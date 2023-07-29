«Крылья» готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро и платить ему 50 млн рублей за сезон

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк деньги Футбол

Хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может вернуться в Мир РПЛ.

По информации Sport24, «Крылья Советов» готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро, а самому футболисту платить зарплату в районе 50 млн рублей за сезон.

Последним клубом в РПЛ у Оздоева был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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S. A.
Ответ selso99
Покорил Европу, как ранее Дзюба, можно и домой.
Шутки шутками, но Магомед в своём клубе основной
+32
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AlbertDav
Вложите эти 160 млн ₽ в развитие инфраструктуры города или региональный футбол. Ради чего этот трансфер?!
+21
-1
+20
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tony
Не поверю, что Оздоев поедет на такие условия. Вряд ли в Турции у него хуже.
+18
-1
+17
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S. A.
Какие Крылья? Пусть играет в Турции, лучше в тамошнем середняке, чем в нашем
+7
-1
+6
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Данила Данайцев
Ответ selso99
Покорил Европу, как ранее Дзюба, можно и домой.
Зря ты так, посмотрел его стату в клубе, отличный результат по системе гол+пас. Советую , прежде чем кого-то оскорблять, изучи матчасть.
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two_moons
Я не думаю, что крылья будут тратить такие деньги, на игрока которому уже 30.
+2
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Алексей Крапивкин
Ему в Турции готовы платить больше
+3
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King_X
Да не, как фанат Крыльев не верю в этом
За эти деньги можно половину толковых игроков из Факела и др команд взять, того же Гогнадзе взяли б(а он 1 млн в месяц просил)
+2
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Док Аксель
Мага в Локо бы не помешал как и в Динамо, а там уже как сам решит. Но в Турции ему хватит прозябать.
+1
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ингуш 06
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Европейский вояж Оздоева окончен?
Он не вернется
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ингуш 06
Оздоев лучший опорник в России
Нужно идти на повышение
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S.A.N.
Тренер больше не Пирло, команда - бесперспективный середняк, на стадионе вечно 3 калеки. Если нет предложений от Бешика, Фенера и прочих, то смысла оставаться в Турции как бы и нет.
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Balt
Оздоеву 50 млн. в год? Удивительно.
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