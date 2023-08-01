«Бавария» сообщила «Тоттенхэму» о готовности заплатить 85 млн фунтов за Кейна, «шпоры» хотят 100. Уверенность мюнхенцев возросла после вчерашних переговоров

«Бавария» стремится приобрести Харри Кейна до конца этой недели.

По данным The Times, уверенность мюнхенцев в том, что договориться с « » удастся, растет. Переговоры, прошедшие в понедельник, оцениваются положительно.

Представители немецкого клуба дали понять, что готовы предложить вплоть до 85 млн фунтов (100 млн евро). «Шпоры» же хотят 100 млн фунтов (почти 117 млн евро).