«Динамо» интересен Оздоев. «Фатих Карагюмрюк» готов продать хавбека за 1 млн евро

«Динамо» интересен Магомед Оздоев.

Бело-голубые обратились в « », чтобы узнать условия возможного приобретения российского полузащитника, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Турецкий клуб готов продать игрока за сумму порядка миллиона евро. Но вариант с покупкой Оздоева будет рассматриваться московским клубом не в первую очередь.

Основным кандидатом для усиления центра поля в « » считают полузащитника Луиса Чавеса.

Ранее сообщалось об интересе к экс-игроку «Зенита» со стороны «Спартака».