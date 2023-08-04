«Тоттенхэм» на место Кейна может купить Дэвида. «Лилль» просит 50-60 млн евро (Руди Галетти)

Теги Лилль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Джонатан Дэвид Футбол

На место Харри Кейна может прийти Джонатан Дэвид.

По данным журналиста Sky Sport Italia Руди Галетти, форвард «Лилля» – одна из приоритетных целей «Тоттенхэма» на случай продажи 30-летнего англичанина.

Французский клуб будет готов рассматривать предложения на сумму около 50-60 млн евро.

В прошлом сезоне Дэвид стал лучшим бомбардиром «Лилля» в Лиге 1, забив 24 гола за 37 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Очень хороший даже вариант , и Леви в плюсе , и форвард достойный … но если Леви все таки согласится ))
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Ответ Профессор из Кобхэма
Отличный вариант, если нужна замена. Только я не понимаю, зачем Кейну этот трансфер в Баварию. Выиграть 2-3 салатницы? Ого, сколько чемпионств у Комана? И кому-то разве не плевать? А у Левандовски сколько салатниц? Да никто не считает эту ненужную стату из фермерских лиг. А тут у Кейна есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории лучшей лиги. Это намного круче салатниц каких-то с Баварией.
только у Комана и Левандовского ещё есть кубок ЛЧ) Один забил победный гол в финале,друго должен был брать зм играя в Бундесферме
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Ответ Тимур Таубаев
Очень хороший даже вариант , и Леви в плюсе , и форвард достойный … но если Леви все таки согласится ))
Если представить, что Леви все-таки оторвал от сердца и продал Кейна, то Дэвид+ защитник Вольфсбурга( за 50 миллионов) - выход в ноль.
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Ответ corazón blanco
Если представить, что Леви все-таки оторвал от сердца и продал Кейна, то Дэвид+ защитник Вольфсбурга( за 50 миллионов) - выход в ноль.
Так играть же надо как то
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Ответ Профессор из Кобхэма
Отличный вариант, если нужна замена. Только я не понимаю, зачем Кейну этот трансфер в Баварию. Выиграть 2-3 салатницы? Ого, сколько чемпионств у Комана? И кому-то разве не плевать? А у Левандовски сколько салатниц? Да никто не считает эту ненужную стату из фермерских лиг. А тут у Кейна есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории лучшей лиги. Это намного круче салатниц каких-то с Баварией.
Рекорд не вечный, а завоеванные титулы и медали никто не отберет. + в Баварии всегда есть шанс на ЛЧ.
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Ответ Профессор из Кобхэма
Отличный вариант, если нужна замена. Только я не понимаю, зачем Кейну этот трансфер в Баварию. Выиграть 2-3 салатницы? Ого, сколько чемпионств у Комана? И кому-то разве не плевать? А у Левандовски сколько салатниц? Да никто не считает эту ненужную стату из фермерских лиг. А тут у Кейна есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории лучшей лиги. Это намного круче салатниц каких-то с Баварией.
Как зачем переходить в Баварию? Чтобы выиграть не только чемпионата Германии, но и ЛЧ и другие сопутствующие трофеи.
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Ответ NottinghamForest79
дешевле чем ОСИМХЕН на 20 - 25 лям
на 120 лямов
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