«Крылья» готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро и платить ему 50 млн рублей за сезон
Хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может вернуться в Мир РПЛ.
По информации Sport24, «Крылья Советов» готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро, а самому футболисту платить зарплату в районе 50 млн рублей за сезон.
Последним клубом в РПЛ у Оздоева был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
За эти деньги можно половину толковых игроков из Факела и др команд взять, того же Гогнадзе взяли б(а он 1 млн в месяц просил)
Нужно идти на повышение