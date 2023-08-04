Маурисио Почеттино: «Сложно построить команду для борьбы с «Сити», «Ливерпулем». Но в футболе нельзя просить дать время. Мы – «Челси», мы должны побеждать сегодня, а не завтра»
Маурисио Почеттино требует от игроков «Челси» всегда настраиваться на победу.
«Мы строим нечто особенное. Это процесс, и нужно время. Но в футболе нельзя просить дать время, нужно показывать результат сразу.
Мы – «Челси». Даже когда у нас против «Ливерпуля» выходит молодежь, наш настрой – победить.
Я очень рад тому, что мы усердно работаем. Я знаю, насколько тяжело построить команду для борьбы с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и компанией. Думаю, у нас все идет хорошо.
Мое послание игрокам, фанатам и всем остальным: мы – «Челси», мы должны побеждать. Сегодня, вчера, а не завтра. В то же время работать надо усердно и с умом подходить к подготовке к следующему месяцу, следующим шести месяцам, следующему году. У нас должен быть план с конечной целью. Если мы достигнем ее досрочно – прекрасно. Если нет – мы будем знать, что доберемся до пункта назначения», – заявил главный тренер «Челси».
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