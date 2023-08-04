Бонгонда – лучший игрок июля в «Спартаке» по версии болельщиков. У него 2 гола и ассист в 3 матчах

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Квинси Промес Тео Бонгонда Даниил Хлусевич Футбол

Тео Бонгонда признан лучшим игроком июля в «Спартаке».

Вингер набрал 38% голосов болельщиков. На втором месте Даниил Хлусевич с 22%, на третьем – Квинси Промес с 20%.

У Бонгонда 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах за клуб в июле. Это первый месяц футболиста в «Спартаке». 

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17 комментариев

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Бонгонда хороший
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а по мне так Зобнин. Роман реально ожил с приходом Абаскаля
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Добро пожаловать в главный клуб России!
+7
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Вполне заслужил свою первую награду Бонгонда, так играть и дальше. Хороший игрок!
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Ответ Bartez1986
а по мне так Зобнин. Роман реально ожил с приходом Абаскаля
В последнем матче не очень
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Пусть будет бонусом
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Очень хороший игрок, наконец то нормальный трансфер, надеюсь не просядет.
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Ответ Bartez1986
а по мне так Зобнин. Роман реально ожил с приходом Абаскаля
Один матч в Краснодаре пока что.
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Обоснованно
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сомнительный выбор
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Совершенно справедливо
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Ответ igls54
Бонгонда хороший
Вы ОИР пообщались?
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Ответ Bartez1986
а по мне так Зобнин. Роман реально ожил с приходом Абаскаля
и причем здесь Зобнин!?
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Ответ Bartez1986
а по мне так Зобнин. Роман реально ожил с приходом Абаскаля
Зобнин очень хорош на пространстве.
Когда против Спартака играют плотно - он бесполезен.
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