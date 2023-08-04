«Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку 30 млн евро и проценты при перепродаже. «Интер» не намерен участвовать в аукционе

Джанлука Скамакка вряд ли перейдет в «Интер».

По данным La Gazzetta dello Sport, запросы «Вест Хэма» готова удовлетворить « ». Бергамаски предложили за форварда 30 млн евро и часть суммы при перепродаже.

Миланская команда пыталась приобрести нападающего за 24+4 млн евро и теперь собирается отказаться от дальнейшей борьбы за него, поскольку не хочет участвовать в аукционе.

Сам игрок предпочел бы играть за « », но разница между предложениями слишком существенна.

«Аталанта» видит в замену Расмусу Хейлунду, переходящему в «Манчестер Юнайтед». Подробно со статистикой форварда « » можно ознакомиться здесь.

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