Фердинанд о трансферах «МЮ»: «Быстро все сделали, без этого дерьма, когда все превращалось в сагу. Мне нравится»
Рио Фердинанд положительно оценил трансферы «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» этим летом купил вратаря «Интера» Андре Онана, хавбека «Челси» Мэйсона Маунта и близок к приобретению нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.
«Клуб вел себя решительно. У них были цели [на рынке], и они быстро все сделали.
Не было этого дерьма, когда в прошлые годы любой трансфер превращался в сагу, когда вечно был сценарий «будет-не-будет». А сейчас что-то новенькое.
В клубе быстро поняли, что не получат Кейна или что это будет затяжная сага, поэтому в этом нет никакого смысла. Мне нравится такой подход.
Я немного видел в деле Хейлунда, и мне нравится то, что я увидел. У него есть все качества, которые хочется видеть в игроке: он подвижен, быстр, агрессивен и может забивать.
Бонус в том, что он, похоже, болеет за «Манчестер Юнайтед». Но это молодой игрок, и ему нужно дать время», – сказал бывший защитник «Ман Юнайтед».
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Переплаты присутствуют и опять же мёрто нулёвый в продажах.
пока такое впечатление.
Быстро это Челси подписывал Хавертца и Мимо Вернера, оба обосрались но это уже другая история.
Шевелить языком за плюсы (в твоём случае за минусы), легко.
Только вот как на самом деле будет ты не
знаешь, это точно
А МЮ выздоравливает и возвращается, и в ближайшее годы он снова станет грозной силой, назло таким вот хейтерам.
Ща мы посмотрим на МЮ, которому вратарь не тащит мертвые матчи