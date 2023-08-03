«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе Санчеса. Вратарь скоро пройдет медосмотр
«Челси» и «Брайтон» договорились о переходе вратаря Роберта Санчеса.
Как пишет The Athletic, клубы согласовали условия сделки. 25-летний вратарь скоро пройдет медосмотр для «Челси». Он станет конкурентом для Кепы Аррисабалаги, нынешнего первого номера лондонцев.
В новом клубе Санчес вновь поработает с тренером вратарей Беном Робертсом, который работал с ним в «Брайтоне».
В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в АПЛ, но в марте потерял место в старте. Его не включили в состав команды на предсезонный тур по США.
Этим летом «Челси» уже подписал Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Лесли Угошукву и Анжело Габриэла. Скоро к команде должен присоединиться защитник «Монако» Аксель Дисаси.
Статистику 25-летнего испанца можно найти здесь.
Как же Челси разводят
Дальше. У Канте в сезоне 21/22 в АПЛ 21 матч в старте, в 20/21 - 24. Пусть и в прошлом сезоне почти не играл. Но был бы полезен.
В сезоне 10/11 тоже отпустили Баллака, Коула, Деку, Карвальо. Мол старики не тянут. Потом разгребали
Усилить вратарскую позицию можно было бы. Но зачем столько тратить, если есть позиции, которые требуют более активных действий?
И каким образом помог бы Ковачич когда нужен игрок который в защите хорош, мне кажется многие болельщики Челси и не знают сильных сторон футболистов клуба)
Да и ты чуть претензии не понял. Ладно бы мы кого-то купили. А то отпустили всех игроков центра поля, прошла предсезонная - и никого нету. Так если нету договоренностей, может не надо было никого отпускать?