Оздоев переходит в ПАОК за 1 млн евро. Контракт – по схеме «2+1»
Магомед Оздоев переходит в ПАОК.
По данным инсайдера Ивана Карпова, ПАОК и «Фатих Карагюмрюк» согласовали трансфер 30-летнего хавбека за примерно 1 млн евро.
Срок контракта – 2 года с опцией продления еще на сезон.
На следующей неделе Магомед вылетит в Грецию и присоединится к ПАОК.
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Магомеду удачи в любом случае, человек хочет играть в Европе и стоит на своем
По крайней мере, клубы из этих стран участвуют в ЕК. А что, Магомеду, нужно было вернуться в РПЛ, чтобы хз сколько ещё лет вариться тут без еврокубков, играя с одними и теми же? Ему 31 в этом году, поздно уже в котле вариться