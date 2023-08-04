«Интер» предложил 24+4 млн евро за Скамакку «Вест Хэму»

«Интер» сделал новое предложение «Вест Хэму» о трансфере Джанлуки Скамакки.

По данным инсайдера , « » предложил « » 24 миллиона евро за 24-летнего итальянского форварда. Еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят за Скамакку 30 млн евро. Игрок уже согласовал условия контракта с миланцами.

Со статистикой выступлений , забившего 3 гола в 16 матчах , можно ознакомиться здесь.

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