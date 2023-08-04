«Интер» предложил 24+4 млн евро за Скамакку «Вест Хэму»

Теги Интер Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Скамакка Фабрицио Романо Футбол

«Интер» сделал новое предложение «Вест Хэму» о трансфере Джанлуки Скамакки.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» предложил «Вест Хэму» 24 миллиона евро за 24-летнего итальянского форварда. Еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят за Скамакку 30 млн евро. Игрок уже согласовал условия контракта с миланцами.

Со статистикой выступлений Джанлуки Скамакки, забившего 3 гола в 16 матчах АПЛ, можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Это конечно фейл. Мож им Коррею предложить вместо +4 млн.
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абсолютно средний игрок, нигде толком не задержавшийся.
хз зачем он Интеру, но дело их, конечно
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Ответ Доминатор3000
Почему итальянцы так плохи в АПЛ? Да да,я помню про итальянцев в Челси… Дзола,Виалли… Но потом то… Аквилани,Скаммака… Климат чтоль? Культура? Хотелось бы понять,в чём именно причина….
Англичан вообще нигде нету.. И ничего
+8
-2
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Ответ Доминатор3000
Почему итальянцы так плохи в АПЛ? Да да,я помню про итальянцев в Челси… Дзола,Виалли… Но потом то… Аквилани,Скаммака… Климат чтоль? Культура? Хотелось бы понять,в чём именно причина….
Поколение бесталанное выросло у итальянцев
+7
-1
+6
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Я пока тоже не в восторге от Скамакки за 24 млн (пока без бонусов) чисто как усиление Интера. Но если откинуть пристрастия - чем Скамакка за 24 млн, забивавший 16 голов в сезоне за Сассуоло хуже Хойлунда, забившего 10 голов и ушедшего в МЮ за 75 млн? Или того же Балогуна который хоть и забил в Франции 21 гол, но пока кот в мешке (даже для Арсенала) за 50 млн? А так Итальянец, к лиге адаптирован есть шанс что может заиграть
+5
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+5
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Ответ llolishe
Клопп купил новую кепку
хватит бредить Клоппом. в каждой новости про него пишешь
+6
-1
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Ответ Доминатор3000
Ну как нету? В Милане Томори. В Роме Смоллинг. Санчо и Беллингем в Боруссии зажигали и уехали. Нет нет,новое поколение британцев,гораздо охотнее уезжает.
Абрахам в роме
+3
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Ответ Доминатор3000
Почему итальянцы так плохи в АПЛ? Да да,я помню про итальянцев в Челси… Дзола,Виалли… Но потом то… Аквилани,Скаммака… Климат чтоль? Культура? Хотелось бы понять,в чём именно причина….
при этом можно с десяток итальянцев назвать не плохих для клубов АПЛ, а сколько британцев заигрывали в Италии? И желательно тех кто заиграл более, чем сезон.
+3
-1
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Ответ giant
Я пока тоже не в восторге от Скамакки за 24 млн (пока без бонусов) чисто как усиление Интера. Но если откинуть пристрастия - чем Скамакка за 24 млн, забивавший 16 голов в сезоне за Сассуоло хуже Хойлунда, забившего 10 голов и ушедшего в МЮ за 75 млн? Или того же Балогуна который хоть и забил в Франции 21 гол, но пока кот в мешке (даже для Арсенала) за 50 млн? А так Итальянец, к лиге адаптирован есть шанс что может заиграть
Если смотреть на игру, а не статистику то много где хуже будет их. А покупать игрока, потому что он итальянец это просто провал
+2
0
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Ответ Доминатор3000
Почему итальянцы так плохи в АПЛ? Да да,я помню про итальянцев в Челси… Дзола,Виалли… Но потом то… Аквилани,Скаммака… Климат чтоль? Культура? Хотелось бы понять,в чём именно причина….
Традиция. Англичане в серии А тоже по традиции совсем не блистают. Полярности не те.
+3
-1
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Почему итальянцы так плохи в АПЛ?
Да да,я помню про итальянцев в Челси…
Дзола,Виалли…
Но потом то…
Аквилани,Скаммака…
Климат чтоль?
Культура?
Хотелось бы понять,в чём именно причина….
+4
-2
+2
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Ответ Алексей Гусев
при этом можно с десяток итальянцев назвать не плохих для клубов АПЛ, а сколько британцев заигрывали в Италии? И желательно тех кто заиграл более, чем сезон.
Я бы еще добавил что Англичане в очных встречах с Итальянцами, особенно на более поздних этапах ЧМ или ЧЕ практически всегда проигрывают Итальянцам, недавний финал евро это тому подтверждения.
+1
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Ответ Доминатор3000
Почему итальянцы так плохи в АПЛ? Да да,я помню про итальянцев в Челси… Дзола,Виалли… Но потом то… Аквилани,Скаммака… Климат чтоль? Культура? Хотелось бы понять,в чём именно причина….
так по сути никто толком туда из действительно больших игроков последних лет не уезжал
+1
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Ответ Mykytka
Это которое выиграло последнее Евро?
