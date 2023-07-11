Влахович – одна из главных целей «ПСЖ», с «Юве» уже связывались. Форвард оценен в 70 млн евро

«ПСЖ» работает над приобретением Душана Влаховича.

Как передает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien, парижане хотят усилить линию атаки независимо от того, останется ли на следующий сезон . Форвард « » стал одной из главных целей.

«ПСЖ» уже делал запрос насчет серба, и туринцы проявили готовность рассмотреть предложения по нему. Футболист оценивается в 70 млн евро.

В Серии А в сезоне-2022/23 Влахович забил 10 голов за 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Влахович интересен «ПСЖ», «Ньюкаслу», «Баварии» и «Челси». «Ювентус» может арендовать Экитика, если продаст Душана за 60-70 млн евро плюс бонусы