Фердинанд о трансферах «МЮ»: «Быстро все сделали, без этого дерьма, когда все превращалось в сагу. Мне нравится»

Рио Фердинанд положительно оценил трансферы «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» этим летом купил вратаря «Интера» , хавбека «Челси» и близок к приобретению нападающего «Аталанты» .

«Клуб вел себя решительно. У них были цели [на рынке], и они быстро все сделали.

Не было этого дерьма, когда в прошлые годы любой трансфер превращался в сагу, когда вечно был сценарий «будет-не-будет». А сейчас что-то новенькое.

В клубе быстро поняли, что не получат или что это будет затяжная сага, поэтому в этом нет никакого смысла. Мне нравится такой подход.

Я немного видел в деле Хейлунда, и мне нравится то, что я увидел. У него есть все качества, которые хочется видеть в игроке: он подвижен, быстр, агрессивен и может забивать.

Бонус в том, что он, похоже, болеет за « ». Но это молодой игрок, и ему нужно дать время», – сказал бывший защитник «Ман Юнайтед».

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