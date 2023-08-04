Оздоев переходит в ПАОК за 1 млн евро. Контракт – по схеме «2+1»

Магомед Оздоев переходит в ПАОК.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ПАОК и «Фатих Карагюмрюк» согласовали трансфер 30-летнего хавбека за примерно 1 млн евро.

Срок контракта – 2 года с опцией продления еще на сезон.

На следующей неделе Магомед вылетит в Грецию и присоединится к ПАОК.

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