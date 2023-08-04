«Тоттенхэм» на место Кейна может купить Дэвида. «Лилль» просит 50-60 млн евро (Руди Галетти)
На место Харри Кейна может прийти Джонатан Дэвид.
По данным журналиста Sky Sport Italia Руди Галетти, форвард «Лилля» – одна из приоритетных целей «Тоттенхэма» на случай продажи 30-летнего англичанина.
Французский клуб будет готов рассматривать предложения на сумму около 50-60 млн евро.
В прошлом сезоне Дэвид стал лучшим бомбардиром «Лилля» в Лиге 1, забив 24 гола за 37 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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