Фердинанд о трансферах «МЮ»: «Быстро все сделали, без этого дерьма, когда все превращалось в сагу. Мне нравится»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Харри Кейн Андре Онана Мэйсон Маунт Расмус Хейлунд Футбол

Рио Фердинанд положительно оценил трансферы «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» этим летом купил вратаря «Интера» Андре Онана, хавбека «Челси» Мэйсона Маунта и близок к приобретению нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

«Клуб вел себя решительно. У них были цели [на рынке], и они быстро все сделали.

Не было этого дерьма, когда в прошлые годы любой трансфер превращался в сагу, когда вечно был сценарий «будет-не-будет». А сейчас что-то новенькое.

В клубе быстро поняли, что не получат Кейна или что это будет затяжная сага, поэтому в этом нет никакого смысла. Мне нравится такой подход.

Я немного видел в деле Хейлунда, и мне нравится то, что я увидел. У него есть все качества, которые хочется видеть в игроке: он подвижен, быстр, агрессивен и может забивать.

Бонус в том, что он, похоже, болеет за «Манчестер Юнайтед». Но это молодой игрок, и ему нужно дать время», – сказал бывший защитник «Ман Юнайтед».

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14 комментариев

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только титула в ближайшие годы вам всё равно не видать
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Удачи Тен Хагу в новом сезоне. Конечно Юнайтед будет бороться за чемпионство, но закрепиться в Топ 3 тоже будет не плохим результатом. Вектор развития выбран верный.
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может и есть улучшение по сравнение с конченным дятлом вудвартом, но до идеала очень далеко.
Переплаты присутствуют и опять же мёрто нулёвый в продажах.
пока такое впечатление.
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Всего то за 48 часов трансферы оформляем, тоже доволен работой штаба!
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sports.ru почините, пожалуйста, комментарии. плюсы и минусы не видно
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С Онана и Маунтом как раз были саги
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Онана две недели ужины прощальные делал.

Быстро это Челси подписывал Хавертца и Мимо Вернера, оба обосрались но это уже другая история.
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Ответ Зизуха
только титула в ближайшие годы вам всё равно не видать
Лигу Европы то могут взять, и даже Кубок Лиги
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Ответ Зизуха
только титула в ближайшие годы вам всё равно не видать
гёрип
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Ответ Зизуха
только титула в ближайшие годы вам всё равно не видать
На чём основано сие умозаключение? )
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Ответ Зизуха
только титула в ближайшие годы вам всё равно не видать
А если возьмут? То что?
Шевелить языком за плюсы (в твоём случае за минусы), легко.
Только вот как на самом деле будет ты не
знаешь, это точно
А МЮ выздоравливает и возвращается, и в ближайшее годы он снова станет грозной силой, назло таким вот хейтерам.
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Ответ Ivchev
А если возьмут? То что? Шевелить языком за плюсы (в твоём случае за минусы), легко. Только вот как на самом деле будет ты не знаешь, это точно А МЮ выздоравливает и возвращается, и в ближайшее годы он снова станет грозной силой, назло таким вот хейтерам.
АХАХАХХАХХА, возвращается
Ща мы посмотрим на МЮ, которому вратарь не тащит мертвые матчи
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Ответ Дмитрий Комаров
sports.ru почините, пожалуйста, комментарии. плюсы и минусы не видно
Ну и отлично, сразу Ебздрогыч исчез
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Ответ Аморалинни
Ну и отлично, сразу Ебздрогыч исчез
Ахахаха)
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