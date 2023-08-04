Маурисио Почеттино: «Сложно построить команду для борьбы с «Сити», «Ливерпулем». Но в футболе нельзя просить дать время. Мы – «Челси», мы должны побеждать сегодня, а не завтра»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино требует от игроков «Челси» всегда настраиваться на победу.

«Мы строим нечто особенное. Это процесс, и нужно время. Но в футболе нельзя просить дать время, нужно показывать результат сразу.

Мы – «Челси». Даже когда у нас против «Ливерпуля» выходит молодежь, наш настрой – победить.

Я очень рад тому, что мы усердно работаем. Я знаю, насколько тяжело построить команду для борьбы с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и компанией. Думаю, у нас все идет хорошо.

Мое послание игрокам, фанатам и всем остальным: мы – «Челси», мы должны побеждать. Сегодня, вчера, а не завтра. В то же время работать надо усердно и с умом подходить к подготовке к следующему месяцу, следующим шести месяцам, следующему году. У нас должен быть план с конечной целью. Если мы достигнем ее досрочно – прекрасно. Если нет – мы будем знать, что доберемся до пункта назначения», – заявил главный тренер «Челси».

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9 комментариев

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вот это звучит куда более убедительно, чем поттеровское "ви вил вин фокин шампионс лиг", после которого можно было только испанский стыд словить
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Правильный настрой, Почеттино топ.
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Сам Мудрик в вашем распоряжении - какое ещё время?
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Сезон еще не начался, а Физручино уже ищет оправдания:)
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Не вижу ничего особенного в нынешнем Ливерпуле. МС нереально для Челси обойти в этом сезоне, а вот со всеми остальными можно соперничать по дистанции. Если с аутсайдерами и середняками стабильно набирать очки, то на матчи с топами наплевать по любому попадешь в ЛЧ. Поч в АПЛ и отличался именно стабильностью и у Святых и у Шпор.
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Ответ Budabuda
покупка Мудрика это нечто особенное
А ещё хулиард негров - это не особенное?
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Ответ Budabuda
покупка Мудрика это нечто особенное
Фанаты Мудрика тут как тут.
Правильно следите за ним, будет разрывать в этом сезоне, как и Челси.
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Ответ vremyanezhdet
А ещё хулиард негров - это не особенное?
Какая разница какого они цвета ?
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