«Вест Хэм» не продал Скамакку «Интеру» за 20 млн евро и просит 30 млн. Миланцы предложат 25 млн

Теги Интер Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Джанлука Скамакка Фабрицио Романо Футбол

«Интеру» не удалось приобрести Джанлуку Скамакку за 20 млн евро и бонусы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вест Хэм» отклонил предложение миланцев и рассчитывает выручить около 30 млн.

«Нерадзурри» в ближайшие дни предпримут еще одну попытку. Новая сумма – примерно 25 млн евро.

Журналист Джанлука Ди Марцио пишет, что в понедельник «Интер» предложил 22+3 млн евро, и, вероятно, сторонам удастся сойтись на 25+5 млн.

Со статистикой Скамакки можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Ярик01
Ответ Direct free kick
Вэст Хэму нужны деньги на Магвайера. Так что платите по полной или продайте его Роме за 15
А от продажи Райса за ахрениард куда деньги дели уже
+3
0
+3
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Direct free kick
Вэст Хэму нужны деньги на Магвайера. Так что платите по полной или продайте его Роме за 15
+2
-1
+1
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
По полной за него платить - форменный кретинизм.
Где там Дзазда и Пелле? Может им дать шанс?
+1
0
+1
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Direct free kick
Ответ Ярик01
А от продажи Райса за ахрениард куда деньги дели уже
На повышение зарплаты сэру Дэвиду Мойесу за первый трофей после 43 лет зиротитули
+2
-2
0
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
Вэст Хэму нужны деньги на Магвайера. Так что платите по полной или продайте его Роме за 15
По полной за него платить - форменный кретинизм.
0
0
0
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
Где там Дзазда и Пелле? Может им дать шанс?
Им 70 лет на двоих, подходят идеально.
0
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Joey Ramone
Ответ GiovanniX
Хотел купить пиво в магазине за 2 евро. Кассирша не пробила, сказала цена 3 евро. Может попрошу продать за 2.5? Через пару месяцев же срок годности закончится...
Всё верно, через пару месяцев выяснится что пиво никто не купит и за 1 евро и кассирша будет пить его сама.
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