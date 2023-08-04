Оздоев переходит в ПАОК за 1 млн евро. Контракт – по схеме «2+1»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев переходит в ПАОК.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ПАОК и «Фатих Карагюмрюк» согласовали трансфер 30-летнего хавбека за примерно 1 млн евро.

Срок контракта – 2 года с опцией продления еще на сезон. 

На следующей неделе Магомед вылетит в Грецию и присоединится к ПАОК.

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10 комментариев

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Ну круто, если Карпов не врёт конечно.
Магомеду удачи в любом случае, человек хочет играть в Европе и стоит на своем
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ну ПАОК сейчас намного предположительнее любой команды РПЛ выглядит. удачи Маге! где джерси ПАОКа купить можно,кстати?)))
+8
-4
+4
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Ответ selso99
Чем Греция и Турция лучше? Они выигрывают еврокубки, выходят в плей-офф ЛЧ, из их лигтпокупают талантов в топ-чемпионаты?
Они просто играют в еврокубках, для начала
+4
-1
+3
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Ответ ЛоуренсАравийский
Ну круто, если Карпов не врёт конечно. Магомеду удачи в любом случае, человек хочет играть в Европе и стоит на своем
Греция и Турция это Европа, а Россия нет?
+6
-5
+1
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Ответ selso99
Чем Греция и Турция лучше? Они выигрывают еврокубки, выходят в плей-офф ЛЧ, из их лигтпокупают талантов в топ-чемпионаты?
Хороший климат, другой менталитет, новый опыт в жизни
По крайней мере, клубы из этих стран участвуют в ЕК. А что, Магомеду, нужно было вернуться в РПЛ, чтобы хз сколько ещё лет вариться тут без еврокубков, играя с одними и теми же? Ему 31 в этом году, поздно уже в котле вариться
+3
-2
+1
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Хороший вариант для Жиркова! Желаю до 50 дотянуть на проф уровне!
+1
-1
0
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Ответ Казанский парень
В футбольном плане - нет
Чем Греция и Турция лучше? Они выигрывают еврокубки, выходят в плей-офф ЛЧ, из их лигтпокупают талантов в топ-чемпионаты?
+4
-4
0
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