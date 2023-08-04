Квинси Промес: «Сразу понял, что мы с Бонгонда похожи по натуре. Отличный игрок»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Тео Бонгонда Футбол

Квинси Промес поделился мнением о новичке «Спартака» Тео Бонгонда.

В середине июля Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» и забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за красно-белых.

– Тебя впечатляет, как Бонгонда быстро адаптировался и сумел покорить сердца многих болельщиков?

– Нет, не удивлен. Потому что за то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Так что я даже не беспокоился и не удивился, что он так здорово дебютировал.

Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь, – заявил хавбек «Спартака».

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22 комментария

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Продолжайте в том же духе! 💪
+13
-7
+6
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Ответ Пикачу82
Если у нас будет два таких крайка то всех порвем
Соперников будут пугать финкой и кинжалом
+10
-4
+6
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Если он как ты Антошка будет продолжать то всё вообще отлично ❤️❤️❤️❤️
+11
-6
+5
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Бонгонда хорошо себя проявил. Пусть не сбавляет темпа!
+5
-1
+4
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Ответ Ильдар Фарукшин
Если он как ты Антошка будет продолжать то всё вообще отлично ❤️❤️❤️❤️
Наркотики и поножовщина?
+14
-11
+3
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Удачи!!!
+3
-1
+2
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Свинси😁
+5
-3
+2
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Скоро на дело вместе пойдут
Откуда столько злорадства, все мы не безгрешны. Бог нам судья. Квинси ещё не вынесли приговор , а его уже
+4
-2
+2
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Ответ Сергей Мартьянов
Откуда столько злорадства, все мы не безгрешны. Бог нам судья. Квинси ещё не вынесли приговор , а его уже
Вынесли
+2
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Про брата также говорил
+2
-1
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Ответ Олег Олегов
Комментарий удален модератором
не всегда, но не думаю, что рядовой пользователь спортса в брата ножом тыкал и кокаин несколькими тоннами гонял:)
+1
0
+1
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Если у нас будет два таких крайка то всех порвем
+4
-4
0
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Достал нож той же фирмы?
+3
-3
0
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Ответ Доктор Верховцев
Наркотики и поножовщина?
Комментарий удален модератором
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Ответ Сергей Мартьянов
Откуда столько злорадства, все мы не безгрешны. Бог нам судья. Квинси ещё не вынесли приговор , а его уже
Приговор вынесли. Просто кто то боится вернуться на родину и получить по заслугам
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Скоро на дело вместе пойдут
так могут говорить те кто на это способен
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