Зарема Салихова: «Семак без Малкома сразу поплыл. Карпин без судей – жалкое зрелище. Осинькин зрелищно играет молодыми русскими игроками, браво!»
Зарема Салихова сравнила работу Сергея Семака, Валерия Карпина и Игоря Осинькина.
«У Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера [Карпин] без судей – жалкое зрелище.
У Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В 3-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» Осинькина разгромили «Ростов» Карпина со счетом 5:1. В данный момент клуб из Самары занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
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