«Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку 30 млн евро и проценты при перепродаже. «Интер» не намерен участвовать в аукционе

Теги Интер Аталанта Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Скамакка деньги Футбол

Джанлука Скамакка вряд ли перейдет в «Интер».

По данным La Gazzetta dello Sport, запросы «Вест Хэма» готова удовлетворить «Аталанта». Бергамаски предложили за форварда 30 млн евро и часть суммы при перепродаже.

Миланская команда пыталась приобрести нападающего за 24+4 млн евро и теперь собирается отказаться от дальнейшей борьбы за него, поскольку не хочет участвовать в аукционе.

Сам игрок предпочел бы играть за «Интер», но разница между предложениями слишком существенна.

«Аталанта» видит в Скамакке замену Расмусу Хейлунду, переходящему в «Манчестер Юнайтед». Подробно со статистикой форварда «Вест Хэма» можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Спасибо, Аталанта 🔥🎉
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Отличная новость, ещё один дендроид в атаке Интера это чересчур!
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Слушайте, мне кто-нибудь может объяснить, за что Скамакка стоит подобных денег? Ведь бревно - бревном, только в "Сассуоло" как-то еще играл за счет очень приличной поддержки, и то главным образом забивал аутсайдерам.

Нет, миллионов за 5 такой нападающий второй половине таблицы Серии А вполне может пригодиться. Но клубам уровня "Интера" и "Аталанты" за 30?!
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Ответ Трент Резнор
Спасибо, Аталанта 🔥🎉
и МЮ :)
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Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку 30 млн евро и проценты при перепродаже. «Интер» не намерен участвовать в аукционе. «Рома» рыдает и молит бога вылечить ногу Абрахаму
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в любом случае достанется черно-синим ))
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Так первые же и начали аукцион, там сначала вообще по аренде Рома договаривалась, он еще говорил кто команда его сердца и тд, не удивлюсь если в итоге никуда он и не перейдет, потому что слабо верю, что Аталанта на него 30 потратит, как-то не той перспективы игрок, вряд ли на нем потом заработаешь
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Аталанта уже купила напа за тридцатку, зачем ещё один – другие позиции усилять не надо?
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Ответ пей
Аталанта тихой сапой решила наконец играть по крупному и за скудетто побороться? Интересно они конечно решили заменить одного Хойлунда двумя нападающими за 30 миллионов, но лучше бы такие огромные деньжищи в посредственную оборону начали вкладывать.
За тихую сапу неистово плюсую.
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Ответ Алексей Гусев
ну учитывая статус клуба, оборона вполне себе...
Просто постоянно тратятся солидно именно в атаку, а в защите годами играют посредственные и к тому же возрастные Джимсити, Толой да Паломино.
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Ответ пей
Просто постоянно тратятся солидно именно в атаку, а в защите годами играют посредственные и к тому же возрастные Джимсити, Толой да Паломино.
ну Поломино правда не в тему, с другой стороны, а как же Демирал и Скальвини?
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Ответ 1 dreik 1
Надеюсь Интер на Балогуна раскошелится, раз уж его так ненавидит Артета
Нет на него денег. Интер максимум 40 лямов может предложить, при том какой-нибудь формулой типа 35+5 бонусов. Арсенал ниже 50 млн наврядли опустит планку.
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Ответ Palacio8
Отличная новость, ещё один дендроид в атаке Интера это чересчур!
А кому играть то? Я так понимаю Скамака подходил под тактику Инзаги. Лукаку вернуть не получилось. Вот пытаются взять Скамаку.😎
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