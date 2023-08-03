«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе Санчеса. Вратарь скоро пройдет медосмотр

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Роберт Санчес Футбол

«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе вратаря Роберта Санчеса.

Как пишет The Athletic, клубы согласовали условия сделки. 25-летний вратарь скоро пройдет медосмотр для «Челси». Он станет конкурентом для Кепы Аррисабалаги, нынешнего первого номера лондонцев.

В новом клубе Санчес вновь поработает с тренером вратарей Беном Робертсом, который работал с ним в «Брайтоне».

В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в АПЛ, но в марте потерял место в старте. Его не включили в состав команды на предсезонный тур по США.

Этим летом «Челси» уже подписал Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Лесли Угошукву и Анжело Габриэла. Скоро к команде должен присоединиться защитник «Монако» Аксель Дисаси.

Статистику 25-летнего испанца можно найти здесь.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взяли тренеров из Брайтона теперь эти трояны разводят Челси на днарей
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забавно, что некоторые считали, будто ещё один трансфер из Брайтона как то поможет трансферу Кайседо. Неа, фермеры будут требовать сотку до 31 августа, а тут наверняка и с вратарём развод. Очевидно у Боэли какое-то нездоровое влечение к этому Брайтону.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Есть же свои талантливые молодые вратари. Нет, купим еще одного из Брайтона. Не люблю просто так хейтить Боули, но его страсть к Брайтону просто какая-то нездоровая
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Акира_1
Да понятно же, что Челси начнёт сезон без центрального полузащитника в паре Энцо + Галахер, а потом после провала в центре с тем же Ливерпулем будут судорожно искать другие варианты. Только уже и там будут ломить кучу денег из-за скорого закрытия трансферного окна.
Не удивлюсь, если в итоге и заплатят всю сумму за Кайседо. А ведь можно было просто оставить Канте…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Акира_1
Да нужно было оставить Канте или Кову, а вообще можно было уже купить Альвареса, Лавилу, Горетцку. Но зачем если можно кормить Брайтон. 20 миллионов фунтов за их резервного вратаря. Какой же цирк. 🤭
Прочитал про 20. Не мог в это поверить. Полез проверять, оказалось что ты прав. Мда
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Челси продолжает дербанить Брайтон. Интересно, в предстоящем сезоне это все-таки поможет подопечным Почеттино обойти чаек в таблице?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Bazilic
Радуйся, зато не бруски распиаренные
Брусков я бы не пережил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФФП не для Челси, очевидно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За 20 миллионов…
Как же Челси разводят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
опять не белый..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ kacnep
ФФП не для Челси, очевидно
Очевидно, что Челси продал больше 10 игроков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Акира_1
Забавно, что некоторые считали, будто ещё один трансфер из Брайтона как то поможет трансферу Кайседо. Неа, фермеры будут требовать сотку до 31 августа, а тут наверняка и с вратарём развод. Очевидно у Боэли какое-то нездоровое влечение к этому Брайтону.
Говорят в Брайтоне, хорошие повара и газонокосильщики. Я бы на месте Боули, к ним присмотрелся.😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Микитенко
Если Кепа травмируется надолго, то кто из молодых талантов станет в ворота? Сезон для челси в этот момент можно будет заканчивать
А вратарь, который из основы Брайтона выпал, это спасение? Ладно бы кого-то сильного купили. Да и вопрос в заплаченной сумме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ kacnep
ФФП не для Челси, очевидно
ФФП на шейхов не действует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Shuller18
Я правильно понимаю, что Челси на роль основного голкипера берет резервного вратаря Брайтона, который уступил место в рамке 33летнему англичанину? Да блин, какого фига опять Брайтон?! С чего вдруг взяли, что там какая-то кладезь талантов?
Кепа основной будет, а этот для резерва. Но, во-первых, зачем для резерва чувак за 20 миллионов фунтов. А, во-вторых, чем он уступает тем вратерям, что стояли на предсезонке, если все равно это для лавки.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Shuller18
Брусков я бы не пережил
Там Челси может долю клуба продать, смотри это переживи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ headmaster
Не знаю, почему ты не в курсе сильных сторон Ковачича. Наверное мало матчей смотришь
Ну да, Ковачич же в обороне прекрасен, а не в дриблинге и продвижении мяча)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Микитенко
А нужен шар с предсказаниями, чтобы решить, что хронический травмат, который три сезона подряд не вылезает из лазарета, это не тот игрок, с которым стоит продлевать контракт? Канте не продали, а отпустили свободным агентом. Ковачич сам попросился, смысл его держать насильно? Ждать каких-то договоренностей? Нужен злой игрок на предсезонке, или лучше иметь уже деньги на счету? То, что предсезонка прошла а замену не нашли - тут согласен, менеджеров куча, а скорости работы - ноль.
А я про Ковачича и не писал. И не писал, что Канте продали.

Дальше. У Канте в сезоне 21/22 в АПЛ 21 матч в старте, в 20/21 - 24. Пусть и в прошлом сезоне почти не играл. Но был бы полезен.

В сезоне 10/11 тоже отпустили Баллака, Коула, Деку, Карвальо. Мол старики не тянут. Потом разгребали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Shuller18
Я правильно понимаю, что Челси на роль основного голкипера берет резервного вратаря Брайтона, который уступил место в рамке 33летнему англичанину? Да блин, какого фига опять Брайтон?! С чего вдруг взяли, что там какая-то кладезь талантов?
Не основного, а как раз второго. По сути они на место второго вратаря челси взяли второго вратаря брайтона. Чем плохо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Микитенко
А кто сильный поедет очевидно вторым вратарем? Лучше вратарь, который хотя бы был в основе АПЛ, чем какой-нибудь молодняк, который при полных трибунах ни разу не играл
Так. Видимо надо объяснить еще раз.

Усилить вратарскую позицию можно было бы. Но зачем столько тратить, если есть позиции, которые требуют более активных действий?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ headmaster
А ты прям точно знаешь, что он опять в лазарете бы сидел? Просто я свой шар с предсказаниями потерял. Да и ты чуть претензии не понял. Ладно бы мы кого-то купили. А то отпустили всех игроков центра поля, прошла предсезонная - и никого нету. Так если нету договоренностей, может не надо было никого отпускать?
Конкретно про Канте, он уже в лазарете сидел после полугодичного лечения.
И каким образом помог бы Ковачич когда нужен игрок который в защите хорош, мне кажется многие болельщики Челси и не знают сильных сторон футболистов клуба)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Микитенко
Оставить Канте и смотреть как он играет 2 игры и три месяца сидит в лазарете? Отличный план, надёжный как швейцарские часы
А ты прям точно знаешь, что он опять в лазарете бы сидел? Просто я свой шар с предсказаниями потерял.

Да и ты чуть претензии не понял. Ладно бы мы кого-то купили. А то отпустили всех игроков центра поля, прошла предсезонная - и никого нету. Так если нету договоренностей, может не надо было никого отпускать?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ headmaster
Есть же свои талантливые молодые вратари. Нет, купим еще одного из Брайтона. Не люблю просто так хейтить Боули, но его страсть к Брайтону просто какая-то нездоровая
Да понятно же, что Челси начнёт сезон без центрального полузащитника в паре Энцо + Галахер, а потом после провала в центре с тем же Ливерпулем будут судорожно искать другие варианты. Только уже и там будут ломить кучу денег из-за скорого закрытия трансферного окна.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Боэли легче было Брайтон купить чем пенсов и дешевле вышло бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надо было Брайтон покупать , а не Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий