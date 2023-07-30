Карпин о силе «Зенита» после 1:1: «По одной игре неправильно судить. Оценки пусть дает Семак»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин воздержался от оценки силы «Зенита».

Главный тренер «Ростова» высказался после матча Мир РПЛ с сине-бело-голубыми (1:1).

— Команда показала максимум?

— Нет, конечно. Вообще не максимум. Да, хорошо сыграли, но точно не максимум. Много чего не хватало: решения неправильно принимали, технического брака было много, причем у тех, кто обычно этого не делает. Будем разбираться. Могли сыграть лучше.

Перенастроились? Нет. Поначалу, может, на ком‑то и сказывалось. Но в середине и в концовке — нет.

— «Зенит» стал сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— По одной игре неправильно судить. Сегодня так выглядели, в другой по‑другому будет. В прошлом сезоне сыграли 0:0, могли проиграть, могли выиграть. Игра на игру не приходится.

Оценки «Зениту» пусть дает Сергей Богданович [Семак] или вы [журналисты], — сказал Карпин.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Норм результат, на большее не наиграли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джефф Лебовски
ФК «Газпром» явно прибавил в артистизме.
Мантуан, например, уже номинирован на театральную премию "Золотая маска" за лучшую немужскую роль второго плана! 💪
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий