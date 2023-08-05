«Реал» опроверг слухи о возможном уходе Переса с поста президента клуба

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

«Реал» опроверг слухи о возможном уходе Флорентино Переса с поста президента клуба.

В пятницу в соцсетях начали появляться слухи о том, что Перес подаст в отставку на ближайшей Генеральной ассамблее.

«Столкнувшись с появившимся в некоторых соцсетях слухами о том, что Флорентино Перес якобы рассматривает возможность ухода с поста президента клуба, «Реал» хочет заявить следующее.

Эти слухи заведомо ложны и подчиняются каким-то интересам, не имеющим ничего общего с действительностью.

Кроме того, на следующей Генеральной ассамблее «Реала» в повестке дня не будет пункта, в котором будет обсуждаться название базы «Реала», – говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что базу «Реала» могут переименовать в честь Переса.

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14 комментариев

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С чего бы Пересу уходить из «Реала»? Откуда вообще слухи пошли?
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Перес лучший президент, с нами до конца!
Долгих лет жизни.
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Ответ Pb-SE
Саудиты денег предложили
Трансфер президента клуба? Это как?
+10
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Перес с Мадридом будет до того пока коньки не откинет
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Слухи из Парижа пошли?
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Это самый главный игрок Реала, никуда в этой жизни!
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Ну без Переса Реалу сложно будет, а без реала и вся лол лига скатится на дно
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Из-за суперлиги. Надавили на Переса, либо уходит, либо покончат с Реалом.
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А некоторые болельщики Реала даже были бы рады этому.
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Ответ JENNINGS
Трансфер президента клуба? Это как?
Как в ФМ. :)
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Ответ JENNINGS
С чего бы Пересу уходить из «Реала»? Откуда вообще слухи пошли?
Человеку под 80. Сперва были слухи про переименование Вальдебебаса в его честь, теперь слухи про уход. Да если так задуматься - вся трансферная политика на омоложение говорит о том, что человек оставляет наследие
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