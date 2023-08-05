Бонгонда забил в 3-м матче подряд за «Спартак». У него 3 гола и ассист в 4 играх

Тео Бонгонда забил в 3-м матче подряд за «Спартак».

Сегодня 27-летний вингер поразил ворота «Рубина» в 3-м туре Мир РПЛ.

До этого Бонгонда забивал «Балтике» (2:1) в РПЛ и «Краснодару» (2:1) в Фонбет Кубке России.

В дебютной игре с «Оренбургом» футболист не забил, но отметился голевой передачей.

Также Бонгонда был признан лучшим игроком «Спартака» в июле.

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