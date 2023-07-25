«Динамо» интересен Оздоев. «Фатих Карагюмрюк» готов продать хавбека за 1 млн евро

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» интересен Магомед Оздоев.

Бело-голубые обратились в «Фатих Карагюмрюк», чтобы узнать условия возможного приобретения российского полузащитника, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Турецкий клуб готов продать игрока за сумму порядка миллиона евро. Но вариант с покупкой Оздоева будет рассматриваться московским клубом не в первую очередь.

Основным кандидатом для усиления центра поля в «Динамо» считают полузащитника Луиса Чавеса.

Ранее сообщалось об интересе к экс-игроку «Зенита» со стороны «Спартака».

8 комментариев

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Mark Safa
Ответ AlbertDav
Не поедет в Россию на данный момент
Это новый агент Оздоева?
+7
0
+7
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Иван Сиденко
Ответ Антон Фалафель
Ребят извините. Ктонибудь может скинуть рецепт настоящего Оливье?
1 часть Оливье, вторая часть Варела
+5
0
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AlbertDav
Не поедет в Россию на данный момент
+4
-2
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Антон Фалафель
Ребят извините. Ктонибудь может скинуть рецепт настоящего Оливье?
+2
-2
0
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NikoVinkovic
Пока все смотрят популярный и раскрученный сериал с Мбаппе, я каждый день жду новой серии андерграундого сериала о переходе Чавеса. Сюжет закручивается, вон, ввели нового персонажа.
0
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Overkiller
Ответ Антон Фалафель
Ребят извините. Ктонибудь может скинуть рецепт настоящего Оливье?
Жиру?
0
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