«Реал» опроверг слухи о возможном уходе Переса с поста президента клуба

«Реал» опроверг слухи о возможном уходе Флорентино Переса с поста президента клуба.

В пятницу в соцсетях начали появляться слухи о том, что Перес подаст в отставку на ближайшей Генеральной ассамблее.

«Столкнувшись с появившимся в некоторых соцсетях слухами о том, что Флорентино Перес якобы рассматривает возможность ухода с поста президента клуба, «Реал» хочет заявить следующее.

Эти слухи заведомо ложны и подчиняются каким-то интересам, не имеющим ничего общего с действительностью.

Кроме того, на следующей Генеральной ассамблее «Реала» в повестке дня не будет пункта, в котором будет обсуждаться название базы «Реала», – говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что базу «Реала» могут переименовать в честь Переса.

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