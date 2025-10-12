Кафу о Бразилии: «У сборной есть шанс выиграть ЧМ. Анчелотти прирожденный лидер, он может заставить команду играть так, как он хочет»

Кафу считает, что сборная Бразилии способна выиграть ЧМ-2026 с Карло Анчелотти.

«Анчелотти все еще проясняет некоторые вопросы относительно защиты, но я смотрю на бразильскую сборную позитивно, у нее есть шанс выиграть чемпионат мира.

Мы знали о способностях и потенциале Анчелотти, ему просто нужно было немного времени, чтобы заставить бразильскую команду играть так, как он хочет. Но времени так мало, верно? У нас не так много времени на работу.

Анчелотти любит тренировки, ему нравится повторять действия, он любит, когда игроки понимают его тактическую схему. Анчелотти очень хладнокровен, но его решение сделать Каземиро капитаном сейчас демонстрирует прирожденного лидера.

Это футболист, который играл с Анчелотти. Анчелотти уже знает Каземиро , и понимает, какой он лидер. Это очень позитивное лидерство», – заявил бывший защитник сборной Бразилии .