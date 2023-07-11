Влахович – одна из главных целей «ПСЖ», с «Юве» уже связывались. Форвард оценен в 70 млн евро
«ПСЖ» работает над приобретением Душана Влаховича.
Как передает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien, парижане хотят усилить линию атаки независимо от того, останется ли на следующий сезон Килиан Мбаппе. Форвард «Ювентуса» стал одной из главных целей.
«ПСЖ» уже делал запрос насчет серба, и туринцы проявили готовность рассмотреть предложения по нему. Футболист оценивается в 70 млн евро.
В Серии А в сезоне-2022/23 Влахович забил 10 голов за 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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