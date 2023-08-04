Квинси Промес: «Сразу понял, что мы с Бонгонда похожи по натуре. Отличный игрок»

Квинси Промес поделился мнением о новичке «Спартака» Тео Бонгонда.

В середине июля Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» и забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за красно-белых.

– Тебя впечатляет, как Бонгонда быстро адаптировался и сумел покорить сердца многих болельщиков?

– Нет, не удивлен. Потому что за то короткое время, что мы знакомы, я понял, что мы схожи по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Так что я даже не беспокоился и не удивился, что он так здорово дебютировал.

Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает команде, для этого он здесь. Так что я только горжусь, но не удивляюсь, – заявил хавбек «Спартака».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER