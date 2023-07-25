«Динамо» интересен Оздоев. «Фатих Карагюмрюк» готов продать хавбека за 1 млн евро
«Динамо» интересен Магомед Оздоев.
Бело-голубые обратились в «Фатих Карагюмрюк», чтобы узнать условия возможного приобретения российского полузащитника, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Турецкий клуб готов продать игрока за сумму порядка миллиона евро. Но вариант с покупкой Оздоева будет рассматриваться московским клубом не в первую очередь.
Основным кандидатом для усиления центра поля в «Динамо» считают полузащитника Луиса Чавеса.
Ранее сообщалось об интересе к экс-игроку «Зенита» со стороны «Спартака».
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