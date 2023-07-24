Агент Оздоева: «Прекращаю взаимоотношения с Магомедом. Мне нечего ему дать»

Теги высшая лига Турция возможные трансферы Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Анзор Гаргаев Спорт-Экспресс Футбол

Агент Магомеда Оздоева сообщил, что больше не представляет интересы хавбека «Фатих Карагюмрюк».

«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Оздоевым в футбольном аспекте. Он взрослый человек, который может принимать решение.

Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», — сказал Анзор Гаргаев.

Ранее агент подтвердил факт переговоров о трансфере Оздоева с одним из московских клубов.

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10 комментариев

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WhatZ
Как мне кажется, то агент пытался его выгодно впихнуть в "московский клуб", а вот самому Оздоеву это не нужно...
+23
-2
+21
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xyg2rdwzx4
-в Спартак?? Ты адекватный вообще?
-Прекращаю отношения с Оздоевым, мне нечего ему дать
+14
-1
+13
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Женька Овомоела
Обиделся штоле?)
+12
0
+12
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Mark Safa
Оздоев совсем не отстой 🙏🏼
+4
0
+4
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TOMSK
В ЦСКА его вместо Марио! Киркоров же перепутал)
+2
0
+2
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Роберт Дауни-средний
Ответ WhatZ
Как мне кажется, то агент пытался его выгодно впихнуть в "московский клуб", а вот самому Оздоеву это не нужно...
ушлый агентишка бабок побольше захотел, так как всё наши москлубы запросто могут перебить цену середнякового Фатиха, а Мага предпочел остаться
+2
0
+2
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Lionel Andres Messi 10
Если агент не может помочь Магомеду договориться с новым клубом, тогда Магомед берёт дело в свои руки.
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Mark Safa
Ответ Женька Овомоела
Обиделся штоле?)
Обиделся что конфетку не дали 😿
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Mark Safa
Ответ Lionel Andres Messi 10
Если агент не может помочь Магомеду договориться с новым клубом, тогда Магомед берёт дело в свои руки.
Неужели удушить его?
0
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