич гол красавец себе забил...
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Плаваешь ты в своих мозговых ме.струациях!
+3
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Ответ Николай Сибурдзадзе
Куда он поплыл? 4 матча сыграли, трофей выиграли, всего один гол пропустили. При этом Зенит на старте сезона зачастую бывает уныл и набирает ход осенью, когда пятитуровые чемпионы уже сдуваются
В прошлом году вообще начали чемпионат с двумя необязательными ничейками за 4 тура. Не сильно это помешало в итоге))
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