Бонгонда – лучший игрок июля в «Спартаке» по версии болельщиков. У него 2 гола и ассист в 3 матчах

Тео Бонгонда признан лучшим игроком июля в «Спартаке».

Вингер набрал 38% голосов болельщиков. На втором месте Даниил Хлусевич с 22%, на третьем – Квинси Промес с 20%.

У Бонгонда 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах за клуб в июле. Это первый месяц футболиста в «Спартаке».

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