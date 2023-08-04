Экс-арбитр Синяев опроверг, что Иванов на ВАР мог не включить микрофон, говоря Безбородову о красной Гайича: «Действительно не было связи»

Экс-арбитр опроверг, что Сергей Иванов мог спровоцировать ошибку в игре «Ахмат» – ЦСКА.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Иванов на ВАР мог не включить микрофон, говоря Владиславу Безбородову о красной Милана Гайича. Серба удалили, и «Ахмат» перебил пенальти, когда связь наладилась.

В концовке 2-го тайма главный арбитр матча назначил пенальти после фола на и показал сербскому защитнику желтую карточку.

парировал удар Олейникова, но после этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор, после чего заменил желтую карточку Гайича на красную и позволил « » перебить пенальти – на 10-й добавленной минуте Ибраима Конате сравнял счет (2:2).

«Карп пишет, что Иванов забыл нажать на кнопку, когда говорил про красную карточку Безбородову.

Однако мои источники, которым невозможно в моем случае не доверять, говорят, что действительно не было связи. Источники видели видео переговоров, и тогда горела красная рамка.

Безбородов не дождался обратной связи, не услышал по техническим причинам, что проверка продолжается.

И во время разбега связь восстановилась криками АВАРа «стоп-стоп-стоп», но было поздно. В любом случае свистеть нельзя было после пробития пенальти и идти на просмотр — тоже.

Мысль поста Карпа о том, что Иванов нарушил протокол ВАР, неверна. Иванов все делал по инструкции: горела красная рамка, Иванов сказал, что пенальти назначен верно, что они уходят в проверку карточки. ВАР не понимал, что Безбородов его перестал слышать. И после слов об уходе в проверку карточки стал смотреть повторы.

АВАР контролировал игру. И когда пошел разбег, АВАР тут же опять прожал кнопку», – написал в телеграм-канале «Але, рэф!» экс-арбитр Анатолий Синяев.

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