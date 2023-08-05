Бонгонда забил в 3-м матче подряд за «Спартак». У него 3 гола и ассист в 4 играх

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда забил в 3-м матче подряд за «Спартак».

Сегодня 27-летний вингер поразил ворота «Рубина» в 3-м туре Мир РПЛ.

До этого Бонгонда забивал «Балтике» (2:1) в РПЛ и «Краснодару» (2:1) в Фонбет Кубке России.

В дебютной игре с «Оренбургом» футболист не забил, но отметился голевой передачей. 

Также Бонгонда был признан лучшим игроком «Спартака» в июле.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уровень подготовки к матчу от комментаторов матча.. Неправильное ударение у фамилии , и еще сказали что он за Эльче играл весь прошлый сезон. Уровень высокий комментария по мнению Шнякина, он такой, да....
+65
-1
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 2882
Уровень подготовки к матчу от комментаторов матча.. Неправильное ударение у фамилии , и еще сказали что он за Эльче играл весь прошлый сезон. Уровень высокий комментария по мнению Шнякина, он такой, да....
А когда второй поправил, что не Эльче, этот комментатор отвечает "без разницы" 😂
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отличное начало, удачи
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бонгонда хороший трансфер для красно-белых! Вперед Спартак ❤❤❤
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Через год в саудовскую Аравию за 100 млн уйдёт 😅
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соболь накануне явно смотрел нарезку лучших пасов Юрия Гаврилова)))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пусть в таком темпе и играет дальше) Удачи Бонгонде
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если бы судья назначил пенку, ВАР был бы обязан ее отменить, нарушения там не было. НО он поставил штрафной и вар не мог вмешаться. Ошибка сама по себе не результативная, но стала таковой из-за неряшливости спартчей.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Samuro
Отличное начало, удачи
С судьями недоносками,. какуляк такой щенок
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Судья днище. Два раза Соболя в спину пнули, ноль реакции. Откуда эти все судьи приходят? С Литвиновым свистнул абсолютно не по делу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СПб там не имел права первой ночи на него? 😉
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 2882
Уровень подготовки к матчу от комментаторов матча.. Неправильное ударение у фамилии , и еще сказали что он за Эльче играл весь прошлый сезон. Уровень высокий комментария по мнению Шнякина, он такой, да....
Они художники, они так видят.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Посторонним В
Если бы судья назначил пенку, ВАР был бы обязан ее отменить, нарушения там не было. НО он поставил штрафной и вар не мог вмешаться. Ошибка сама по себе не результативная, но стала таковой из-за неряшливости спартчей.
ВАР должен был сказать, что столкновение было в штрафной, а потом уже звать к экрану на предмет отсутствия фола.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кирилл Голивец
То, что такой игрок у нас в лиге топ, говорит о том, что сейчас наш чемпионат по уровню катится к условному греческому. По объективным причинам, но это правда. Человек был игроком спасшегося от вылета аутсайдера Примеры. Пока зенитовские бразильцы кто уходит, кто на чемоданах, кто ленится, это топ. Но ведь в других командах игроки еще хуже, значит. 6-8 лет назад у нас в Кубани играли футболисты интереснее.
В нынешних условиях для РПЛ быть на уровне чемпионата (условной) Греции приемлемо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кирилл Голивец
То, что такой игрок у нас в лиге топ, говорит о том, что сейчас наш чемпионат по уровню катится к условному греческому. По объективным причинам, но это правда. Человек был игроком спасшегося от вылета аутсайдера Примеры. Пока зенитовские бразильцы кто уходит, кто на чемоданах, кто ленится, это топ. Но ведь в других командах игроки еще хуже, значит. 6-8 лет назад у нас в Кубани играли футболисты интереснее.
А причем тут это? У этого игрока очень высокая скорость, отличный дриблинг, у него хорошая левая нога и заточенность на ворота. Именно такого игрока и искал Абаскаль чтобы встроить в свою схему и поэтому он встал в схему как влитой. А ты видел как в прошлом сезоне играл Кадис чтобы делать выводы? Ты видел эти двухэтажные автобусы? Кто мог бы в этой команде забить больше, если Бонгонда там стал лучшим бомбардиром с 4 голами? В сезоне до этого Бонгонда забил за 20 голов в чемпионате Бельгии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кукуляк снова убивает Спартак по заданию Мюллера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Иван Кардашевский
Спартак набирает нормальных игроков, но тренер нужен, Абаскаль не знает что с ними делать. Нужно срочно исправить, руководство думаю прекрасно понимает. Минусуйте сколько угодно, в рыжего абсолютно не верю!
Отправь резюме, рассмотрю на досуге
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
это соболь вырезал? чисто кроос)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бонгбонг тащит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Просто уровень ЛА ЛИГИ и РПЛ -пропасть(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отлично вписался в главный клуб России!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пас хорош, но, если посмотреть на то, как расставились защитники Рубина, они решили поиграть в крестики-нолики, видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Samuro
Отличное начало, удачи
Желательно так до конца чемпионата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заявка на лучшего бомбардира чемпионата, так держать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хлу отлично забил!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий