Камаду предложили «Интеру». У хавбека сорвались трансферы в «Милан» и «Лацио» летом

Теги Интер Милан Удинезе Лацио серия А Италия возможные трансферы агенты Даити Камада Лазар Самарджич Футбол

Даити Камада все еще может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, услуги японского полузащитника предложили «Интеру». Камада находится в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». 

Миланцы сейчас сосредоточены на подписании нового вратаря. Вариант с трансфером Камады клуб считает интересным, но не приоритетным – основным кандидатом для укрепления полузащиты считают Лазара Самарджича из «Удинезе». За него придется заплатить около 20 миллионов евро.

Этим летом у Камады сорвались трансферы в «Милан» и «Лацио» – первые отказались от подписания хавбека после увольнения Паоло Мальдини и Фредерика Массары, а вторые предпочли кандидатуру Арсена Захаряна. 

6 комментариев

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0rbit
Ответ Трент Резнор
Сколько же он просит, что все переговоры срываются…
Пишут что 5 + 5 подъемные, но это прям дичь если правда. У Милана только Рафа, у Интера 3 лидера и чайхан больше. Сомнительно.
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Трент Резнор
Сколько же он просит, что все переговоры срываются…
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Андрюха с района
Лучше, конечно, Самарджича купить) Да там и без Самарджича у Интера уже мощная полузащита)
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FEF2
Поедет этот лютый топ обратно в Айнтрахт
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Трент Резнор
Ответ 0rbit
Пишут что 5 + 5 подъемные, но это прям дичь если правда. У Милана только Рафа, у Интера 3 лидера и чайхан больше. Сомнительно.
Ну да, дичь. Последний сезон отлично провёл, но непонятно как в Италии адаптируется опять же.
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