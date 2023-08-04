«Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку 30 млн евро и проценты при перепродаже. «Интер» не намерен участвовать в аукционе
Джанлука Скамакка вряд ли перейдет в «Интер».
По данным La Gazzetta dello Sport, запросы «Вест Хэма» готова удовлетворить «Аталанта». Бергамаски предложили за форварда 30 млн евро и часть суммы при перепродаже.
Миланская команда пыталась приобрести нападающего за 24+4 млн евро и теперь собирается отказаться от дальнейшей борьбы за него, поскольку не хочет участвовать в аукционе.
Сам игрок предпочел бы играть за «Интер», но разница между предложениями слишком существенна.
«Аталанта» видит в Скамакке замену Расмусу Хейлунду, переходящему в «Манчестер Юнайтед». Подробно со статистикой форварда «Вест Хэма» можно ознакомиться здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Нет, миллионов за 5 такой нападающий второй половине таблицы Серии А вполне может пригодиться. Но клубам уровня "Интера" и "Аталанты" за 30?!