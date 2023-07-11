Влахович – одна из главных целей «ПСЖ», с «Юве» уже связывались. Форвард оценен в 70 млн евро

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Килиан Мбаппе Душан Влахович деньги Футбол

«ПСЖ» работает над приобретением Душана Влаховича.

Как передает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien, парижане хотят усилить линию атаки независимо от того, останется ли на следующий сезон Килиан Мбаппе. Форвард «Ювентуса» стал одной из главных целей.

«ПСЖ» уже делал запрос насчет серба, и туринцы проявили готовность рассмотреть предложения по нему. Футболист оценивается в 70 млн евро.

В Серии А в сезоне-2022/23 Влахович забил 10 голов за 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Влахович интересен «ПСЖ», «Ньюкаслу», «Баварии» и «Челси». «Ювентус» может арендовать Экитика, если продаст Душана за 60-70 млн евро плюс бонусы

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18 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Нынешний Влахович ничем не лучше нынешнего Икарди от которого ПСЖ только что с радостью избавились.
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Kubinec_
Начинать сезон с Миликом и Кином это кошмар
+11
-2
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Vlados 86
Слить за шапку сухарей в Турцию Икарди, чтоб потом такого же типа игрока купить за 70 лямов.
+8
-1
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Казбек Бимбасов
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Нынешний Влахович ничем не лучше нынешнего Икарди от которого ПСЖ только что с радостью избавились.
Икарди был топовым игроком и мог бы быть им еще долгое время, но, к сожалению, он переквалифицировался в одно из главных действующих лиц мыльной оперы, беды с башкой и семейные проблемы испортили его карьеру (хотя он срубил столько бабла, что можно ли считать это плохой карьерой? Хотя с другой стороны наверное почти все это бабло уже было потрачено/вложено/изъято Вандой)
+3
0
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dmitry.tchidakin
Что это серб выиграл, чтобы стоить 70 мультов? Дайте угадаю - НИЧЕГО !!!
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Vlados 86
Слить за шапку сухарей в Турцию Икарди, чтоб потом такого же типа игрока купить за 70 лямов.
Видимо ПСЖ когда избавлялся от Икарди, больше хотел избавиться не от него а от его агента(Ванды) ну и его приличной зарплаты.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Казбек Бимбасов
Икарди был топовым игроком и мог бы быть им еще долгое время, но, к сожалению, он переквалифицировался в одно из главных действующих лиц мыльной оперы, беды с башкой и семейные проблемы испортили его карьеру (хотя он срубил столько бабла, что можно ли считать это плохой карьерой? Хотя с другой стороны наверное почти все это бабло уже было потрачено/вложено/изъято Вандой)
Всеми деньгами давно уже управляет Ванда. А он по сути спустил свою карьеру, хотя этот(прошлый уже) сезон в Турции(в аренде) провёл очень даже прилично. Но Турция всё таки не тот-5 чемпионатов, поэтому сложно сказать что он из себя представляет на самом деле.
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Victor Victor
Хороший форвард, всë при нём. Просто попал не в лучшее время в Ювентус, и не к самому подходящему тренеру. Хоть Аллегри и грамотный специалист который хорошо в своё время работал с форвардами, но сейчас у него явно кризис идей, а ПСЖ в своей лиге и во многих матчах ЛЧ играет с позиции силы, так что статистику сможет сделать там хорошую. При том что Влахович как и условный Мората довольно хорош в взаимодействиях с более шустрыми и подвижными игроками атаки (если Мбаппе останется то может получиться хороший дуэт).
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Isa Babaev
Полено за 70 млн
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Имя Фамилия
Влахович времён Фиорентины пригодился бы ПСЖ. Сейчас это какой-то неповоротливый шкаф скорее для баварской пивоварни.
+1
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corazón blanco
Комментарий удален пользователем
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Е.Р.
Блин, ну когда кто-нибудь Ларушару из Интера заберёт?
Даже Влаховича пристроили, а Лапушара все в девках ходит
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d.xoxlov
Ответ Kubinec_
Начинать сезон с Миликом и Кином это кошмар
Скамакку, думаю, смогут выдернуть с острова, если деньги появятся.
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Kubinec_
Ответ d.xoxlov
Скамакку, думаю, смогут выдернуть с острова, если деньги появятся.
Аллегри пока не найдет второго Манджукича не успокоится
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d.xoxlov
Ответ Kubinec_
Аллегри пока не найдет второго Манджукича не успокоится
Ну или контракт закончится. Тут точно не скажешь, что раньше случится с большей вероятностью.
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Bryan
Ответ d.xoxlov
Скамакку, думаю, смогут выдернуть с острова, если деньги появятся.
Скорее, Рома раньше подсуетится.
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