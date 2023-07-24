Агент Оздоева: «Прекращаю взаимоотношения с Магомедом. Мне нечего ему дать»
Агент Магомеда Оздоева сообщил, что больше не представляет интересы хавбека «Фатих Карагюмрюк».
«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Оздоевым в футбольном аспекте. Он взрослый человек, который может принимать решение.
Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», — сказал Анзор Гаргаев.
Ранее агент подтвердил факт переговоров о трансфере Оздоева с одним из московских клубов.
-Прекращаю отношения с Оздоевым, мне нечего ему дать