«Интер» предложил 24+4 млн евро за Скамакку «Вест Хэму»
«Интер» сделал новое предложение «Вест Хэму» о трансфере Джанлуки Скамакки.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» предложил «Вест Хэму» 24 миллиона евро за 24-летнего итальянского форварда. Еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что лондонцы хотят за Скамакку 30 млн евро. Игрок уже согласовал условия контракта с миланцами.
Со статистикой выступлений Джанлуки Скамакки, забившего 3 гола в 16 матчах АПЛ, можно ознакомиться здесь.
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хз зачем он Интеру, но дело их, конечно
Да да,я помню про итальянцев в Челси…
Дзола,Виалли…
Но потом то…
Аквилани,Скаммака…
Климат чтоль?
Культура?
Хотелось бы понять,в чём именно причина….
Но все-таки что важнее - отобраться на ЧМ или выиграть Евро?
Или может быть Евро стало так просто выиграть и это не показатель, что команда на уровне?
Провалы бывают у всех(я про невыход на чм), но победа на Евро говорит и многом. Особенно при наличии там просто команды-талантов Франции, и нового крутого поколения англичан.
Испанцев и немцев не беру, команды перестраиваются сильно.
Это сейчас, возможно, будет ждать и Италию.
В Милане Томори.
В Роме Смоллинг.
Санчо и Беллингем в Боруссии зажигали и уехали.
Нет нет,новое поколение британцев,гораздо охотнее уезжает.
Как так китаец с Лукаку сразу перескочил на Скамакку- это как со старой камри пересесть на новую приору. Намного хуже и не факт что больше пользы принесет.