Да, то самое, которое она ЧМ не отобрались. Качество игры сборной Италии очень низкое, ярких игроков очень мало. Последний большой футболист - итальянец появился на свет в 1979 году.
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Ответ Алексей Гусев
при этом можно с десяток итальянцев назвать не плохих для клубов АПЛ, а сколько британцев заигрывали в Италии? И желательно тех кто заиграл более, чем сезон.
Томори и Смоллинг.
+2
-1
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Ответ giant
А если смотреть на необходимый профиль для тренера? Джеко тоже казался не але по сравнению даже с тем же Сапатой, за которым "пошли" после продажи Луакау, но наткнулись на 40млн... А в итоге пользы принес намного больше.
Джеко всегда забивал больше Сапаты и всю карьеру отлично играл спиной к воротам. Не знаю где Сапата был лучше кроме возвраста
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Дело Интера конечно, но по моему не стоит... надеюсь что Рома окончательно отказалась от его подписания, а то вроде писали что римляне хотят...
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Ответ <~Inter~>
Если смотреть на игру, а не статистику то много где хуже будет их. А покупать игрока, потому что он итальянец это просто провал
А если смотреть на необходимый профиль для тренера? Джеко тоже казался не але по сравнению даже с тем же Сапатой, за которым "пошли" после продажи Луакау, но наткнулись на 40млн... А в итоге пользы принес намного больше.
0
0
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Интересно, что Интер такого в нём разглядел. Обычный, средний игрок.
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Ответ градус ненависти
Зачем Интеру это бревно?
потому, что Юве его хотел подписать)
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Да, то самое, которое она ЧМ не отобрались. Качество игры сборной Италии очень низкое, ярких игроков очень мало. Последний большой футболист - итальянец появился на свет в 1979 году.
В игре сдали, вопросов ноль.
Но все-таки что важнее - отобраться на ЧМ или выиграть Евро?
Или может быть Евро стало так просто выиграть и это не показатель, что команда на уровне?
Провалы бывают у всех(я про невыход на чм), но победа на Евро говорит и многом. Особенно при наличии там просто команды-талантов Франции, и нового крутого поколения англичан.
Испанцев и немцев не беру, команды перестраиваются сильно.
Это сейчас, возможно, будет ждать и Италию.
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Поколение бесталанное выросло у итальянцев
Это которое выиграло последнее Евро?
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-1
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Ответ Доминатор3000
Томори и Смоллинг.
Смоллинг? и где он был в прошлом сезоне? На его случай и на случай Абрахама, я и писал после знака вопроса. То есть можно назвать только Томори, лет за 20 и это я предложил назвать британцев...
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Ответ Доминатор3000
Почему итальянцы так плохи в АПЛ? Да да,я помню про итальянцев в Челси… Дзола,Виалли… Но потом то… Аквилани,Скаммака… Климат чтоль? Культура? Хотелось бы понять,в чём именно причина….
Борини, Дзаза, Балотелли, Дзапакоста, Дармиан и Габядини. Заиграли только бразильцы Эмерсон и Жоржиньо
0
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Ответ Дмитрий Шмелев
Англичан вообще нигде нету.. И ничего
Ну как нету?
В Милане Томори.
В Роме Смоллинг.
Санчо и Беллингем в Боруссии зажигали и уехали.
Нет нет,новое поколение британцев,гораздо охотнее уезжает.
0
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Интересно, что с сезона 2016-2017 Скамакка не задерживался ни в одной команде дольше 1 сезона. Интер помогает ему успешно продолжить эту традицию)
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скамакка днище а’ля Маноло Габъядини. чё за бред
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Зачем Интеру это бревно?
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Игрок посредственный. Денег таких он не стоит
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Молодой перспективный форвард, с хорошими физическими данными, вот кем надо интересоваться Ювентусу, а не лукавой, кому уже за 30!
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Как по мне Скамакка провалится в Интере. Не стоит его брать. Лучше столба на опыте взять того же Арнаутовича. Да он старый уже, но обойдётся дешевле. Пользы наверняка немало принесет. Скамакка переоцененный футболист, не сильнее нашего Лоренцо Коломбо, это уровень аутсайдера-середняка серии А не более того. В Интере уровень игры таков, что Скамакка будет казаться инородным телом, выпадать из игры.
Как так китаец с Лукаку сразу перескочил на Скамакку- это как со старой камри пересесть на новую приору. Намного хуже и не факт что больше пользы принесет.
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25 лет чуваку через полгода, статистика так себе: зачем он Интеру?
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