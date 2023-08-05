Зарема Салихова: «Семак без Малкома сразу поплыл. Карпин без судей – жалкое зрелище. Осинькин зрелищно играет молодыми русскими игроками, браво!»

Зарема Салихова сравнила работу Сергея Семака, Валерия Карпина и Игоря Осинькина.

«У Семака забрали , он сразу поплыл. Валера [ ] без судей – жалкое зрелище.

У Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В 3-м туре Мир « » Осинькина разгромили « » Карпина со счетом 5:1. В данный момент клуб из Самары занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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