«Бавария» сообщила «Тоттенхэму» о готовности заплатить 85 млн фунтов за Кейна, «шпоры» хотят 100. Уверенность мюнхенцев возросла после вчерашних переговоров

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Бавария» стремится приобрести Харри Кейна до конца этой недели.

По данным The Times, уверенность мюнхенцев в том, что договориться с «Тоттенхэмом» удастся, растет. Переговоры, прошедшие в понедельник, оцениваются положительно.

Представители немецкого клуба дали понять, что готовы предложить вплоть до 85 млн фунтов (100 млн евро). «Шпоры» же хотят 100 млн фунтов (почти 117 млн евро).

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19 комментариев

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Marina_Greta
Кейн заслужил все таки поиграть в более сильной команде, выиграть ту же Бундеслигу а мб и ЛЧ , удачи Гарри, надеюсь, перейдёт! В Баварии точно не затеряется.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Miyawaki
Ну какие нафиг 100 лямов... Кейну уже 30 лет стукнуло
он на пике, плюс зная его отношение к делу ещё как минимум 5 лет будет клепать по 20 голов в сезоне
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Висита Эльмурзаев
Ответ Barca_mania
ну ЛЧ вряд-ли, а салатницу выиграть с Баварией это гарантия
8-2
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Marina_Greta
Ответ Miyawaki
Ну какие нафиг 100 лямов... Кейну уже 30 лет стукнуло
Он ещё года 3 спокойно будет забивать.
Левандовски сколько? Не мешает забивать.
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Ярик01
Отдайте кого-нибудь из Дортмунда на эти 15м разницы и в расчёте
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Гаврила Ардалионович
Отдавайте за 85. А то так и протухнет топ-игрок.
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Marina_Greta
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Тот за каждый цент будет торговаться, ему проще оставить игрока, чем дать ему хотя бы под конец карьеры собрать трофеи. Сколько с Бейлом мурыжили Реал, пока не отдали желаемую сумму.
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Shadow1882
Ответ Marina_Greta
Тот за каждый цент будет торговаться, ему проще оставить игрока, чем дать ему хотя бы под конец карьеры собрать трофеи. Сколько с Бейлом мурыжили Реал, пока не отдали желаемую сумму.
Это нормально, когда речь идёт о лидере команды, которого не заменить полноценно даже за вырученные деньги
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Marina_Greta
Ответ Shadow1882
Это нормально, когда речь идёт о лидере команды, которого не заменить полноценно даже за вырученные деньги
Это все понятно, только сам Кейн наверняка хочет сменить обстановку и выиграть трофеи, он большой профессионал, ни разу не устраивал скандалов из-за контракта или ухода, всегда отрабатывал свой контракт на 1000%.
Сейчас ему можно и пойти навстречу я считаю.
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Геннадий Тимченко
Ответ Marina_Greta
Это все понятно, только сам Кейн наверняка хочет сменить обстановку и выиграть трофеи, он большой профессионал, ни разу не устраивал скандалов из-за контракта или ухода, всегда отрабатывал свой контракт на 1000%. Сейчас ему можно и пойти навстречу я считаю.
тем более, что этот вызов очень нужен Кейну, чтобы доказать прежде всего себе, что он не является игроком одного клуба, а может добиваться успехов и в другой команде👏
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Marina_Greta
Ответ Геннадий Тимченко
тем более, что этот вызов очень нужен Кейну, чтобы доказать прежде всего себе, что он не является игроком одного клуба, а может добиваться успехов и в другой команде👏
Полностью согласна!)
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Barca_mania
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Ответ Marina_Greta
Кейн заслужил все таки поиграть в более сильной команде, выиграть ту же Бундеслигу а мб и ЛЧ , удачи Гарри, надеюсь, перейдёт! В Баварии точно не затеряется.
ну ЛЧ вряд-ли, а салатницу выиграть с Баварией это гарантия
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поколение пепси
неужели не сторгуются на 92.5
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Marina_Greta
Ответ Barca_mania
ну ЛЧ вряд-ли, а салатницу выиграть с Баварией это гарантия
Да хотя бы её, сколько он уже тащит на себе Тоттенхэм, стабильно забивая всегда, незнаю даже, если бы не его голеодорские качества, где бы были "шпоры".Такой крутой нападающий и с пустой полкой трофеев можно сказать, непорядок!
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Direct free kick
Ответ Marina_Greta
Кейн заслужил все таки поиграть в более сильной команде, выиграть ту же Бундеслигу а мб и ЛЧ , удачи Гарри, надеюсь, перейдёт! В Баварии точно не затеряется.
С приходом Кейна доминация пивоварни закончится
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Hala Madrid
Ответ Висита Эльмурзаев
8-2
Точнее 18+
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Расул Сабиров
никто 100 фунтов не заплатит этому Леви,он просто тянет чтоб ещё побольше заполучить денег.В ближайшие дни ждём его в мюнхене.Славная будет охота на лч в 2023/24🐜🫴ой как ждём
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