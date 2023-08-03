В честь Переса предложили назвать базу «Реала». Идею фанатов рассмотрят на следующей ассамблее

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Флорентино Перес Футбол

Тренировочную базу «Реала» могут переименовать в честь Флорентино Переса.

По информации Marca, с инициативой переименовать «Вальдебебас» в честь президента клуба выступили руководители нескольких фан-клубов «Реала». Предложение получило положительный отклик, и теперь будет рассмотрено на Генеральной ассамблее «Реала».

Отмечается, что с похожими предложениями ранее выступали некоторые члены  руководства клуба, однако в этот раз инициатива продвигается болельщиками «Реала». Ожидается, что на следующей Генеральной ассамблее предложение глав фан-клубов может быть одобрено.

76-летний Перес дважды был президентом «Мадрида»: с 2000 по 2006 год и с 2009-го по настоящее время.

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12 комментариев

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Флорентино - достойный преемник великого Дона Бернабеу, для Мадрида сделал очень многое и вполне заслуживает быть увековеченным таким способом.
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Заслуживает полностью 👍
Управленец высочайшего уровня! Выигравший наибольшее количество ЛЧ из действующих лиц в футбольном руководстве✊
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Адекватно. Перес один из величайших людей в истории Реала
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Отличная идея, заслужил!
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Титан мирового футбольного менеджмента. Гигантская величина.
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Заслужил своей работой
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Абсолютно заслуженно.
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