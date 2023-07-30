Карпин о силе «Зенита» после 1:1: «По одной игре неправильно судить. Оценки пусть дает Семак»
Валерий Карпин воздержался от оценки силы «Зенита».
Главный тренер «Ростова» высказался после матча Мир РПЛ с сине-бело-голубыми (1:1).
— Команда показала максимум?
— Нет, конечно. Вообще не максимум. Да, хорошо сыграли, но точно не максимум. Много чего не хватало: решения неправильно принимали, технического брака было много, причем у тех, кто обычно этого не делает. Будем разбираться. Могли сыграть лучше.
Перенастроились? Нет. Поначалу, может, на ком‑то и сказывалось. Но в середине и в концовке — нет.
— «Зенит» стал сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?
— По одной игре неправильно судить. Сегодня так выглядели, в другой по‑другому будет. В прошлом сезоне сыграли 0:0, могли проиграть, могли выиграть. Игра на игру не приходится.
Оценки «Зениту» пусть дает Сергей Богданович [Семак] или вы [журналисты], — сказал Карпин.
Мантуан, например, уже номинирован на театральную премию "Золотая маска" за лучшую немужскую роль второго плана! 💪