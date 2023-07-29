«Крылья» готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро и платить ему 50 млн рублей за сезон

Хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может вернуться в Мир РПЛ.

По информации Sport24, « » готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро, а самому футболисту платить зарплату в районе 50 млн рублей за сезон.

Последним клубом в у был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.