«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе Санчеса. Вратарь скоро пройдет медосмотр

«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе вратаря Роберта Санчеса.

Как пишет The Athletic, клубы согласовали условия сделки. 25-летний вратарь скоро пройдет медосмотр для «Челси». Он станет конкурентом для Кепы Аррисабалаги, нынешнего первого номера лондонцев.

В новом клубе вновь поработает с тренером вратарей Беном Робертсом, который работал с ним в « ».

В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в , но в марте потерял место в старте. Его не включили в состав команды на предсезонный тур по США.

Этим летом « » уже подписал Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Лесли Угошукву и Анжело Габриэла. Скоро к команде должен присоединиться защитник «Монако» Аксель Дисаси.

Статистику 25-летнего испанца можно найти здесь.