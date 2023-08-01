«Вест Хэм» не продал Скамакку «Интеру» за 20 млн евро и просит 30 млн. Миланцы предложат 25 млн
«Интеру» не удалось приобрести Джанлуку Скамакку за 20 млн евро и бонусы.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вест Хэм» отклонил предложение миланцев и рассчитывает выручить около 30 млн.
«Нерадзурри» в ближайшие дни предпримут еще одну попытку. Новая сумма – примерно 25 млн евро.
Журналист Джанлука Ди Марцио пишет, что в понедельник «Интер» предложил 22+3 млн евро, и, вероятно, сторонам удастся сойтись на 25+5 млн.
9 комментариев