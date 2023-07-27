Камаду предложили «Интеру». У хавбека сорвались трансферы в «Милан» и «Лацио» летом

Даити Камада все еще может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, услуги японского полузащитника предложили « ». Камада находится в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта».

Миланцы сейчас сосредоточены на подписании нового вратаря. Вариант с трансфером клуб считает интересным, но не приоритетным – основным кандидатом для укрепления полузащиты считают из « ». За него придется заплатить около 20 миллионов евро.

Этим летом у Камады сорвались трансферы в « » и «Лацио» – первые отказались от подписания хавбека после увольнения Паоло Мальдини и Фредерика Массары, а вторые предпочли кандидатуру Арсена Захаряна.