Карпин о силе «Зенита» после 1:1: «По одной игре неправильно судить. Оценки пусть дает Семак»

Валерий Карпин воздержался от оценки силы «Зенита».

Главный тренер « » высказался после матча Мир с сине-бело-голубыми (1:1).

— Команда показала максимум?

— Нет, конечно. Вообще не максимум. Да, хорошо сыграли, но точно не максимум. Много чего не хватало: решения неправильно принимали, технического брака было много, причем у тех, кто обычно этого не делает. Будем разбираться. Могли сыграть лучше.

Перенастроились? Нет. Поначалу, может, на ком‑то и сказывалось. Но в середине и в концовке — нет.

— «Зенит» стал сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— По одной игре неправильно судить. Сегодня так выглядели, в другой по‑другому будет. В прошлом сезоне сыграли 0:0, могли проиграть, могли выиграть. Игра на игру не приходится.

Оценки « » пусть дает Сергей Богданович [ ] или вы [журналисты], — сказал .