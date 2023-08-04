Маурисио Почеттино: «Сложно построить команду для борьбы с «Сити», «Ливерпулем». Но в футболе нельзя просить дать время. Мы – «Челси», мы должны побеждать сегодня, а не завтра»

Маурисио Почеттино требует от игроков «Челси» всегда настраиваться на победу.

«Мы строим нечто особенное. Это процесс, и нужно время. Но в футболе нельзя просить дать время, нужно показывать результат сразу.

Мы – «Челси». Даже когда у нас против «Ливерпуля» выходит молодежь, наш настрой – победить.

Я очень рад тому, что мы усердно работаем. Я знаю, насколько тяжело построить команду для борьбы с « », « » и компанией. Думаю, у нас все идет хорошо.

Мое послание игрокам, фанатам и всем остальным: мы – «Челси», мы должны побеждать. Сегодня, вчера, а не завтра. В то же время работать надо усердно и с умом подходить к подготовке к следующему месяцу, следующим шести месяцам, следующему году. У нас должен быть план с конечной целью. Если мы достигнем ее досрочно – прекрасно. Если нет – мы будем знать, что доберемся до пункта назначения», – заявил главный тренер « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER