«Тоттенхэм» на место Кейна может купить Дэвида. «Лилль» просит 50-60 млн евро (Руди Галетти)

На место Харри Кейна может прийти Джонатан Дэвид.

По данным журналиста Sky Sport Italia Руди Галетти, форвард «Лилля» – одна из приоритетных целей « » на случай продажи 30-летнего англичанина.

Французский клуб будет готов рассматривать предложения на сумму около 50-60 млн евро.

В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром « » в Лиге 1, забив 24 гола за 37 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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